Ракеты под хохлому. Есть ли будущее у русского космоса

Почему Дмитрий Рогозин озадачился вопросом украшения отечественных космических аппаратов

Глава Роскосмос а Дмитрий Рогозин предложил украшать российские ракеты и космические аппараты узорами из народного творчества — гжелью, хохломой, федоскино. Это не шутка, не вброс западных СМИ и не фейк украинской пропаганды. Это взгляд руководителя ракетно-космической отрасли России на маркетинг и популяризацию продукции госкорпорации за рубежом.

«Вторая идея у нас — это сделать целую серию ракетоносителей с изображением городов золотого кольца. Их символы, чтобы рекламировать внутренний туризм», — продолжил свою мысль Рогозин в интервью журналисту Юрию Костину.

Комментируя заявление главы Роскосмос а, заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин написал в своём Instagram, что роспись в стиле гжель и федоскино — это прежде всего ручная работа и в данный проект «потребуются инвестиции». Чиновник даже разместил соответствующие эскизные изображения.

Насколько серьёзен был представитель подмосковного правительства? Если Духин позволил себе тонкий троллинг, то за такой смелый шаг в современной России ему (как и Максиму Галкину) можно лишь сказать слова благодарности. Однако вряд ли ирония со стороны замглавы правительства Подмосковья всё же имела место быть.

Американцы, Луна, карта звёздного мира

Идеи Рогозина об украшении ракет и аппаратов (причём они, видимо, уже зафиксированы в соответствующих документах) были озвучены в контексте разговоров о недобросовестной конкуренции со стороны Соединённых Штатов.

По словам Рогозина, корпорации тяжело продвигать на мировом рынке свои услуги и продукцию по причине «незаконных действий» американцев, которые «запрещают» другим государствам заключать контракты с Роскосмос ом.

Скорее всего, здесь Рогозин не лукавит — США действительно порой жёстко прессуют страны, которые проявляют желание сотрудничать с РФ в сфере космос а и оборонки. Правда, не очень понятно, как роспись ракет и космических кораблей под гжель и хохлому поможет решить данную проблему.



Необходимо отметить, что беседа Рогозина и Костина в принципе протекала с обсуждением далеко не самых насущных для отечественного космос а вопросов. Например, достаточно долго глава госкорпорации рассуждал про дальний космос , внеземную жизнь и вероятность того, что американцы не были на Луне и всех обманули

В качестве одного из важнейших достижений отрасли Рогозин назвал составление карты всего звёздного мира, хотя и признал, что этот проект реализуется совместно с Германией.

Весьма предсказуемо глава Роскосмос а пропиарился на перспективной межконтинентальной ракете «Сармат», которая разрабатывается для нужд РВСН. Однако в реальности поводов для какой-то невероятной гордости на этом поприще также нет, потому что проект новой МБР на замену советскому комплексу «Воевода» развивается с весьма серьёзным запозданием.

SpaceX — проект NASA и Пентагона

Конечно, даже в этом интервью невозможно было обойти стороной недавний полёт американского пилотируемого корабля Crew Dragon, построенного SpaceX Илона Маска. Напомним, аппарат успешно пристыковался к МКС 31 мая, а 2 августа благополучно приводнился в Мексиканском заливе.

Рогозин был не против и сам обсудить эту тему, которая из-за брошенной им в 2014 году фразы о «батуте» для американцев, стала поводом для шквала насмешек и аргументированной критики.

Комментируя миссию аппарата SpaceX , он попытался представить отечественный корабль «Союз МС» недорогой «рабочей лошадкой», а Crew Dragon эдаким вычурным заокеанским кабриолетом, причём не самым надёжным.

Однако, как следует из открытых данных, полёт на корабле SpaceX не должен превышать стоимость кресел для астронавтов в российском аппарате. И с безопасностью у Crew Dragon тоже всё в порядке.

Сейчас не времена холодной войны, когда ради пиара Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) могло бы рисковать жизнями людей.



Ранее весьма подробно на тему феномена компании Маска Рогозин высказался в своей колонке на сайте Forbes . Главный тезис руководителя Рос космос а состоял в том, что SpaceX , по существу, нельзя назвать частной организацией. В связи с этим всеобщий восторг по поводу миссии Crew Dragon к МКС абсолютно неуместен

Рогозин напомнил, что SpaceX давно пользуется ресурсами Пентагона и NASA. С его точки зрения покровительственная роль государственных структур США не позволяет делать какие-либо выводы о триумфе частной инициативы.

«Чтобы представить себе щедрость американского правительства, упомяну лишь то, что компания Илона Маска безвозмездно получила в своё распоряжение не только построенный государством космодром, оплаченный NASA научно-технический задел и лучшие инженерные кадры… Вопреки расхожему мнению глава SpaceX строил корабли не на свои кровные, а за счёт средств американских налогоплательщиков», — написал Рогозин.

Не секрет, что Минобороны США и NASA действительно оказали SpaceX огромную поддержку, но путать причинно-следственный связи тоже не стоит. Американское государство в этой схеме выступает в роли заказчика, а компания Маска является подрядчиком, которому для выполнения контракта требуются определённые ресурсы.

Такой порядок работы не отменяет капиталистической или, как бы сказали в СССР , «буржуазной» сущности взаимодействия. Покровительство и патронаж государственных ведомств США в отношении SpaceX был направлен на достижение конкретного результата — воссоздание национальной транспортно-логистической космической системы. Как мы видим, бюджетные инвестиции в SpaceX оказались оправданными.

Печальный парадокс

Почему тема частного бизнеса в ракетно-космической отрасли вызывает такой негатив у Рогозина? Представляется, что ответ на этот вопрос находится на поверхности: предприятия, входящие в государственный Роскосмос , по-прежнему пребывают в не самом лучшем состоянии — ни по материально-технической базе, ни по кадрам.

Большая часть российских КБ и заводов не развивается, а выживает за счёт экспортных контрактов (в том числе поставок в США), оборонзаказа и бюджетных вливаний.



Есть ли что-то хорошее в политике Рогозина, который возглавляет отрасль, не имея даже высшего технического образования (номинально глава Рос космос а является доктором технических наук, но мало кому понятно, как профессиональный журналист мог собственным силами выполнить норматив для получения такой высокой степени)?

На первый взгляд важно, что Рогозин открыто говорит о дефиците в отрасли самого главного — квалифицированных кадров. Совершенно справедливо он указывает на «поколенческие разрывы», которые привели к утрате научных школ и компетенций.

Однако подобные доводы в устах главы Роскосмос а выглядят нелепым парадоксом печальной российской действительности, учитывая профессиональный бэкграунд самого Рогозина. Нашей стране нужны не специалисты по украшению ракет, а инженеры, получающие достойные хотя бы российским меркам зарплаты.

темы