» » Ученые назвали три наиболее вероятных сценария конца света

Ученые назвали три наиболее вероятных сценария конца света

Ученые назвали три наиболее вероятных сценария конца света

Ученые назвали три наиболее вероятных сценария конца света. Американский космолог Кэти Мак изложила варианты апокалипсиса в книге «Конец всего (с точки зрения астрофизики)».

Исследовательница сопоставила мнения других ученых и пришла к заключению, что неизбежный конец света случится через 200 млрд лет.

Первый вариант предполагает тепловую гибель, которая будет постепенно развиваться где-то в течение тысяч лет. В конце Вселенная исчезнет вплоть до мельчайших атомов, а прошлое и будущее сольются в одно целое.

Вторая версия говорит о «большом разрыве», который уничтожит пространственно-временную ткань. Гравитация исчезнет, космические тела будут хаотично перемещаться в космосе. Землю ждёт грандиозный взрыв.

Третий сценарий основан на гипотезе, что Вселенная состоит из нестабильной материи. Она может моментально сгинуть в «квантовом пузыре», и жители планеты просто не успеют понять, что с ними происходит.

16 август 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Аномалии в космосе
Непознанное

Аномалии в космосе

В космосе аномалий больше, чем достаточно, ведь пространство невесомости до конца еще не изучено человеком, а все таинственное и неизвестное для нас всегда аномальное.
Атлантический океан исчезнет
Непознанное

Атлантический океан исчезнет

Американские ученые обнаружили доказательства того, что атлантический океан исчезнет с лица нашей планеты. Суперконтиненты в течение 300-500 миллионов лет своим движением на Земле формировали разные
Кислотное облако – причина смерти Солнечно системы в 2014 году
Непознанное

Кислотное облако – причина смерти Солнечно системы в 2014 году

Очередная информация о грядущем конце света гласит о том, что Солнечная система погибнет от кислотного облака – это же облако уничтожит все планеты, включая Землю. Один астрофизик говорит о том, что
Через сто лет исчезнет Остров Муостах
Непознанное

Через сто лет исчезнет Остров Муостах

Ученые утверждают, что острову Муостах грозит исчезновение, так как они провели исследования и отметили подъем летних температур в регионе. И, если за весь период исследования температура 110 дней в
Черная дыра Накур приближается
Непознанное

Черная дыра Накур приближается

Недавно анонимный исследователь восточных культур опубликовал свой перевод нескольких глав Корана, посвященных концу света. Неизвестный переводчик делает поразительное заявление. В альтернативном
Ученые рассказали, почему огромное пятно на Юпитере никак не исчезнет
Непознанное

Ученые рассказали, почему огромное пятно на Юпитере никак не исчезнет

Огромное красное пятно на планете Юпитер является очень загадочной достопримечательностью нашей Солнечной системы. Это пятно представляет собой шторм, который легко может поглотить планету в три
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Самые большие извержения вулканов в истории человечестваУченые создали крошечную камеру в виде рюкзака для жуковВечная Холодная война против красно-желтой угрозыНа Земле нашли еще один континент. Да, вот так сразуГде рождаются нейтрино высоких энергий?15 лучших цитат Альберта Эйнштейна о науке и жизниПочему рыбы не замерзают в холодной воде?Существует ли Бермудский треугольник на самом деле


Свежие Статьи
Специально выведенные насекомые уничтожат борщевик

Специально выведенные насекомые уничтожат борщевик

21 вариант того, как может выглядеть ваша ДНК

21 вариант того, как может выглядеть ваша ДНК

ДНК шерстистого носорога указала на причину вымирания животного

ДНК шерстистого носорога указала на причину вымирания животного

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+