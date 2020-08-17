Свадьба в ноябре – унылое действо или яркое событие?

Как вам ноябрь? Пасмурные дни без солнц а и жары? Мрачное небо с облаками, пробегающими сквозь серые дома? Холодный, неприятный дождь, который длится сутками? А как же свадьба, на которой замерзшая невеста, завернутая в палантин, а гости стараются защитить красоту волос и нарядов от порывов ветра?

Отпустите свое пессимистическое отношение. Ноябрь по-своему прекрасен. Это яркие букеты из веток рябины и зеленовато-черной сосны. Это первый снег и рыхлый иней, сумевший сковать надоедливые лужи. Это аромат поздних фруктов и различных овощных корзинок.

И, безусловно, красота ноябрьской свадьбы: уютная, нежная. Не отказывайтесь от такого удовольствия. А какая свадьба не обходится без свадебной фото сессии? Найти профессионального фото графа дело не легкое, но выход всегда есть, посетите сайт https://www.anikolsky.com/svadba-v-noyabre/, и мы уверены, вы найдете решение своей проблемы.

Нас не удивляют преимущества чудесной ноябрьской свадьбы. Для пары, выбравшей дату росписи в последние дни осени, преимущества уже оценены.

Надо ответственно относиться к подготовке к свадьбе, чтобы грязные ноябрьские пейзажи не стали главным воспоминанием.

Что следует выделить? На фоне тёмных тонов оригинально будут смотреться мягкие тона с акцентом на яркие, детали, но в малом количестве.

Чтобы было комфортно, свет должен быть мягким и тёплым. В дизайне предпочтение отдаётся натуральным материалам. Но на ноябрьских свадьбах нет места классическим композициям. Во всём должны быть видны естественность и комфорт.

В ноябре Загсы не переполнены. Поэтому у жениха и невесты есть прекрасная возможность организовать роспись, свадебную церемонию без пробок. Это хороший повод для выездной церемонии. Тем не менее, не стоит расписываться на открытом воздух е, поскольку погода может быть непредсказуемой.

Для прогулок и фото сессий в ноябре лучше всего использовать живописные места у озер или в лесу. И разместите площадку для выездной регистрации на террасе загородного дома.

Достаточно оригинально мероприятия смотрятся у стеклянной стены, за которой разразилась ноябрьская буря. Контраст комфорта, теплая атмосфера, нежные тона с пронизывающим ветром, дрожащая листва и темные цвета создают впечатляющий эффект.

Но когда сложно вывести всех гостей куда-то за город, можно провести церемонию в ресторане.