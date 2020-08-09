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Как распознать ядовитых пауков и змей при помощи смартфона?

Как распознать ядовитых пауков и змей при помощи смартфона?

Cиднейский лейкопаутинный паук (Atrax robustus) — одно из самых опасных обитателей Австралии

По расчетам ученых, на данный момент в Австралии обитает около 200 000 видов животных. Большинство из живущих на этом континенте существ невозможно встретить на других континентах, то есть они являются уникальными. Так уж повелось, что Австралия ассоциируется у людей с ядовитыми змеями, пауками и другими страшными созданиями. И это весьма справедливо, потому что в Интернете полно рассказов про то, как австралийцы обнаруживали огромных змей прямо в своем туалете и смертельно опасных пауков в гостиной. На самом деле, большинство австралийских змей и пауков безобидны для человека, но откуда нам знать? Ведь не все умеют распознавать виды животных по одному их внешнему виду. Чтобы помочь людям быстро определять ядовитость змей и пауков, сотрудники Национального научного агентства CSIRO разработали приложение Critterpedia. Пользователи могут сфотографировать животное и сервис быстро определит его вид и степень опасности для человека.


Животные Австралии

Подробностями о приложении Critterpedia поделился журнал Happy. Среди всей разновидности австралийских животных насчитывается около 2000 видов пауков и 170 видов змей. Даже если правительство Австралии издаст огромную книгу с описанием всех ядовитых и безобидных созданий, ни один человек не сможет всех их запомнить. А уметь распознавать их, все-таки, надо — шансы натолкнуться на ядовитое создание очень велики. Например, в 2015 году 22-летний житель Сиднея Джаред Смит (Jarred Smith) нашел ядовитую змею прямо внутри коробки с хлопьями. Незваным гостем оказался двухметровый питон, который хоть и не ядовит, но вполне может проглотить взрослого человека.

То самое видео с пауком в коробке


Как распознать ядовитых змей и пауков?

Итак, благодаря приложению Critterpedia, людям не нужно запоминать внешний вид змей и пауков. Достаточно сфотографировать встретившееся животное с безопасного расстояния и загрузить кадр в приложение. В базе сервиса есть огромное количество фотографий практически всех пресмыкающихся и членистоногих обитателей Австралии, отсортированные по категориям. Искусственный интеллект изучает загруженный файл и сравнивает внешний вид обнаруженного животного с особенностями созданий из базы данных. Выбрав наиболее похожую змею или паука, приложение показывает всю доступную информацию, главная из которых — ядовито животное, или нет.

Как распознать ядовитых пауков и змей при помощи смартфона?

Примерно так выглядит распознавание ядовитых созданий

Разработчики признают, что на данный момент точность распознавания далека от идеала и приложение может ошибаться. Дело в том, что в распоряжении искусственного интеллекта есть только фотографии, предоставленные сотрудничающими с Critterpedia зоологами. Но, если пользователи будут чаще пользоваться сервисом, отправляя фотографии животных с разным ракурсом, точность будет автоматически повышаться. Глядишь, еще несколько месяцев, и приложение будет распознавать ядовитых змей так же хорошо, как Shazam музыку.

Как распознать ядовитых пауков и змей при помощи смартфона?

В базе приложения находятся примерно такие фотографии


Место обитания змей и пауков

Важно отметить, что приложение требует доступ к местоположению человека. Дело в том, что некоторые виды пауков и змей обитают строго в определенных регионах Австралии. Допустим, если человек встретил потенциально опасное создание на западе материка, искусственному интеллекту будет проще определить его вид. А все потому, что разновидности, которые не обитают в определенному регионе, будут автоматически вычеркнуты из списка возможных вариантов. Это отличное решение, потому что некоторые виды змей внешне очень похожи и о ядовитости могут свидетельствовать такие незначительные особенности, как небольшие точки на голове и так далее.

Как распознать ядовитых пауков и змей при помощи смартфона?

Ядовитый паук черная вдова встречается в Северной и Южной Америке. А вот в Австралии их очень мало

Польза змей и пауков

Разработчики Critterpedia надеются, что со временем приложение превратится в популярный источник информации о ядовитых животных. Еще большая надежда есть на то, что полученные знания помогут людям уберечь себя от смертельных нападений. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно нападениям змей подвергается около 5,8 миллионов человек и 200 из них умирает. А все потому, что люди не сразу осознают их опасность и медицинская помощь оказывается слишком поздно. А весь в мире уже есть эффективные противоядия — об одном из них я писал в этом материале.

Вдобавок ко всему этому, разработчики верят в то, что приложение наладит взаимоотношения людей с природой. На данный момент жители Австралии и других стран боятся ядовитых созданий, но сервис может снизить боязнь и помочь людям начать относиться к животным с пониманием. Ведь цель жизни этих пауков и змей — не укусить как можно больше людей. На самом деле, они приносят нам огромную пользу, истребляя сельскохозяйственных вредителей и помогая создавать лекарства от самых разных заболеваний.

09 август 2020 /
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