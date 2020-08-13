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Почему мир не рад русской вакцине от коронавируса

Разбираемся, чем не понравилась учёным первая вакцина от COVID
Почему мир не рад русской вакцине от коронавируса

Через две недели в России запустят в массовое производство первую партию вакцины от коронавируса.

 

Вакцина носит символическое название Sputnik V, по аналогии с первым искусственным спутником, запущенным СССР в 1957 году. Препарат разработан в НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Однако мировая пресса встретила сенсационное известие со скепсисом: западные учёные сомневаются, что вакцина безопасна, а СМИ сравнивают её использование с игрой в русскую рулетку.

 

Первыми новую вакцину получат врачи и люди из группы риска, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, а массовая вакцинация начнётся в октябре. По его словам, критические заявления зарубежных исследователей об эффективности российской вакцины беспочвенны.

 

«Зарубежные коллеги, видимо, чувствуя конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать мнения, которые, на наш взгляд, безосновательны. Многие страны применяли те или иные форсированные режимы для исследования. Но в случае с российской вакцинной у нас уже были клинические исследования и данные», - заявил Мурашко

 

В чём претензии

 

По мнению зарубежных учёных, российская вакцина не прошла третий, последний и самый важный этап клинических исследований: испытание на большой группе людей, от десяти тысяч и более. Саму вакцину технически разработать не так сложно – сейчас в мире разрабатывают около двухсот видов вакцин от коронавируса. То, что вакцина безопасна и эффективна, можно подтвердить лишь в ходе финальной части испытаний, и до этой стадии добрались лишь в нескольких странах. В США, к примеру, третья часть клинических исследований стартовала в конце июля, в ней примут участие около 30 тысяч добровольцев.

 

Для третьего этапа испытаний российской вакцины от коронавируса привлекут 1600 добровольцев, испытания будут идти параллельно с запуском самой вакцины в массовое производство – об этом ещё в конце июля заявилглава Минздрава. Кроме того, испытания будут проведены и в других странах – в Саудовской Аравии и ОАЭ, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По информации AP, испытания должны также начаться в Филиппинах и, возможно, Бразилии, но никаких свидетельств о том, что испытания одобрены, агентство не обнаружило.

 

Запуск вакцины в производство без прохождения третьей стадии напугал западных исследователей. По их мнению, говорить об эффективности вакцины до завершения всех необходимых испытаний преждевременно – а пока её стоит называть словом «экспериментальная». Скепсиса добавил и тот факт, что публичной информации о деталях исследования российской вакцины в интернете не так много – зарубежные учёные не смогли отыскать дополнительных сведений в открытых источниках.

 

Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США сомневается, что россиянам действительно удалось окончательно доказать безопасность и эффективность вакцины. Получение одобрения в ускоренном порядке не сделает Россию лидером в гонке, но может подвергнуть людей опасности и подорвать веру в вакцинацию как таковую, считают исследователи.

 

Что известно о вакцине?

 

Кажется, зарубежных коллег не убедил даже тот факт, что действие вакцины испытала на себе одна из дочерей Владимира Путина – он сам заявил об этом, анонсируя регистрацию нового препарата. Всего вакцину испытали на 38 людях, включая высокопоставленных чиновников и сотрудников НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи.

 

Если верить базе данных Национальной медицинской библиотеки США ClinicalTrials.gov, российская вакцина состоит из двух компонентов, произведённых из модифицированного аденовируса. Первый – вирус Ad26, который используется в вакцине, разрабатываемой компанией Johnson&Joghson. Второй – вирус Ad5, который применяется в разработке вакцины от китайской компании CanSino Biologics. Сами по себе аденовирусы давно применяются в качестве так называемых векторов и хорошо изучены, однако теперь в них встроен новый элемент - ген коронавируса, и может случиться так, что иммунная система человека начнёт атаковать сам транспортировщик, для этого и нужны испытания.

 

Как указано в российском регистрационном свидетельстве вакцины Sputnik V, у всех 38 испытуемых произошла выработка нейтрализующих коронавирус антител, причём в больших количествах.

 

Наблюдались также и побочные эффекты: высокая температура, воспаление в месте ввода инъекции, головная боль. Владимир Путин, к слову, рассказал, что на следующий день после вакцинации у его дочери поднялась температура – до 38 градусов, затем держалась на уровне 37 градусов. После второй инъекции температура тоже повысилась, но затем спала. «она чувствует себя хорошо, у неё много антител», - добавил российский президент.

 

Политика подстегнула гонку вакцин

 

Оценивая заявление о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, в западных СМИ делают упор на том, что для России и лично для Владимира Путина было очень важно стать в этой гонке первыми. «Это не космическая гонка, это всемирная пандемия!» - сетует CNN и в то же время приводит в пример Дональда Трампа, который обещал американцам создание вакцины как раз к началу президентских выборов, хотя медицинские эксперты из США заявляли, что это невозможно.

 

Времени нет

 

В то время, как британские СМИ глумятся над российской вакциной и шутят о проведении клинических испытаний «при помощи дверных ручек в Солсбери», китайские комментаторы менее язвительны в своих оценках. «Россия на севере, а мы пользуемся кондиционерами от жары. В Москве всего 10-20 градусов, если вирус снова вернётся, то они, очевидно, не справятся со второй волной», - пишут в китайских СМИ.

 

По данным Всемирной организации здравоохранения, в стадии испытаний сейчас находится 25 видов вакцин, ещё 100 – на подходе. По разным оценкам, прохождения всех стадий клинических испытаний для препаратов стоит ждать не раньше, чем к концу года

 

В то же время вторая волна коронавируса уже на пороге, и перед правительствами стран вновь встанет вопрос: окончательно добивать собственную экономику закрытием предприятий или терять от коронавируса тысячи своих граждан? Спешка в создании новой вакцины говорит, скорее, не о политических амбициях, а о том, что делать этот страшный выбор российским властям больше не хочется. В конце концов, в первый советский спутник тоже никто не верил, а он полетел.

 

Для совсем уж сомневающихся есть самый простой выход: подождать.

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13 август 2020 /
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