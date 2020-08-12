Как выглядит самое зубастое животное в мире?

Уже догадываетесь, что держит этот мужчина?

На данный момент земля — единственная известная научному сообществу планета, на которой существует жизнь. Возможно, это даже хорошо, что на данный момент человечеству не удалось обнаружить инопланетных созданий, потому что нам пока не удалось полностью изучить даже малую часть всех земных животных. А ведь среди них есть очень даже интересные существа, вроде гигантских броненосцев (Priodontes maximus), которые в основном обитают на территории Южной Америки. Сперва может показаться, что эти нелепые на вид создания совершенно неинтересны. Но знаете ли вы, что они считаются обладателями самого большого количества зубов среди всех млекопитающих, которые обитают на суше? А что насчет того, что длина их когтей равна длине ладони взрослого человека? В рамках этого материала предлагаю узнать несколько интересных фактов об этих животных и убедиться, что они — удивительные.

Для начала стоит немного рассказать о строении их тела. За всю историю, ученым удавалось обнаружить гигантских броненосцев с длиной тела от 75 до 100 сантиметров, то есть они не длиннее одного метра. Масса тела живущих на воле особей не превышает 32 килограмм, но некоторые из них содержатся в заповедниках и зоопарках — вот они могут «разжиреть» до 60 килограмм. Тело броненосцев покрыто панцирем, состоящим из костных пластинок с ороговевшей кожей. Броня этих созданий окрашено в бурый цвет, а брюхо гораздо светлее.



Большое количество зубов

Как и говорилось выше, гигантские броненосцы обладают самым большим количеством зубов среди всех сухопутных млекопитающих. В их рту насчитывается от 80 до 100 зубов, но при помощи них они едва ли могут разорвать других животных на части. Вообще, броненосцы считаются довольно миролюбивыми созданиями. Днем они спят, а на охоту выходят только в ночное время. Рацион их питания состоит из муравьев и личинок насекомых. Благо, они обитают во влажных джунглях, где таких «вкусностей» для них просто навалом. Для ловли насекомых они используют свой длинный язык, похожий на покрытого слюной, извивающегося червя. Зрение у них плохое, поэтому во время охоты остается полагаться только на обоняние.

Как видно, у броненосцев длинный и тонкий язык



Самые длинные ногти у животных

Длина ногтей, а если быть точнее, когтей, у гигантских броненосцев самая большая в животном мире. По словам исследователей, которым приходилось подолгу работать с этими созданиями, их длина соответствует длине ладони взрослых людей. Длинные ногти им, как можно догадаться, необходимы для рытья нор, которые используются как для жилья, так и для охоты на муравьев и личинок насекомых. Как правило, они обустраивают жилища глубиной до 7 метров вблизи воды и деревьев. Гнездовая камера, в которой спят броненосцы, находится в самом конце норы и выстлана сухими листьями и травой. После дождей эта подстилка становится мокрой, поэтому бронированным созданиям приходится собственноручно обновлять ее.

Когти у броненосцев тоже весьма длинные



Враги броненосца

Броня этим созданиям дана неспроста. Дело в том, что у броненосцев довольно много естественных врагов. Например, на них охотятся волки, койоты, собаки и даже люди. При возникновении опасности, эти необычные животные могут свернуться в клубок и превратиться в «бронированный клубок». Благодаря прочной оболочке, им не страшны укусы любых хищников. Если же приходится драться, броненосцы встают на задние лапы, подпирая свое тело при помощи хвоста. В бой могут пойти и огромные когти, так что хищникам стоит несколько раз подумать перед тем, как нападать на этих существ. Уж слишком хорошо они защищены и при этом вооружены.

Вымирающие животные

На данный момент гигантские броненосцы считаются уязвимыми животными, поэтому находятся под охраной. Наибольшую опасность для этих созданий представляет человек. Большое количество броненосцев погибают под колесами автомобилей. Также они часто заглядывают на сельскохозяйственные поля, но только в поисках насекомых и растительность не трогают. Но часто они все равно становятся жертвами людей. Еще большему риску их подвергает то, что их мясо можно употреблять в пищу.