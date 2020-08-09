Ультрафиолетовая лампа дома: насколько она эффективна?

Не торопитесь покупать первую попавшуюся лампу. Большинство из них на самом деле неэффективны

Если вы в последнее время изучали тему бытовых дезинфицирующих средств, то наверняка рассматривали ультрафиолетовые лампы. Во время пандемии коронавирус а они стали особенно популярными: многие установили такие лампы в офисах, в магазинах, а кто-то даже приобрел их домой. Утверждается, что эти устройства убивают 99,9% микробов, бактерий и вирусов, среди них есть легкие и портативные модели. В эффективности стационарных ультрафиолетовых дезинфицирующих устройств не приходится сомневаться — иначе их бы не устанавливали в больницах и поликлиниках. Но стоит ли покупать небольшие УФ-лампы, например, для дезинфекции рук или медицинских масок?

В интернете такие портативные лампы сейчас рекламируются для дезинфекции буквально всего, от почтовых писем до компьютерных клавиатур, а также кистей для макияжа, диванов, постельного белья, туалетов и мест для домашних животных. Их легко найти в онлайн-магазинах и крупных гипермаркетах. Однако не стоит слепо покупать такое устройство в надежде, что оно поможет справиться с вирусами.

Ультрафиолетовая лампа против коронавирус

Во-первых, многие из них — подделки. А другие настолько маломощны, что вам придется держать устройство над предметом (например, маской) в течение 30 минут, чтобы, провести хоть какую-либо дезинфекцию. Не говоря уже о том, чтобы уничтожить SARS-CoV-2 — вирус , ответственный за COVID-19. Вы также рискуете случайно подвергнуться воздействию опасного ультрафиолетового излучения.

Поскольку на данный момент нет никаких исследований о влиянии портативных УФ-ламп на SARS-CoV-2 (сколько их надо держать и на каком расстоянии), эти устройства могут дать вам ложное чувство безопасности.

Остерегайтесь ложных заявлений о том, что эти устройства эффективны или безопасны для использования в повседневной жизни, — говорит Юнг Шен, инженер и физик Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

В рекламе эти лампы убивают чуть ли не все вирусы на Земле. Но все не так просто

Виды ультрафиолетового излучения

Ультрафиолетовый свет, который направляется на Землю благодаря солнц у и электромагнитному спектру, бывает трех основных видов: ультрафиолет А (UVA) с длиной волны от 315 до 400 нанометров, ультрафиолет B (UVB) от 280 до 315 нанометров и ультрафиолет С (UVC) от 100 до 280 нанометров.

Эти три типа УФ-излучения различаются по своей биологической активности и степени проникновения, говорят ученые.

Ультрафиолетовый свет помогал человечеству в дезинфекции на протяжении века. Ультрафиолет С является наиболее эффективным и способен разрушить связи, которые удерживают ДНК и РНК вирусов и бактерий, не давая им работать. Однако эта дезинфицирующая энергия может также повредить глаза и кожу и даже вызвать рак.

Действие ультрафиолета C на ДНК вируса

В 2015 году Федеральная торговая комиссия США преследовала две компании, которые продавали УФ-дезинфицирующие устройства из-за их ложных заявлений об уничтожении грибка стопы, золотистого стафилококка, кишечной палочки и сальмонеллы.

Бактерицидные свойства ультрафиолета C зависят от дозы излучения: сколько оптической энергии излучает источник, расстояния до инфицированного объекта и времени воздействия, — говорит Кристиан Цолльнер, инженер из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

По его словам, в большинстве портативных устройств для дезинфекции используются светодиоды, которые менее эффективны, чем УФ-лампы.

Такие УФ-лампы использовались во время пандемии коронавирус а в больницах

Эффективность ультрафиолетовых ламп для дома

К разным портативным устройствам прикладывают разные инструкции по времени дезинфекции. Некоторые говорят, что УФ-лампу следует держать на высоте 5 сантиметров над поверхностью в течение 5-10 секунд; другие говорят держать его дольше 30 секунд.

Юнг Шен, инженер и физик Вашингтонского университета в Сент-Луисе, купил одно из таких устройств. В нем было всего 3 небольших светодиода, и, как говорилось в инструкции, такому устройству потребуется всего нескольких секунд для дезинфекции любой поверхности.

Они намеренно не хотят указывать, насколько они неэффективны, — говорит Шен. — Если там будет написано, что вам нужно держать лампу в течение 30 секунд, никто не будет покупать ее.

По словам Андреа Армани, инженера-химика и ученого-материаловеда из Университета Южной Калифорнии, некоторые производители указывают, что их портативные УФ-лампы бактерицидные, но на самом деле они имеют неправильную длину волны.

Для дезинфекции длина волны должна быть 260 нанометров, — говорит он.

Как отличить поддельную УФ-лампу от настоящей

Вот это точно настоящая УФ-лампа

С виду подделку отличить очень сложно. Все они излучают синее свечение. Но зачастую это просто маломощные светодиоды. И особой дезинфицирующей функции они не несут. Но все же есть несколько способов распознать подделку.

Ознакомьтесь со спецификациями продукта и убедитесь, что. Если спецификации не указаны, обратитесь к продавцу. Прочтите также онлайн-инструкции. Если в них отсутствуют определенные временные рамки использования устройства или они слишком маленькие (например, 1-5 секунд), лучше не покупать его.. Мощные светодиоды ультрафиолета C стоят до 1 000 рублей каждый, а для дезинфекции их нужно несколько. Если компания продает УФ-лампу за 1 500 рублей, а в инструкции сказано, что оно работает за считанные минуты, вероятно, это подделка.Если вы хотите проверить уже купленную лампу, попробуйте так называемый. Направьте УФ-лампу на зеленый банан в течение 15 минут. Любая мощная УФ-лампа за это время сделает его кожуру коричневой. Такой текст позволит понять, работает ли устройство и действительно ли оно излучает ультрафиолет C.

Сейчас это серый рынок без правил», — говорит Шен. — Никаких строгих научных экспериментов и испытаний эффективности этих устройств не проводилось.

Поэтому, возможно, лучше лишний раз продезинфицировать руки антисептиком, эффективность которого доказана. И чаще менять маску (или стирать ее, если она многоразовая), а не носить одну и ту же медицинскую маску целый месяц. А эксперименты с УФ-излучением оставить медицинским учреждениям и ученым.