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300-километровый металлический объект скрывается подо льдом Антарктиды

300-километровый металлический объект скрывается подо льдом Антарктиды

С момента открытия Антарктиды прошло немало времени, но до сих пор этот ледяной континент остается самым загадочным на планете. Под многокилометровым ледяным щитом Антарктида хранит свои тайны.

Одной из главных загадок является гравитационная аномалия в районе Земли Уилкса. Во время пролета над Антарктидой в 2002 году спутники NASA зафиксировали неожиданный гравитационный импульс, который исходил из огромного подледного пространства диаметром примерно 500 километров.

Научная группа под руководством профессора из Университета Огайо Ральфа фон Фрезе в 2006 году обнаружила в этом районе наличие гигантского кратера, внутри которого расположена плотная масса шириной около 300 километров, которая уходила в глубину на 848 метров. Предположительно, внутри кратера скрывался металлический объект.

Ученые предположили, что подо льдом Антарктиды залегают останки огромного астероида. Однако остается непонятно, как земля смогла уцелеть во время столкновения с такой чудовищной массой.

По версии исследователей Антарктиды, в Земле Уилкса находится некое космическое тело, но подобраться к нему пока невозможно. Такая экспедиция потребовала бы огромное количество ресурсов и ее ориентировочная стоимость сравнима со стоимостью пилотируемого полета на Марс.

Пока узнать правду о загадочном объекте в недрах Антарктиды не удается, конспирологи выдвигают свои теории. Многие считают, что на ледяном континенте потерпел крушение инопланетный корабль или построена база внеземных цивилизаций.

09 август 2020 /
Хочу все знать
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