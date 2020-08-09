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Египет убеждает Илона Маска, что пирамиды построили не инопланетяне

Египет убеждает Илона Маска, что пирамиды построили не инопланетяне

Власти Египта пригласили Илона Маска посетить страну и лично убедиться в том, что знаменитые египетские пирамиды построили не инопланетяне.

В пятницу глава "Теслы" и компании SpaceX написал серию твитов, в которых намекнул на внеземное происхождение египетских пирамид. Первый твит гласил: "Конечно, пирамиды построили инопланетяне".

Египет убеждает Илона Маска, что пирамиды построили не инопланетяне

Правда, уже в следующем твите Маск уточнил "[Фараон] Рамзес II был из них". Он также написал, что "Пирамида Хеопса была самой высокой структурой, которую создали люди за 3800 лет".

В последнем твите на эту тему бизнесмен разместил линк на статью Би-би-си, в которой рассказывается о строительстве пирамид, и уточнил, что это "достоверное описание того, как это было сделано".

Но больше всего внимания получил самый первый твит, который можно было расценить как поддержку популярной теории заговора о строительстве пирамид инопланетянами. Его ретвитили более чем 84 тыс. раз.

В ответ на это египетский министр по международному сотрудничеству Рания аль-Машат призвала Маска лично убедиться в том, что пирамиды построили люди, а не инопланетяне.



"Полная галлюцинация"

"Я слежу за вашей работой с большим восхищением. Приглашаю вас и SpaceX, чтобы вы могли изучить письменные свидетельства о том, как были построены пирамиды, а также посмотреть на могилы их строителей. Мы вас ждем, мистер Маск!", - написала аль-Машат.

Египет убеждает Илона Маска, что пирамиды построили не инопланетяне

По мнению экспертов, могила строителей пирамид, обнаруженная в 1990-х годах, окончательно доказывает тот факт, что огромные структуры были действительно возведены древними египтянами.

Египет убеждает Илона Маска, что пирамиды построили не инопланетяне

На твиты Маска также отреагировал египетский археолог Захи Хавасс. Он опубликовал в социальных сетях короткое заявление на арабском языке, в котором назвал слова Маска "полной галлюцинацией".

"Я обнаружил могилы строителей пирамид - и это всем доказало, что они были египтянами и не были рабами", - цитирует Хавасса издание Egypt Today.

В Египте сохранилось более 100 пирамид, самой известной из которых является Пирамида Хеопса, ее высота составляет 137 метров. Большинство из пирамид были построены как могильники фараонов.

Илон Маск известен скандальными заявлениями в "Твиттере", которые вызывают большой общественный резонанс.

Однажды он заявил в интервью CNBC: "В "Твиттере" ты как на войне. А если кто-то попадает на войну, то нужно сказать себе: "Ну что ж, ты теперь на арене. Вперед!".

09 август 2020 /
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