Физики полагают, что наша цивилизация падет в течение десятилетий. Но почему?

В разгар глобального кризиса здравоохранения нам всем не хватает хороших новост ей. Но реальность такова, что новост ей тревожных сегодня больше и их нельзя игнорировать. Еще каких-то 30-40 лет назад наши родители с оптимизмом и уверенностью смотрели в будущее, но мы с вами не можем себе этого позволить по целому ряду причин, первой и важнейшей из которых является изменение климат а. Хотим мы этого или нет, но мир стоит на пороге экологической катастрофы – именно такие слова в интервью с Владимиром Познером произнес выдающийся интеллектуал современности, лингвист Ноам Хомский. Его слова подтверждает новая работа физиков-теоретиков, опубликованная в журнале Nature Scientific Reports, согласно которой вероятность гибели человеческой цивилизации в результате обезлесения составляет 90%.

Леса Земли

Ну что ж, пришла пора поговорить о будущем планеты. Физики из Института Алана Тьюринга в Лондоне и университета Тарапаки в Чиле провели пару статистических исследований в ходе которых пришли к выводу о том, что безудержное потребление ведет человечество к «быстрому катастрофическому коллапсу», который может произойти в ближайшие два — четыре десятилетия. Безусловно, это теоретическая работа, имеющая ряд ограничений – например, неизменность вырубки лесов и потребления ресурсов планеты, однако к ее выводам стоит прислушаться и вот почему.

В прошлом, еще до того как один вид животных стал доминирующим на нашей планете (речь идет о Homo Sapiens), леса покрывали по меньшей мере 60 миллионов квадратных километров суши. Однако в настоящий момент менее 40 миллионов квадратных километров Земли можно назвать лесистой местностью.

Расчеты показали, что при сохранении нынешних темпов роста населения и потребления ресурсов, в частности лесных, наша цивилизация находится всего в нескольких десятилетиях до необратимого краха.

Жерардо Акино (Gerardo Aquino) и Мауро Болонья (Mauro Bologna), авторы научной работы.



С исследователями трудно не согласиться – плотность леса, или же нынешнее отсутсвие таковой, является катастрофической. Лесные пожары в Бразилии и Сибири, о чем мы рассказывали ранее, ускорили и без того стремительный и опасный процесс обезлесения. Сравнивая темпы вырубки лесов с темпами потребления человечества, Болонья и Акино определили, что даже по самым оптимистичным оценкам существует 90% вероятность того, что наш вид в течение десятилетий канет в небытие.

Вырубка лесов Амазонки выросла на рекордные 25% в первой половине 2020 года.

Отмечу, что в последние несколько десятилетий дискуссия об изменении климат а приобрела глобальное значение, что отразилось на национальной и глобальной политике. В качестве возможных причин наблюдаемых изменений ученые рассматривают ряд факторы, обусловленных деятельностью человека: чаще других упоминаются загрязнение воды и воздух а (главным образом парниковый эффект), а также вырубка лесов. Хотя степень человеческого вклада в парниковый эффект и температурные изменения все еще остается предметом обсуждения, обезлесение является неоспоримым фактом.

Вымирание человечества

Основываясь на текущих темпах потребления ресурсов и наилучшей оценке технологического роста, результаты проведенного исследования показывают, что если в ближайшие годы ничего не изменится – речь идет о вырубке лесов, добыче ископаемого топлива, загрязнении планеты пластиковыми отходами и др. – вероятность нашей цивилизации выжить составляет менее 10%. самой оптимистичной оценке, выжить, не столкнувшись с катастрофическим коллапсом”, — писали они. В то время как большое внимание уделялось тому, каким образом парниковые газы способствовали гибели нашего вида, Акино сосредоточил математические модели на "неоспоримом факте” обезлесения, вызванного деятельностью человека.

Отмечу, что целью настоящей работы является не предсказание ужасного будущего (как вы могли подумать), а как раз наоборот – исследователи хотели понять, что можно сделать, чтобы избежать самоуничтожения. Физики основывались на численном моделировании — диаграммах и графиках. Более того, исследователи ввели в переменные небезызвестный «парадокс Ферми», который относится к теоретическому обсуждению существования внеземных, разум ных цивлизаций. Подробнее о том, одиноки ли мы во Вселенной, я писала в этой статье.

Самые оптимистичные прогнозы предрекают нашей цивилизации не более 20-40 лет жизни.

Одним из аспектов этого дискурса является идея о том, что саморазрушение, вызванное неустойчивой эксплуатацией окружающей среды, может быть неизбежностью разум ной жизни – и, следовательно, потенциальной причиной, по которой мы до сих пор не встретились с нашими галактическими соседями. Во избежание самоуничтожения инопланетное общество должно было отдать приоритет «культуре потребления», что авторы научной работы справделиво считают маловероятным, основываясь на человеческом опыте.

Исследователи отмечают, что даже если бы разум ные формы жизни были распространенным явлением во Вселенной, лишь очень немногие из них смогли бы достичь достаточного технологического уровня развития, чтобы заселить собственную Солнечную систему, прежде чем рухнуть из-за чрезмерного потребления ресурсов. Выходит, ответ на вопрос «где все?» может быть печальным.