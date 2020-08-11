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Плюсы и минусы линолеума

Выбор напольного покрытия - очень ответственная и тщательная задача. Как правило, при выборе между ламинатом и линолеумом, зачастую упор делается на первый. Однако здесь не всё так просто, как может показаться, ведь качественный линолеум ничем не отличается от ламината, и при этом на https://kub.kh.ua/napolnye-pokrytija/linoleum/ стоит значительно дешевле.

Данный материал является одним из самых экологичных видов напольных покрытий. Продукт не содержит токсичных и вредных веществ - формальдегида, что действительно безопасно для окружающих.

Второе важное преимущество - материал можно обрабатывать и использовать для других целей. Что касается качества продукции, - она имеет прочную структуру, благодаря которой, изделие может использоваться несколько десятилетий. При надлежащем уходе за этим покрытием, оно не изнашивается, не обесцвечивается и не гниёт.

Ещё одно преимущество - укладка максимально быстрая и простая. Возможно, трудности могут быть связаны с линолеумом, который продаётся в рулонах. Чтобы разместить его идеально, материал необходимо тщательно и правильно отмерить и разрезать.

Нужно сказать, что линолеум имеет следующие преимущества:

  • бюджетный материал;
  • долгий срок службы;
  • низкая теплоотдача;
  • звукоизоляция;
  • быстрый и простой монтаж;
  • экологическая безопасность;
  • обширный спектр уникальных дизайнов;
  • отсутствие скользящей поверхности, что снижает риск получения травм.

Специфический запах - главный недостаток линолеума. Его наличие связано с тем, что изделие состоит из искусственных компонентов. Запах обычно проходит через 14 дней после укладки. Если проблема не исчезнет, для её устранения используются специальные сантехнические изделия.

Линолеум следует класть прямо на ровную поверхность, иначе материал потрескается и сломается. Помимо того, он боится резких перепадов температур, жиров и химикатов, способствующих деформации или разрушению.

При выборе линолеума, например нужно учитывать следующие критерии:

  1. Цель назначения.
  2. Может ли он выдерживать нагрузку во время работы.
  3. Соответствует ли рекомендуемое покрытие вашим потребностям.
  4. Соответствует ли оно дизайну жилища.
11 август 2020 /
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