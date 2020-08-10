Тайнам истории страны дадут шанс выхода в свет

В России оцифруют материалы по блокадному Ленинграду и редкие старинные книги Петербурга

В рамках очередного этапа проекта «Электронной библиотеки Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга» корпорация ЭЛАР оцифрует более 90 тысяч страниц редких изданий.

Площадка по оцифровке уже развернута специалистами ЭЛАР в инновационном филиале Библиотеки имени Маяковского «Библиотека Охта-8», а с середины августа сканирование будет проводиться в помещении Научной библиотеки Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

Проект Библиотеки имени Маяковского по созданию простого в использовании общедоступного онлайн-ресурса лучших материалов по истории и культуре, в том числе Санкт-Петербурга, начался в 2008 году с оцифровки собственных редких фондов и сегодня объединяет цифровые коллекции книг и иных материалов разных фондодержателей.

В проекте участвуют библиотеки почти всех районов Санкт-Петербурга, Научная библиотека Музея истории Санкт-Петербурга, а с этого года и научные библиотеки Музея истории религии и Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

Одним из важных этапов проекта является профессиональная, бережная оцифровка выбранных изданий, которую осуществляет ЭЛАР на планетарных сканерах собственного производства. В Библиотеке отмечают эффективный опыт многолетнего сотрудничества с Корпорацией.

«Репутация профессиональной команды ЭЛАР, сложившаяся в процессе нашего прямого взаимодействия, а также по ранее выполненным ею аналогичным контрактам для библиотек, музеев, архивов, - важнейшие критерии, на которые мы ориентируемся», - комментирует заведующий сектором ЦГПБ им. В. В. Маяковского, координатор проекта «Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга», канд. пед. наук Иван Евгеньевич Прозоров

На сегодняшний день для электронной библиотеки оцифровано свыше миллиона страниц - это 6842 редких источника: книги, ноты, газеты, журналы, карты, рукописи, плакаты. В рамках текущего проекта будут оцифрованы учебники по алгебре и геометрии XVIII века на французском языке, британские художественные журналы и книги о России XIX и начала XX века, коллекции библиотеки Императорского православного Палестинского общества, главная газета знаменитого дворцово-паркового пригорода – города Пушкина – «Большевистское слово» (ныне «Царскосельская газета») довоенного и военного времени и сотни книг, связанных с историей Петербурга, религией и искусством.

Также на территории Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда будут оцифровываться книги и рукописи из фонда учреждения. Всего около 400 наименований объемом около 92000 страниц пополнят электронную библиотеку в рамках нового этапа.