«Реактивные» танки России

Насколько оправданы поставки в войска РФ модернизированных танков Т-80БВМ

Танкисты 4-й гвардейской Кантемировской дивизии (штаб расположен в подмосковном Наро-Фоминске) провели на полигоне боевые стрельбы из поставленных на прошлой неделе 10 усовершенствованных танков Т-80БВМ. Ранее данные машины получили подразделения Северного флота и Восточного военного округа.

«Огневая мощь, защищённость, подвижность»

Презентация Т-80БВМ состоялась 9 сентября 2017 года под Лугой (Ленинградская область) на территории 33-го общевойскового полигона. Незадолго до этого на проходившем в Подмосковье форуме «Армия» Минобороны РФ заключило контракт с «Уралвагонзаводом» на поставку обновлённых машин. Исполнителем был выбран «Омсктрансмаш».

Судя по имеющимся данным, на сибирское предприятие отправляются Т-80БВ, либо стоящие на вооружении, либо находящиеся на складах Минобороны. Работники завода проводят капитальный ремонт, демонтируют подлежащие замене комплектующие и устанавливают новые. Скорее всего, по большинству новых систем и агрегатов танк унифицирован с Т-72Б3 и Т-90М «Прорыв».

Акцент в модернизации делался прежде всего на улучшении живучести танка. Т-80БВМ оснащены новым комплексом модульной динамической защиты «Реликт», противокумулятивными решётчатыми экранами и бронелистами, которые повысили прочность проекций машины.

В целом, как полагают специалисты, модернизация позволила заметно повысить оборонительные возможности Т-80БВМ на театре военных действий, где часто применяются противотанковые ракетные комплексы и подкалиберные боеприпасы.

«Принятыми мерами на 40-55% повышена защита лобовой проекции танка от всех типов поражающих средств и обеспечена высокая вероятность защиты кормовой и бортовых проекций танка», — отметил кандидат военных наук Сергей Суворов в своём материале для «Звезды».

Арсенал Т-80БВМ получил пополнение в виде усовершенствованной 125-мм пушки 2А46М1 и комплекса управления вооружением «Рефлекс», который, по информации Минобороны, позволил увеличить дальность поражения защищённых объектов до 5 км

«В результате модернизации повышены все основные характеристики этого танка: огневая мощь, защищённость, подвижность, командная управляемость. Увеличена дальность стрельбы всеми типами боеприпасов днём, ночью и в условиях ограниченной видимости. Обеспечена всеракурсная защита машины от современных противотанковых средств», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Быстрые, дорогие и прихотливые

Ещё одно направление модернизации Т-80БВМ — это улучшение эксплуатационных характеристик машины. В частности, на танк устанавливается усовершенствованный газотурбинный двигатель (ГТД) мощностью 1250 лошадиных сил (семейство Т-72Б3 и Т-90 оснащено менее мощными дизельными агрегатами).

По информации Минобороны РФ, ГТД позволяет повысить ходовые качества и подвижность машины на всех ландшафтах и развивать скорость до 70 км/ч. Кроме того, российским инженерам удалось снизить расход топлива.

«Подвижность (Т-80БВМ. — РП) повышена благодаря увеличению до 27-30 л.с./т удельной мощности, улучшению топливной экономичности с обеспечением уменьшения путевого расхода топлива более чем на 10%, а при работе на месте — более, чем в два раза», — пояснил Суворов.

Важное преимущество ГТД заключается в том, что он позволяет начать движение буквально через несколько минут после запуска. Особое значение данное качество имеет в зимних условиях и при эксплуатации в северных широтах. На морозе дизельные танки необходимо прогревать 20-45 минут. Кроме того, газотурбинная установка делает танк более скоростным

В силу этих причин семейство Т-80 нередко называют «арктическими» и «реактивными» танками, а в годы холодной войны встречалось более воинственное название — «танки Ла-Манша», под которым подразум евалась способность в короткие сроки прорвать оборону НАТО и триумфально выйти к северо-западным берегам Франции.

В позднесоветский период Т-80 действительно в каком-то смысле стояли на острие. Танки дислоцировались в ГДР, Польше, Ленинградской области и в заполярных регионах. Ходили слухи, что по шоссе газотурбинные танки периодически обгоняли автобусы, то есть скорость их движения могла достигать 80-90 км/ч.

Обратной стороной ГТД является его чрезвычайная прожорливость. Турбина ест намного меньше масла, но расход топлива почти в два раза превышает показатели у дизельных агрегатов. В среднем на один километр пути у Т-80БВ уходит около 8 литров, а у Т-72 и Т-90 — примерно 4 литра.

В период холодной войны продвижение рвущихся к Ла-Маншу танков очень быстро застопорилось бы из-за нехватки горючего. Анонсированное 10-процентное снижение путевого расхода топлива в обновлённой силовой установке Т-80БВМ проблему кардинально не решает.

Ещё один серьёзный недостаток газотурбинного двигателя — это его высокая стоимость и прихотливость по сравнению с отечественными дизельными агрегатами, которые по праву считаются лучшими в мире. ГТД дорог в производстве и подвержен негативному воздействию пыли. При этом ремонт газотурбинной установки в полевых условиях невозможен, так как требует специального оборудования из заводских цехов.

Единственный вариант устранения поломки газотурбинного двигателя — это замена. Она на Т-80 производится быстрее, чем на Т-72 и Т-90, но в таком случае неизбежны дополнительные расходы на покупку резерва силовых агрегатов и содержание техперсонала.

Экономика против военной необходимости

Оправдывая недостатки семейства Т-80, ряд отечественных экспертов часто приводят в пример американский «Абрамс», который также передвигается на прожорливой газотурбинной установке. Дескать, вряд ли наши заокеанские партнёры стали бы эксплуатировать машины с ГТД, если они такие неэффективные, да и ещё в условиях ближневосточных пустынь.

Чтобы объяснить данный «парадокс», необходимо напомнить, что армия США использует только один вид танка — это различные модификации «Абрамса». Унификация позволяет решать множество эксплуатационных проблем и нивелировать тем самым объективные недостатки американского танка, которых у него немало, включая ту же на запыленность.

При этом танковый парк России представлен аж четырьмя разными машинами, если учитывать экспериментальный Т-14 «Армата». Более-менее унифицированы между собой только Т-72 и Т-90. Кстати, модернизация парка Т-80БВ была призвана немного выправить эту ситуацию, пусть и с сохранением ГТД.

Зачем же тогда несколько лет назад Минобороны РФ решило проводить обновление парка «реактивных» танков? Ведь вряд ли Россия в нынешних условиях готовится к маршу в район Ла-Манша или даже Киева.

Представляется, что одной из основных причин сохранения Т-80 в составе российской армии стали вызовы и угрозы в Арктике. Газотурбинные машины должны превосходно выполнять боевые задачи в высоких широтах. Здесь дизельные танки, которые вязнут в глубоких полярных снегах из-за не слишком плавного хода, им не конкуренты

Кроме того, на складах в России со времён холодной войны осталось несколько тысяч Т-80. По сути, мы имеем резерв на случай непредвиденного развития геополитической ситуации. Поэтому нашей стране необходимо сохранять компетенции по эксплуатации танков с ГТД, даже если это экономически не очень оправдано.

темы