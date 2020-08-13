» » Чем летняя гроза вредна для здоровья?

Чем летняя гроза вредна для здоровья?

Чем летняя гроза вредна для здоровья?

Во время гроз люди чувствуют себя плохо, но почему?

В 2010 году исследователи из Гарвардской медицинской школы начали подозревать, что в грозовые дни люди чаще обращаются за медицинской помощью. И нет, дело совершенно не в том, что они настолько боятся грома и молний, что у них заболевает сердце. Пациенты, особенно пожилого возраста, начинают жаловаться на головную боль, заложенность носа и кашель — в общем, на самые распространенные симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Взаимосвязь между грозовыми днями и обострением заболеваний дыхательных путей до сих пор не доказана наукой, но недавно американские ученые решили заняться поиском хотя бы отдаленных доказательств. Изучив статистику гроз за более 10-летний период времени и сравнив их частоту с количеством обращений в больницу, они обнаружили несколько весьма интересных закономерностей.

 


Влияние грозы на здоровье

Результаты научной работы были опубликованы в научном журнале JAMA Internal Medicine. В рамках научной работы Эрик Цзоу (Eric Zou) из университета американского штата Орегон и его коллеги выяснили, сколько раз проходили грозы в различных регионах США в период с января 1999-го по декабрь 2012 года. Вся эта информация была предоставлена Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA). Также в распоряжении ученых оказалась статистика обращений пожилых людей за тот же период времени. Эта статистика была взята из базы данных программы Medicare по медицинскому страхованию людей старше 65 лет.

Чем летняя гроза вредна для здоровья?

Боязнь грозы называется бронтофобией. Она тоже может стать причиной недомоганий

К удивлению исследователей, в грозовые периоды количество обращений в больницы действительно повышалось, хоть и незначительно. Статистика показала, что за 14-летний период, до и после грозовых дождей, в медицинские учреждения обратилось около 52 тысячи человек. Большинство из них жаловалось на всевозможные проблемы с дыханием, начиная от обыкновенного кашля и заканчивая одышкой. Особенно сильно на грозы реагировали пожилые люди, имеющие серьезные проблемы с органами дыхания вроде астмы и хронической обструктивной болезни легких.

Причины заболеваемости при грозе

Таким образом, взаимосвязь между грозовыми днями и обострением респираторных заболеваний, отдаленно можно назвать доказанной. Но вот точная причина повышения заболеваемости для ученых пока остается большой загадкой. Можно было бы предположить, что при идущий при грозе дождь понимает в воздух пыльцу, которая и провоцирует проблемы с дыханием. Но, во-первых, почему тогда заболевания органов дыхания не обостряются при обыкновенных дождях без грома и молний? Во-вторых, обострения наблюдаются до начала грозы, а после нее симптомы заболеваний потихоньку исчезают.

Чем летняя гроза вредна для здоровья?

Пыльца может вызвать проблемы с органами дыхания, но не в этом случае

Из-за всех вышеперечисленных фактов, ученые отрицают вину пыльцы в заболеваемости людей. Они больше склоняются к версии, гласящей, что органы дыхания людей начинают страдать из-за увеличения количества пылевых частиц в воздухе. А их концентрация как раз-таки повышается перед грозовыми дождями, что неоднократно было доказано в ходе научных наблюдений.


Опасность молний

разумеется, не стоит забывать о том, что грозы представляют для здоровья людей непосредственную опасность своими молниями. На данный момент известно, что длина некоторых молний может достигать 709 километров, а не угасают они до 16 секунд. Сила тока в разряде каждой молнии составляет от десятков миллионов до миллиарда вольт. В большинстве случаев, после удара молнии человек моментально умирает. Но в истории есть множество случаев, когда люди выживали даже после сильнейших ударов — после этого на их телах оставались заметные следы, а которые можно посмотреть в этом материале.

Чем летняя гроза вредна для здоровья?

Рой Салливан (Roy Sullivan)

 

13 август 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Какой длины могут достигать молнии?
Новости технологий

Какой длины могут достигать молнии?

Каждое лето нам по несколько раз удается наблюдать за слегка пугающим, но при этом очень завораживающим явлением — грозами, которые сопровождаются громами и яркими молниями. Электрические
Загадка разумных молний
Новости технологий

Загадка разумных молний

Давным-давно любые погодные явления, в частности сильные грозы с молниями, ураганы, смерчи, наводнения, считались небесной карой, гневом высших сил, и проделками злых духов. Люди использовали все
В аномальной зоне молнией убило учителя
Новости технологий

В аномальной зоне молнией убило учителя

12 июня в эпицентре урагана и грозы оказался палаточный лагерь, ежегодный детский турслет, что расположился в деревне Отмичи, в десяти километрах от Твери. Участники турслета, 120 детей и 25
Кататумбо — южноамериканское «гнездо молний»
Новости технологий

Кататумбо — южноамериканское «гнездо молний»

Молнии Кататумбо. Фото: CC BY-SA 3.0 en.wikipedia.org / Thechemicalengineer Есть на Земле одно странное место. Там над зеркальной гладью озера почти каждую ночь начинается пляска огней — в облаках
Неразгаданные загадки молний
Новости технологий

Неразгаданные загадки молний

Молния – одно из самых ярких (и в прямом и в переносном смысле) природных явлений. С древних времён люди пытались разгадать загадку молний. Их наделяли божественными свойствами. Древние греки
Разумная стихия
Новости технологий

Разумная стихия

Во все времена человек преклонялся перед стихией, боялся ее, потому как не мог объяснить ее происхождение. Одной из таких стихий были молнии, которые били с неба и несли пожары и смерть. Они казались
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Самые большие извержения вулканов в истории человечестваУченые создали крошечную камеру в виде рюкзака для жуковЖизнь в свое удовольствие. Без телевизоров и компьютеровНа Земле нашли еще один континент. Да, вот так сразуЧужая ностальгия: изобилие американских магазинов 60-х годовВечная Холодная война против красно-желтой угрозыГде рождаются нейтрино высоких энергий?15 лучших цитат Альберта Эйнштейна о науке и жизни


Свежие Статьи
Орбитальные телескоп «TESS» завершил свою основную миссию

Орбитальные телескоп «TESS» завершил свою основную миссию

Тифозная Мэри: история здоровой женщины, которая заразила полсотни человек

Тифозная Мэри: история здоровой женщины, которая заразила полсотни человек

В начале сентября к Земле приблизится астероид

В начале сентября к Земле приблизится астероид

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+