Основные правила выбора курицы

Курица - самое распространенное мясо, позволить приобрести себе которое могут все желающие. Она продается практически в любом продуктовом магазине, при выборе хорошего продукта нужно учитывать несколько отправил. Много зависит и от репутации предпринимателя.

Стоит ли купить курицу оптом или в розницу

Этот вопрос актуален для предпринимателей, занятых в сфере реализации продуктов питания. Оптовая покупка позволяет значительно сэкономить, спрос гарантирован независимо от сезона. Многие желают купить курицу оптом, но предварительно важно обеспечить должные условия хранения. Мясо курицы должно реализовываться в специальных витринах с функцией холодильника. В магазинах, как правило, удастся купить замороженный либо охлажденный вариант. В последнем случае гарантировано наличие большего объема полезных веществ, лучшие вкусовые качества.

На что нужно обращать внимание при выборе

Запах должен быть естественным, свежим. Многое скажет и качество поверхности (кожа). Она должна быть без слизистого покрытия, синих или красных пятен, кровоподтеков, в меру сухая. Кожа животного ровная, недеформированная, с равномерным цветом: розовым, белым, светло-желтым. Если есть возможность надавить на плоть через упаковку, то ямки от пальца не должно остаться. Она возникает лишь на несколько секунд, а затем мышечные волокна принимают исходное положение.

Полезный качественный продукт

Многое скажет и размер тушки. Он варьируется в зависимости от вида животного. Бройлеры несколько крупнее других «собратьев», но слишком большие размеры животного должны насторожить. Это будет косвенным признаком, что в процессе роста птиц в рацион питания добавлялись биологически активные добавки или вводились гормоны.

Большие размеры могут быть и по причине того, что уже после забоя мясо накачивалось раствором с солью, чтобы увеличить вес. Конечно, сегодня это встречается довольно редко, поскольку значительно усилился контроль за качеством конечного продукта. В любом случае не будет лишним проверить наличие сертификатов соответствия, ветеринарного заключения. Причем, независимо от того, приобретается ли курица оптом или в розницу. Наличие ветеринарного сертификата станет гарантией отсутствия сальмонелла в продукте.

Даже после покупки нужно продолжать наблюдение за качеством. При термической обработке (при варке) на поверхности бульона всегда образуются пятна жира. В идеале они должны быть крупными, с четко выраженными границами. Это относится к любому мясу, и курица тоже не исключение. И напротив, множество очень маленьких по диаметру жировых пятен на поверхности бульона скажет о том, что мясо старое.