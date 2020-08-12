Северные олени Колгуева

Этот молодой северный олень (Rangifer tarandus) прибежал посмотреть, что за странные существа устроились на привал на его пастбище. Дело происходило на острове Колгуев в Баренцевом море в 2012 году. За время экспедиции мы встретили немало оленей: к нам в лагерь приходили небольшие стада из самок с телятами, мы регулярно встречали оленей на маршрутах, пока все они не ушли на запад к морю — эти животные весь год свободно перемещаются по острову в поисках лучших кормных мест. Вернувшись сюда в 2015 году, живых оленей мы не застали, зато регулярно находили скелеты.

Самки оленей с телятами. фото © Юлия Михневич, остров Колгуев, 16 июля 2012 года

Когда-то на Колгуеве жили дикие северные олени, вплоть до середины XVIII века. Но за несколько лет все они исчезли, при этом неясно, вымерли ли они полностью или сохранившиеся небольшие стада смешались с завезенными позже домашними оленями, и вымерли ли они от естественных причин или были истреблены. Домашних северных оленей стали завозить с материка русские промышленники в начале XIX века. Затем для управления стадами размножившихся оленей на остров были приглашены ненцы, которые живут там и поныне — в поселке Бугрино на юго-востоке острова. Олени находились на вольном выпасе, только по осени для подсчета, мечения и забоя их сгоняли в одно место две оленеводческие бригады.

Условия жизни на острове настолько благоприятны, что по размерам колгуевские олени превосходили своих материковых сородичей из Ненецкого автономного округа. Свободный выпас, более мягкий климат зимой, прохладное ветреное лето почти без гнуса (огромный плюс и для людей, между прочим; см. картинку дня Гнусная мошка), малое количество хищников (на острове живут только песцы и лисы, которые изредка могут добыть совсем юных телят), наличие солей на побережье, богатые летом пастбища (летом олени поедают практически любые растения) — все это создает прямо-таки олений рай.

В XX веке численность домашних оленей доходила до 20 тысяч. До 2012 года поголовье сохранялось на относительно высоком уровне — 12 тысяч особей. Но в 2013 году животные начали массово гибнуть в холодное время года, к концу 2014 года их осталось всего 153. Потому-то мы никого и не встретили.

Скелет северного оленя с разбросанной вокруг шерстью. фото © Юлия Михневич, остров Колгуев, 17 июня 2012 года

Наиболее вероятная причина гибели — бескормица из-за погодных условий: пастбища обледенели и добывать пищу было практически невозможно. Однако геоботанические исследования на острове еще до этого показали, что островные экосистемы не могут прокормить двенадцатитысячное стадо, а только пятитысячное.

К важнейшей категории пастбищ относятся участки, занятые сообществами лишайников — главной пищи оленей в неблагоприятный период года (позднюю осень, зиму, раннюю весну), который длится от 8 до 10 месяцев. На Колгуеве небольшое разнообразие сообществ с доминированием лишайников. Сообщества с высоким проективным покрытием лишайников есть только в отдельных районах острова. Помимо этого, экосистемы острова испытывают антропогенную нагрузку от освоения нефтяных месторождений, что может отрицательно повлиять на наиболее уязвимые лишайниковые сообщества. Местные жители и геоботаники отмечают, что лучшие лишайниковые места часто находятся именно в районе нефтедобычи, на Песчаноозерском месторождении в северо-восточной части острова. Там с помощью бульдозеров выравнивают вершины и склоны песчаных сопок, покрытых лишайниками, снимают вскрышу (пустую породу) с карьеров, что приводит к активной водной и ветровой эрозии. При такой деятельности происходит полное и безвозвратное уничтожение оленьих пастбищ.

Оленеводство очень важно для местных жителей, это традиционный промысел, не только обеспечивающий их пищей, шкурами и деньгами от продажи оленьего мяса и шкур на материк, но также позволяющий сохранить язык и культуру. В опросе 2014 года наиболее актуальными проблемами жители Колгуева назвали сокращение поголовья оленей, эта проблема опередила традиционные безработицу, ветхость домов и алкоголизм.

Из 153 выживших оленей почти все — самки (только 8 самцов), поэтому для восстановления поголовья в 2015 году с материка на вертолете доставили 14 самцов ненецкой породы. Позже завозили еще 10 самок и 10 телят, а также 12 ездовых самцов. В 2018 году, согласно учетам, поголовье оленей на острове составило уже не менее 466 животных, и завоз больше не требуется.

Небольшое стадо оленей на отдыхе. фото © Юлия Михневич, остров Колгуев, 31 июля 2012 года

Такая ситуация с гибелью оленей из-за бескормицы — далеко не единственная в истории острова. В начале 1910-х годов численность оленей на Колгуеве достигала 15–20 тысяч, такое большое поголовье привело к истощению пастбищ, лишайники были выедены. С тех пор численность популяции то возрастала, то в годы бескормицы от гололеда падала до 3–4 тысяч. Но все это не слишком точные цифры — из-за вольного выпаса согнать всех оленей в одно место и пересчитать проблематично.

Олени на Колгуеве поедают не все подряд лишайники, а в основном кустистые — кладонию оленью (Cladonia rangiferina), лесную (C. sylvatica) и звездчатую (C. stellaris), а также цетрарию снежную (Flavocetraria nivalis). Все эти виды и составляют небезызвестный ягель. Лишайники растут очень медленно — по 3–5 мм в год. Олени обычно скусывают только верхнюю часть кустика, но если корма не хватает — срезают под основание.

На восстановление лишайникового покрова могут уходить десятки лет, сообществам нужен отдых от оленей, что невозможно при вольном выпасе. Поэтому перевыпас оленей наблюдается на Колгуеве в течение длительного времени. И за состоянием пастбищ и численностью оленей нужно следить. Иначе природа снова возьмет свое и избавится от «лишних» оленей. В 2019 году на острове был создан природный заказник «Колгуевский», включающий в себя примерно 1/5 территории острова. Будем надеяться, что это поможет сохранить лишайниковые сообщества и предотвратит освоение на этой территории новых нефтяных месторождений.

фото © Юлия Михневич, остров Колгуев, 16 июля 2012 года.

Юлия Михневич