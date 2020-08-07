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Масляный массаж

Аюрведа – одно из самых новомодных направлений, хотя известно оно еще издавна. Согласно данному восточному течению (а это целая сложившаяся философия), тело человека, как и его эмоции, неразделимы. Поэтому в его выздоровлении большую роль играет душевное равновесие. Основным элементом аюрведического лечения можно назвать Панчакарму — масляный массаж. Именно о нем и пойдет сейчас речь.

Аюрведические процедуры в целом занимают неделю, и требуется определенное ограничение в рационе. Все это направлено на то, чтобы лечение прошло как можно лучше. Не случайно, многие пациенты именно аюрведических центров предлагают пациентам находиться у них хотя бы в течение нескольких дней и проходить процедуры под наблюдением специалиста.

Важной составляющей лечения, а также восстановления гармонии и душевного равновесия является масляный массаж. Речь идет именно о тех маслах, которые настояны на определенных травах. В каждом случае, как правило, подбираются определенные травы в индивидуальном порядке. Их действие нацелено на то, чтобы вернуть эластичность мышцам, улучшить кровообращение. В ходе такого массажа происходит активное воздействие на определенные точки, и как результат – посетитель забывает, что такое хроническая усталость, бессонница, организм избавляется от шлаков и токсинов и, наоборот, наполняется жизненной энергией, которая помогает бороться со стрессом и негативом.

Согласно восточной философии, очистить тело помогают три важные биологические элементы (доши)- Желчь, Слизь, Ветер. Интересно, что токсины не просто выводятся, а выходят из организма только в определенных точках. Именно масляный массаж и позволяет это сделать. Только проводится он в том случае, если организм уже к этому подготовлен.

Важным моментом массажа является тщательное промасливание тела. Иными словами масло с лечебными травами (а такая композиция подбирается очень строго индивидуально) втирается в кожу, причем, делают это сразу два специалиста. В ходе процедуры используются легкие поглаживания, вибрации отдельных участков тела.

Кстати, правильно подобранные травы не только помогают наладить работу организма в целом, но и также способствуют улучшению памяти, стимулируют умственную деятельность, улучшают работу кишечника и даже снимают боль в области головы.

Многие испробовали на себе лечебную силу Панчакарму. Отмечают, что после серии процедур начинают себя чувствовать намного лучше, в душе наступает приятное спокойствие, тревоги и волнения как-то уходят на второй план. А такое душевное равновесие, как показывает практика, наилучшим образом сказывается в будущем. Человек в итоге менее подвержен излишнему волнению, стрессам, хандре. Его организм умело от них ограждается, так что его защиту сложно «пробить» негативу. А внутренний комфорт, как известно, прекрасно отражается на здоровье – он меньше подвержен различным заболеваниям.

В Украине большой выбор восточных массажей могут предложить в SPA салоне - BALI. Здесь специалисты с острова Бали помогут привести ваше тело и дух в норму, даря вам море удовольствия от процедур.

07 август 2020 /
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