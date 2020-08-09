О символе Вены, маленьком еврейском подмастерье и тесте для рогалика, спасшем целый город

Вена. Стойкие ассоциации, связанные со столицей Австрии, это не только венский вальс и венская опера, но и кофе по-венски, венские сладости, венские сосиски, венский шницель с гуляшом и т.д. Музыка венской кухни и вдохновила меня на пробу пера в этой области.Столица империи Габсбургов — настоящий рай для любителей вкусностей, особенно — для сладкоежек. О некоторых знаковых находках венских кондитеров и пекарей я и хочу рассказать.Начну с французского круассана. Ну и при чем здесь Вена? — спросите вы. Дело в том, что столь любимая французами булочка из слоеного или дрожжевого теста в форме полумесяца родилась в столице империи Габсбургов. Круассан в переводе с французского и означает «месяц». Появился на свет этот слоеный, ну или дрожжевой, полумесяц в семнадцатом веке во времена войн с Османской империей.Осенью 1683 года под стенами Вены собрались турецкие войска общей численностью около ста тысяч. Осада длилась более двух месяцев, были перекрыты все подъезды к городу, поставки продуктов прекратились. Но венцы подготовились к этому, они загодя запаслись провиантом и оружием, вырыли рвы, снесли часть домов в периметре городских стен, чтоб в случае прорыва на открытой местности бить турок. Жители были хорошо знакомы с опытом одного из австрийских городов, который- таки сдался и был весь поголовно вырезан янычарами. Османские войска заставила поторопиться подходящая к Вене польская армия, Польша была союзницей Австрии. Турки решились на штурм, но город был хорошо укреплен и успешно отражал наземные атаки.Тогда приказано было рыть подземные подкопы под стены. И вот одним ранним утром молодой пекарь Петер Вендлер раскатывал тесто для утренней выпечки и вдруг услышал глухие удары под землей. Сообразительный пекарь немедленно сообщил об этом и тем самым спас город. Благодаря ему обнаружили турок, которые подводили пороховую бочку под стены. Тут подоспели и польские войска. Турки были разбиты.А нашему пекарю даровали право выпекать слоеные рогалики в форме полумесяца. К слову, во времена войн с Османской империей венцы нашли трофейные мешки с кофе и попробовали горький, бодрящий напиток — кофе.Тогда и родился «кофе по-венски». Поедая венский рогалик и запивая его ароматным кофе по-венски, австрийцы показывали свое пренебрежение к туркам. Ну а во Францию венский рогалик попал уже столетие спустя, вместе с Марией-Антуанеттой Австрийской. Здесь, в отличие от Марии-Антуанетты, которая впоследствии лишилась головы, его полюбили и приняли за «своего».А теперь поговорим о гордости венских хозяек — штруделе. Это австрийское мучное блюдо в виде рулета из вытяжного теста с различной начинкой. Самым популярным штруделем был и остается яблочный. «Штрудель» в переводе с немецкого означает «воронка», «водоворот». Говорят, в Австрии даже невесту выбирали за умение готовить это лакомство. Изготовление штруделя связывают с такими прекрасными вещами, как музыка и любовь.Искусный пекарь при работе с тестом действует так плавно и изящно, что его движения сравнивают с венским вальсом. Австрийцы поговаривают, что только влюбленный кондитер способен приготовить по-настоящему волшебный десерт. Так считают, в частности, и потому что вытянуть тесто для штруделя нужно настолько тонко, чтобы через него можно было читать любовные письма девушки. Что ж, Эльчин Сафарли считает: «Чтобы хорошо готовить, недостаточно любить покушать. Надо полюбить сам процесс, вкладывать в каждую его минуту любовь. Любовь — основа нашей жизни, в том чисел, и кулинарии». В унисон ему звучат слова: «Самая вкусная еда таит в себе маленький секрет... в нее бросают всегда щепоточку любви».Настало время перейти к одному из главных символов Вены, которым является торт Захер. История знаменитого шоколадного торта приправлена скандалом. Так уж вышло, что и в мире лакомств плетутся нешуточные интриги. Этот кулинарный шедевр был приготовлен 16 летним еврейским поваренком Францем Захером для того, чтобы угостить не кого-нибудь, а высокопоставленных гостей министра иностранных дел Австрии Меттерниха. Как же так случилось, что столь ответственное дело доверили никому не известному мальчишке-подмастерью? А дело было так.В 1832 году на кухне особняка князя Клеменса Венцеля Фюрста фон Меттерниха жизнь «била ключом»: все готовились к важному приему. И тут, как на грех, княжеский кондитер не смог работать. Официальная версия — внезапно заболел, слег в постель. Что было на самом деле, кто знает? Может быть, обиделся за что-то на хозяина и решил таким образом отомстить или попросту накануне напился «в стельку» и не успел «прийти в форму», а может быть, серьезно поругался со своей дражайшей половиной и ему было не до тортов? Кто знает? За прошествием почти двух веков нам остается только гадать.И давать простор воображению. Между тем, хозяин пожелал удивить гостей вкусным десертом. Почему более опытные повара решили снять с себя эту ответственность, неизвестно. Как бы там ни было, изготовление десерта рискнул на себя взять ученик Франц Захер. И умудрился создать великолепный торт, покоривший всех и ставший символом целой страны. Состоит этот кулинарный шедевр из бисквитного коржа, абрикосового конфитюра, шоколада и взбитых сливок.Откуда парень взял рецепт для торта, сказать сложно. Может, изобрел сам, а может, и нет. Есть мнение, что это лакомство на самом деле придумала его сестра, рецепт принадлежит именно ей. Но, если это даже и так, мальчишке хватило смелости приготовить и подать в качестве чего-то особенного сестричкин торт. Смелый парнишка оценил искусство сестренки выше творений признанных «гениев» кухни — и выиграл.Франц Захер подрос, повзрослел, набрался опыта и даже какое-то время служил поваром при дворе русского царя. И наконец, открыл собственный ресторан в Вене. Его старший сын Эдвард работал в кондитерской «Демель», где изготовлял и торт по рецепту отца. Затем он открыл свой отель «Захер» и начал подавать одноименный торт гостям отеля. Запомните имя сына нашего смелого поваренка — Эдвард, поскольку история на этом не заканчивается. В середине прошлого века владельцы отеля «Захер» подали на кондитерскую «Демель» в суд за незаконное использование их торговой марки.Владельцы кондитерской, в свою очередь, пытались доказать, что рецепт, по которому делается знаменитый торт, вовсе не оригинальный. В общем, споры кипели не шуточные. Но австрийский суд оказался самым гуманным судом в мире: победила дружба. По решению суда кондитерской «Демель» было велено выпускать торт с треугольной шоколадной медалью и надписью «Eduard Sacher-Torte», а отелю «Захер» украшать свое творение круглой шоколадной медалью, гласящей: «Original Sacher-Torte».Ныне очереди стоят в оба кафе. Но в «Захер» все-таки больше. Имела удовольствие не только понаблюдать, но и посетить лично, о чем рассказала вам, дорогие читатели, в записках о новогодней Вене.Вместо заключения представлю здесь рецепт знаменитого символа Вены.Вам понадобится:120 г муки,120 г сахара,120 г масла,120 г темного щоколада,6 яиц,12 г абрикосового джема,1 ст.л. лимонного сока,80 г шоколада + 60 г масла для глазури.Растопите вместе масло и шоколад. Желтки взбейте с 1/2 сахара до густой пены. Вылейте шоколад к желткам, перемешайте аккуратно ложкой. Всыпьте муку и снова осторожно размешайте. Хорошо взбейте белки до прочной пены, всыпьте оставшийся сахар и взбивайте еще минуту до плотности и блеска. Добавьте часть белков в тесто, чтобы размягчить его. Введите оставшиеся белки, получится жидковатое тесто. Перелейте его в форму и выпекайте 40 минут при 180 С.Разрежьте остывший бисквит пополам. Джем подогрейте, протрите через сито и половиной протертого джема промажьте торт. Накройте торт вторым коржом, джем подогрейте с лимонным соком до кипения и заглазируйте торт со всех сторон, смазывая кисточкой или ножом. Растопите масло с шоколадом, вылейте глазурь на остывший торт, размажьте.Наслаждайтесь! Приятного аппетита.Из: Чайка