Почему мир не рад русской вакцине от коронавируса
Через две недели в России запустят в массовое производство первую партию вакцины от коронавируса.
Вакцина носит символическое название Sputnik V, по аналогии с первым искусственным спутником, запущенным СССР в 1957 году. Препарат разработан в НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Однако мировая пресса встретила сенсационное известие со скепсисом: западные учёные сомневаются, что вакцина безопасна, а СМИ сравнивают её использование с игрой в русскую рулетку.
Первыми новую вакцину получат врачи и люди из группы риска, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, а массовая вакцинация начнётся в октябре. По его словам, критические заявления зарубежных исследователей об эффективности российской вакцины беспочвенны.
В чём претензии
По мнению зарубежных учёных, российская вакцина не прошла третий, последний и самый важный этап клинических исследований: испытание на большой группе людей, от десяти тысяч и более. Саму вакцину технически разработать не так сложно – сейчас в мире разрабатывают около двухсот видов вакцин от коронавируса. То, что вакцина безопасна и эффективна, можно подтвердить лишь в ходе финальной части испытаний, и до этой стадии добрались лишь в нескольких странах. В США, к примеру, третья часть клинических исследований стартовала в конце июля, в ней примут участие около 30 тысяч добровольцев.
Для третьего этапа испытаний российской вакцины от коронавируса привлекут 1600 добровольцев, испытания будут идти параллельно с запуском самой вакцины в массовое производство – об этом ещё в конце июля заявилглава Минздрава. Кроме того, испытания будут проведены и в других странах – в Саудовской Аравии и ОАЭ, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По информации AP, испытания должны также начаться в Филиппинах и, возможно, Бразилии, но никаких свидетельств о том, что испытания одобрены, агентство не обнаружило.
Запуск вакцины в производство без прохождения третьей стадии напугал западных исследователей. По их мнению, говорить об эффективности вакцины до завершения всех необходимых испытаний преждевременно – а пока её стоит называть словом «экспериментальная». Скепсиса добавил и тот факт, что публичной информации о деталях исследования российской вакцины в интернете не так много – зарубежные учёные не смогли отыскать дополнительных сведений в открытых источниках.
Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США сомневается, что россиянам действительно удалось окончательно доказать безопасность и эффективность вакцины. Получение одобрения в ускоренном порядке не сделает Россию лидером в гонке, но может подвергнуть людей опасности и подорвать веру в вакцинацию как таковую, считают исследователи.
Что известно о вакцине?
Кажется, зарубежных коллег не убедил даже тот факт, что действие вакцины испытала на себе одна из дочерей Владимира Путина – он сам заявил об этом, анонсируя регистрацию нового препарата. Всего вакцину испытали на 38 людях, включая высокопоставленных чиновников и сотрудников НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи.
Если верить базе данных Национальной медицинской библиотеки США ClinicalTrials.gov, российская вакцина состоит из двух компонентов, произведённых из модифицированного аденовируса. Первый – вирус Ad26, который используется в вакцине, разрабатываемой компанией Johnson&Joghson. Второй – вирус Ad5, который применяется в разработке вакцины от китайской компании CanSino Biologics. Сами по себе аденовирусы давно применяются в качестве так называемых векторов и хорошо изучены, однако теперь в них встроен новый элемент - ген коронавируса, и может случиться так, что иммунная система человека начнёт атаковать сам транспортировщик, для этого и нужны испытания.
Как указано в российском регистрационном свидетельстве вакцины Sputnik V, у всех 38 испытуемых произошла выработка нейтрализующих коронавирус антител, причём в больших количествах.
Наблюдались также и побочные эффекты: высокая температура, воспаление в месте ввода инъекции, головная боль. Владимир Путин, к слову, рассказал, что на следующий день после вакцинации у его дочери поднялась температура – до 38 градусов, затем держалась на уровне 37 градусов. После второй инъекции температура тоже повысилась, но затем спала. «она чувствует себя хорошо, у неё много антител», - добавил российский президент.
Политика подстегнула гонку вакцин
Оценивая заявление о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, в западных СМИ делают упор на том, что для России и лично для Владимира Путина было очень важно стать в этой гонке первыми. «Это не космическая гонка, это всемирная пандемия!» - сетует CNN и в то же время приводит в пример Дональда Трампа, который обещал американцам создание вакцины как раз к началу президентских выборов, хотя медицинские эксперты из США заявляли, что это невозможно.
Времени нет
В то время, как британские СМИ глумятся над российской вакциной и шутят о проведении клинических испытаний «при помощи дверных ручек в Солсбери», китайские комментаторы менее язвительны в своих оценках. «Россия на севере, а мы пользуемся кондиционерами от жары. В Москве всего 10-20 градусов, если вирус снова вернётся, то они, очевидно, не справятся со второй волной», - пишут в китайских СМИ.
В то же время вторая волна коронавируса уже на пороге, и перед правительствами стран вновь встанет вопрос: окончательно добивать собственную экономику закрытием предприятий или терять от коронавируса тысячи своих граждан? Спешка в создании новой вакцины говорит, скорее, не о политических амбициях, а о том, что делать этот страшный выбор российским властям больше не хочется. В конце концов, в первый советский спутник тоже никто не верил, а он полетел.
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