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Почему молодые люди и взрослые по-разному ощущают одиночество?

Почему молодые люди и взрослые по-разному ощущают одиночество?

Для пожилых людей важно сохранять общение с семьей

Чувство одиночества время от времени испытывают все люди без исключения, вне зависимости от пола, возраста, социального статуса и других факторов. И это чувство, хоть и является естественным, со временем может стать причиной возникновения психологических и физиологических болезней. Исследователи из разных уголков мира тщательно изучают природу этого явления и недавно нидерландская группа решила выяснить, люди каких возрастов больше всех чувствуют себя одинокими и из-за чего возникает это чувство. Оказалось, причины одиночества сильно зависят от возраста. Например, молодые люди чувствуют себя ненужными, если долгое время не общаются с друзьями. А вот люди старше 50 лет хотят как можно больше контактировать с семьей. Но давайте рассмотрим исследование подробнее — с чего это ученые сделали такие выводы и уверены в своих наблюдениях?


Последствия одиночества

О том, что длительное пребывание в одиночестве может стать причиной возникновения проблем с психикой и физиологических болезней, ученым известно уже давно. Изоляция от общества приводит к депрессии и это было доказано в рамках эксперимента, в котором игрок в покер Рич Алати (Rich Alati) целый месяц провел в комнате с кроватью, холодильником и туалетом. Об этом эксперименте я уже рассказывал в этом материале и, если говорить коротко, мужчина заработал себе проблемы со сном, депрессию и усталость.

Почему молодые люди и взрослые по-разному ощущают одиночество?

Однажды человек провел месяц в одиночестве и ничего хорошего из этого не вышло

А то, что одиночество приводит к развитию таких заболеваний, как болезни сердца, в 2016 году доказали британские ученые. В рамках научной работы, результаты которой были опубликованы в научном журнале Heart, они изучили результаты 23 исследований. В них учитывались данные примерно 181 тысячи человек. Наблюдения показали, что одинокие люди рискуют пострадать от сердечного приступа на 29% больше, чем социально активные добровольцы. Причем оказалось, что это актуально для всех людей, вне зависимости от их возраста. Так что, от одиночества больше вреда, чем пользы. По крайней мере, такой вывод можно сделать исходя из результатов научных работ.


Причины одиночества

В рамках новой научной работы, о котором было рассказано в журнале BMC Public Health, ученые выяснили, что причины одиночества у людей разных возрастов разные. Им удалось провести опрос среди более 26 тысяч жителей Нидерландов в возрасте от 19 до 65 лет. Помимо ответов на вопросы вроде «насколько часто вы участвуете себя одиноким?» ученые собрали данные об уровне образования, семейном положении, частоты общения с родственниками и друзьями, а также о состоянии здоровья добровольцев.

Исходя из собранных данных, исследователи разделили людей на три возрастные группы:

  • молодые люди, в возрасте от 19 до 34 лет;
  • люди среднего возраста, от 35 до 49 лет;
  • пожилые люди, в возрасте от 50 до 65 лет.

Опрос показал, что чувство одиночества преследует 39,7% молодых людей. Среди представителей среднего возраста было выявлено 43,3% одиночек. А вот пожилые люди оказались самыми одинокими — их доля составила целых 48,2%. Используя собранные в рамках опроса дополнительные данные, исследователи выявили причины, из-за которых люди начинают чувствовать, что они никому не нужны. К своему удивлению, ученые обнаружили, что люди разных возрастов испытывают одиночества по совершенно разным причинам.

Почему молодые люди и взрослые по-разному ощущают одиночество?

Молодые люди ощущают себя одинокими, когда рядом нет друзей

Причины одиночества распределились таким образом:

  • молодые люди чувствуют себя никому не нужными при недостатке денег, нестабильном психологическом состоянии вроде депрессии и отсутствии связи с друзьями;
  • люди среднего возраста испытывают одиночество из-за причин, присущих как к молодым, так и пожилым людям. Судя по всему, все зависит от индивидуальных особенностей каждого человека;
  • пожилые люди чувствуют себя одинокими при наличии физиологических заболеваний, и при недостатке общения с родственниками. Добровольцы старше 50 лет, которые общались с семьей реже одного раза в две недели, чувствовали себя наиболее одинокими.

Итак, в рамках научной работы исследователи доказали, что ощущение одиночества у людей разных возрастов возникает по разным причинам. Но они и сами признают, что исследование является поверхностным и это результат — лишь верхушка айсберга. На самом деле, в возникновении чувства одиночества есть более тонкие причинно-следственные связи. Только для их выявления нужно проводить более долгосрочные исследования, в рамках которых за состоянием людей нужно следить в течение нескольких десятков лет.

09 август 2020 /
Хочу все знать
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