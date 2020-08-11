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Камер Leica – неизменное качество с 1849 года

На современном отечественном рынке представлено много производителей камер, но большинство из них далеки до силы, упорства и популярности «большой четвёрки» - Sony, Canon, Nikon и Olympus, которые занимают лидирующие позиции на мировом рынке.

Однако, им тоже есть над чем поработать и многое нужно улучшить. Фактически, если вы ещё не знакомы с брендом Leica, вы упустите очень важную составляющую в истории фотографии.

Ориентация на минималистский дизайн, тонкое воплощение идей и соблюдение нескольких примечательных особенностей - сделали компанию самым уважаемым производителем камер прошлого столетия, по крайней мере, в определённых социальных кругах.

фотоаппараты Leica очень романтизированы фотографическим сообществом по нескольким причинам. Отчасти, из-за его истории, происхождения и «выживания» в годы войны. Однако современные фотографы считают, что Leica, в дополнение ко всему, является прочной и надёжной платформой, способной выдержать все виды испытаний.

Фактически, покупая Leica, вы пополняете ряды элиты. Все корпуса, комплектующие и аксессуары изготавливаются вручную в Германии компетентными специалистами, что является одной из основных причин их высокой стоимости. Но в то же время это также означает, что каждое устройство имеет свои особенности, и несомненно - высокое качество. Правда заключается в том, что прочная конструкция Leica, гладкий дизайн и резкие линзы, безусловно, являются частью успеха компании, но всё больше и больше фотографов привлекает всемирно известное имя Leica, пользующееся уважением во всем мире.

Leica Sofort, ознакомиться с которым можно на https://store.leica-camera.com/ru/ru/leica-sofort- это маленькое красивое устройство с функцией мгновенной печати. Как современный пленочный фотоаппарат мини-формата, он подходит для ностальгирующих фотографов, желающих вспомнить опыт прошлого. Каждая фотография имеет белые границы и макро-компенсацию параллакса, чтобы помочь создать идеальные фотоснимки. Камера оснащена большим количеством автоматических режимов съёмки, оптическим видоискателем 0,37x и интуитивно доступным управлением, которое вызывает воспоминания о полароидах, что стали популярными во второй половине прошлого столетия.

11 август 2020 /
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