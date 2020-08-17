Удивительная гагара

На фото — черноклювая, или полярная гагара (Gavia immer) интересуется гребным винтом лодки, в которой сидит фото граф. Гагары — во многом удивительные птицы, у них яркая внешность, необычная манера плавать и фантастические по звучанию голоса, которые никого не оставляют равнодушными.

Гагары большую часть жизни проводят на воде и в воде. Обратите внимание на их крупные перепончатые лапы — главное орудие передвижения под водой, гагары гребут ими, как веслами, проталкивая тело вперед. Крылья под водой, в отличие от некоторых других птиц-ныряльщиков (например, тупиков и пингвинов, плаванье которых выглядит как подводный полет), почти не используют: они плотно уложены на спине.

Полярные гагары плавают под водой — бесконечно завораживающее видео под красивую музыку

Почти без помощи крыльев плавают также, например, утки и поганки. С поганками благодаря сходной внешности и образу жизни гагар раньше роднили, но недавние филогенетические исследования показали, что поганкам родственны фламинго, а гагарам — пингвины, пеликанообразные и буревестникообразные (см. статью Генетики «редактируют» родословное древо птиц). В отряде гагарообразных кроме полярной гагары еще четыре вида. Чернозобая гагара (Gavia arctica) — самая распространенная, белошейная гагара (Gavia pacifica) похожа на чернозобую, но мельче и у нее задняя сторона шеи отливает белым, краснозобая гагара (Gavia stellata) — самая мелкая (размером с крупную утку), а белоклювая гагара (Gavia adamsii) — самая большая из гагар, с крупного гуся (длина тела 80–90 см, размах крыльев 135–150 см, масса тела 4,5–5,5 кг, а иногда и до 6,5 кг).

Белоклювая гагара в брачном оперении. Она похожа на полярную гагару, но ее клюв желтовато-белый. фото с сайта en.wikipedia.org

Гагары держатся на воде относительно низко (ниже, чем, например, утки), а при опасности либо погружаются так, что над водой остается только узкая полоска спины, голова и шея (а иногда вообще только голова), либо полностью заныривают. Добывая пищу (рыбу и беспозвоночных), гагары могут задерживать дыхание до двух минут и погружаться на глубину до 60 метров. Кости гагар слабо пневматизированы и, следовательно, более тяжелые, что помогает гагарам погружаться на глубину.

Пара чернозобых гагар в брачном оперении. фото © Martti Peramaki с сайта flickr.com

Ноги гагар короткие и сильно смещены к заднему концу тела. Поэтому грациозные в воде птицы по земле передвигаются плохо и неуклюже — шагают, опустив голову и держа корпус почти вертикально, или же ползут на брюхе, отталкиваясь лапами.

Полярная гагара выходит из воды на берег, ползет на брюхе и шагает

Взлетать гагары могут только с поверхности воды, долго разбегаясь. Для разбега чернозобой гагаре нужно 30–50 метров открытой воды (см. видео, со звуком), поэтому они не селятся на акваториях меньшего размера. Краснозобая гагара помельче, и может взлететь с маленького озера. На воду эти птицы садятся, отставляя ноги назад и эффектно приводняясь на брюхо.

Полярная гагара приводняется на брюхо

Гагары обитают в основном в северных регионах, гнездятся в тундре и лесотундре, изредка в тайге. В гнездовой сезон живут на озерах и реках. На маленьких озерах обитает только одна пара гагар, на крупных может быть несколько пар. Самцы защищают свою территорию, издавая территориальные сигналы, устраивают устрашающие демонстрации или даже дерутся, стараясь клюнуть друг друга.

Территориальный самец полярной гагары атакует вторженца

Что касается вокальных сигналов гагар, то они очень разнообразны как между видами, так и внутри каждого вида. Звучат они, как правило, совершенно фантастически (послушайте, например, территориальный сигнал чернозобой гагары): гагары могут каркать, лаять, стонать, плакать, выть и даже петь йодлем. Услышишь такое в тундре — можно с непривычки и испугаться.

На сушу гагары выходят для отдыха (изредка), копуляции и гнездования. Гнезда они устраивают на берегу вплотную к воде или на островках. Обычно гнездо — это просто небольшая ямка, иногда гагара сооружает подстилку из отмерших растений или травы. В кладке у большинства видов два яйца, редко одно или три. Вылупившиеся птенцы почти сразу покидают гнездо, умеют плавать и нырять. О птенцах заботятся оба родителя, кормят их тем же, чем и себя: мелкой рыбой и разными беспозвоночными. Кормятся гагары на том же озере, где и обитают, только краснозобые гагары селятся на маленьких бескормных водоемах (площадью менее 1 га) и летают кормиться на море или реки. Зимуют гагары на морях, где питаются, соответственно, морской рыбой.

Краснозобая гагара на гнезде. фото © Daniel D'Auria flickr.com

Вы наверняка обратили внимание, что во всех видео выше в главной роли была полярная гагара. Судя по найденным мною материалам она — самая изученная из пяти видов гагар, самая фото графируемая и снимаемая на видео. Изучению и охране полярной гагары посвящены проекты The loon project и Loon preservation committee, на их сайтах можно найти много интересной информации об этих птицах. Благодаря многолетним наблюдениям в 2019 году ученым удалось задокументировать даже уникальный случай усыновления полярными гагарами утенка кряквы (см. картинку дня Утенок, усыновленный гагарами).

Полярная гагара гнездится на севере Северной Америки, в Исландии, Гренландии, Ян-Майене и острове Медвежий к югу от Шпицбергена. В России ее можно встретить только на пролете в арктических регионах. Зато в нашей стране гнездятся остальные четыре вида гагар.

фото с сайта flickr.com.

Юлия Михневич