Чем летняя гроза вредна для здоровья?

Во время гроз люди чувствуют себя плохо, но почему?

В 2010 году исследователи из Гарвардской медицинской школы начали подозревать, что в грозовые дни люди чаще обращаются за медицинской помощью. И нет, дело совершенно не в том, что они настолько боятся грома и молний, что у них заболевает сердце. Пациенты, особенно пожилого возраста, начинают жаловаться на головную боль, заложенность носа и кашель — в общем, на самые распространенные симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Взаимосвязь между грозовыми днями и обострением заболеваний дыхательных путей до сих пор не доказана наукой, но недавно американские ученые решили заняться поиском хотя бы отдаленных доказательств. Изучив статистику гроз за более 10-летний период времени и сравнив их частоту с количеством обращений в больницу, они обнаружили несколько весьма интересных закономерностей.



Влияние грозы на здоровье

Результаты научной работы были опубликованы в научном журнале JAMA Internal Medicine. В рамках научной работы Эрик Цзоу (Eric Zou) из университета американского штата Орегон и его коллеги выяснили, сколько раз проходили грозы в различных регионах США в период с января 1999-го по декабрь 2012 года. Вся эта информация была предоставлена Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA). Также в распоряжении ученых оказалась статистика обращений пожилых людей за тот же период времени. Эта статистика была взята из базы данных программы Medicare по медицинскому страхованию людей старше 65 лет.

Боязнь грозы называется бронтофобией. Она тоже может стать причиной недомоганий

К удивлению исследователей, в грозовые периоды количество обращений в больницы действительно повышалось, хоть и незначительно. Статистика показала, что за 14-летний период, до и после грозовых дождей, в медицинские учреждения обратилось около 52 тысячи человек. Большинство из них жаловалось на всевозможные проблемы с дыханием, начиная от обыкновенного кашля и заканчивая одышкой. Особенно сильно на грозы реагировали пожилые люди, имеющие серьезные проблемы с органами дыхания вроде астмы и хронической обструктивной болезни легких.

Причины заболеваемости при грозе

Таким образом, взаимосвязь между грозовыми днями и обострением респираторных заболеваний, отдаленно можно назвать доказанной. Но вот точная причина повышения заболеваемости для ученых пока остается большой загадкой. Можно было бы предположить, что при идущий при грозе дождь понимает в воздух пыльцу, которая и провоцирует проблемы с дыханием. Но, во-первых, почему тогда заболевания органов дыхания не обостряются при обыкновенных дождях без грома и молний? Во-вторых, обострения наблюдаются до начала грозы, а после нее симптомы заболеваний потихоньку исчезают.

Из-за всех вышеперечисленных фактов, ученые отрицают вину пыльцы в заболеваемости людей. Они больше склоняются к версии, гласящей, что органы дыхания людей начинают страдать из-за увеличения количества пылевых частиц в воздух е. А их концентрация как раз-таки повышается перед грозовыми дождями, что неоднократно было доказано в ходе научных наблюдений.



Опасность молний

разум еется, не стоит забывать о том, что грозы представляют для здоровья людей непосредственную опасность своими молниями. На данный момент известно, что длина некоторых молний может достигать 709 километров, а не угасают они до 16 секунд. Сила тока в разряде каждой молнии составляет от десятков миллионов до миллиарда вольт. В большинстве случаев, после удара молнии человек моментально умирает. Но в истории есть множество случаев, когда люди выживали даже после сильнейших ударов — после этого на их телах оставались заметные следы, а которые можно посмотреть в этом материале.

Рой Салливан (Roy Sullivan)