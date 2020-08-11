Как выбрать скутер

Скутеры очень популярны в последние годы, ввиду их экономичного расхода топлива, способности управлять некоторыми моделями без прав и отличной маневренности в городских условиях. Вы легко доберётесь до места учёбы, работы или отдыха, приятно погулять с друзьями или на пикник, на рыбалку. Благодаря их небольшим размерам, водители скутеров никогда не застревают в пробках. Обслуживание маленького «железного коня» намного дешевле, чем кататься на мотоцикле или машине. Но как не перепутать различные особенности этой техники и выбрать устройство, подходящее пользователю наиболее всего?

Этот компактный двухколесный транспорт похож на мопед, но имеет более комфортную посадку и презентабельный дизайн.

Скутер вмещает одного или двух пассажиров и может двигаться со скоростью 50-180 км в час, в зависимости от мощности силового устройства. Очень часто транспорт используется для передвижения по городу, он удобен для проезда по центральным улицам и светофорам с интенсивным движением, а также помогает не опоздать в вуз или на работу.

Дети также катаются на таких устройствах на детской площадке, на экскурсиях, на рыбалке. Для молодых и более взрослых людей скутеры также удобны для покупок или других дел. Устройство имеет экономичный расход топлива, идентичный стоимости проезда в общественном транспорте, но пользователь полностью независим, и ему не страшны пробки.

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Принцип функционирования скутера заключается в сгорании воздушно-топливной смеси в двигателе, запуске работы коленного вала и передаче крутящего момента на заднее колесо. Разгон скутера производится за счёт переключения редуктора трансмиссии на звёздочки с меньшим диаметром.

Когда объём двигателя достигает 50 см3, он становится полноприводным транспортным средством, где водитель должен использовать все необходимые сигналы перед маневрированием. Для управления этими двухколёсными транспортными средствами необходимо иметь лицензию категории А. При меньшем объёме силового агрегата, разрешено передвижение без прав, но с соблюдением всех правил дорожного движения.