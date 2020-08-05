От учителя Николая Рериха до квартиры Иосифа Бродского

В России оцифровали содержимое старейших музеев России

Корпорацией ЭЛАР были проведены работы по оцифровке книг - поступлений музейных предметов Научно-исследовательского музея при Российской Академии художеств в Санкт-Петербурге.

Электронные копии будут использованы для наполнения автоматизированной музейной системы КАМИС и дальнейшей передачи в Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации.

Научно-исследовательский музей при Российской Академии художеств является одним из старейших музеев России. Возникнув в середине XVIII века одновременно с Академией художеств, музей собрал уникальную коллекцию рисунков, гравюр, картины русских и западноевропейских мастеров, слепков с произведений античной и западноевропейской скульптуры, работ своих преподавателей и выпускников.

Кроме основной экспозиции музея, расположенной в здании Академии художеств, построенном по проекту двух его педагогов - Кокоринова и Деламота, музей в своей структуре имеет филиал «Музей-усадьба И.Е. Репина «Пенаты» и отделы «Музей-квартира И.И. Бродского», «Дом-музей П.П. Чистякова» и «Музей-квартира А.И. Куинджи».

Корпорацией ЭЛАР были оцифрованы книги поступлений, в которых содержится описание музейных экспонатов. Учет музейных предметов – важнейшие направление деятельности любого музея, направленное на обеспечение физической и юридической сохранности фондов, а также имеющее большое значение для изучения и использования музейных коллекций. Создание же электронных копий учетной документации дает возможность оптимизировать ежедневную работу сотрудников самых разных отделов учреждения.