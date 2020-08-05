Константин Затулин: Мы просто не можем доверять такому союзнику

«Русская планета» побеседовала с первым зампредседателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ

Минск идёт на серьезную конфронтацию задержанием 33 россиян за якобы желание устроить в республике беспорядки.

Об этом в интервью «Русской планете» заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он также рассказал об украинском следе в этом деле и о том, кому выгодна дестабилизация в отношениях двух союзных государств.

26 июля стало известно о задержании 33 россиян под Минском и на юге Беларуси. Согласно данным белорусской стороны, они якобы сотрудники частной военной компании «Вагнера». Против них возбуждено уголовное дело по статье о подготовке терактов, им грозит до 20 лет тюрьмы. Россия все обвинения опровергает.

- Ситуация с задержанием россиян может повлиять на двусторонние отношения России и Беларуси?

- Конечно, может и уже влияет. Хотя у нашей власти нет желания обострять, но действия белорусской стороны, категорически, на мой взгляд, неприемлемы в рамках Союзного государства и в принципе между союзниками. Мне кажется, это очевидно.

У меня огромное разочарование и удивление вызывают выступления некоторых наших уважаемых соотечественников, которые поторопились, уж не знаю, по каким причинам свидетельствовать, что те, кто задержан, воевали в Новороссии. И Бородай, и Захар Прилепин с энтузиазмом, достойным лучшего применения, сами того не понимая, сделали публичный донос. В такой ситуации это абсолютно неприемлемо. Надо думать, прежде чем говорить, раз уж вы взялись руководить - один партией, а другой «Союзом добровольцев Донбасса».

- Возможны ли последствия для Союзного государства? Понятно, что там все и так давно заморожено...

- Если сейчас говорить об изменениях, они могут быть только к худшему, поэтому мы никак не заинтересованы в том, чтобы привязывать тему Союзного государства к этой истории. Очевидно, что Александр Лукашенко к настоящему времени как политический и общественный деятель переродился с точки зрения тех принципов и целей, которые он провозглашал в 90-е годы. Очень сложно считать, что можно доверять такому союзнику, как Лукашенко. Эта история ярким образом это доказывает. Конечно, это сказывается на состоянии Союзного государства, на перспективах его развития, но я считаю преждевременным это обсуждать, поскольку история не завершена.

- Возможна ли передача россиян Украине? Какой в этом случае будет наша реакция?

- Во всяком случае, Украина на это активно рассчитывает. Я хотел бы получить подтверждения, но идет какой-то обмен информацией между Беларусью и Украиной, насколько я понимаю, в связи с этим вопросом.

Это уже не первый случай, когда президент Республики Беларусь или белорусские власти позволяют себе распоряжаться судьбой гражданина России. Напомню об истории с Лапшиным, который был в Беларуси задержан по настоянию Азербайджана за то лишь, что он посещал Нагорный Карабах. Он был в конце концов выдан Азербайджану.

Правда, в этом случае речь шла о человеке, у которого было несколько гражданств, в том числе и израильское, но на российское его гражданство власти Беларуси не посмотрели, желая угодить руководству Азербайджана. Мы уже тогда предупреждали, что Беларусь в этом смысле становится токсичной, потому что в зависимости от конъюнктуры ее власти могут вести себя недружественно по отношению не только к России, но и к отдельным ее гражданам. Этот случай является доказательством. Исключать подобного развития ситуации - выдачу Украине - я бы не стал.

Еще раз хочу в связи с этим сказать, что никакой пиар, которым вправе заниматься политики и общественные деятели, не стоит того, чтобы торопиться свидетельствовать, создавать дополнительную проблему для людей, которые оказались задержаны. Я имею в виду торопливое заявление Захара Прилепина, который опознал своих сослуживцев по Новороссии, вслед за ним заявление Бородая на эту тему. Я не понимаю, о чем эти люди думают. Они же претендуют на какое-то место в патриотическом лагере, в патриотическом движении, в самом деле имеют те или иные заслуги, но надо думать головой, а не чем-то другим, когда ты делаешь подобного рода заявления, и понимать, кому ты этим помогаешь. У меня в голове не укладывается, что можно делать такие заявления и выступать в роли добровольного свидетеля обвинения.

- Кому может быть выгодна дестабилизация отношений наших стран?

- Желающих достаточно. Наша осторожность в отношениях с Беларусью, хотя было много поводов для того, чтобы резче отреагировать, связана именно с тем, что мы понимаем: разрыв связей между нашими странами, ущерб Союзному государству, членству в Беларуси в совместных интеграционных объединениях, безусловно, выгоден нашим конкурентам и противникам. Это Соединенные Штаты, Польша, которая грезит временами Речи Посполитой, те, кто активно борется с Россией на всех возможных фронтах. С этой точки зрения, конечно, мы не заинтересованы вроде бы каким-то образом заострять отношения, но есть пределы. Эти пределы в данном случае перейдены.

Мы можем какими угодно геополитическими или политическими обстоятельствами руководствоваться, но есть вопрос чести и достоинства, которые оказались под ударом со стороны, с которой меньше всего приходилось бы этого ожидать. Я не помню ничего подобного в отношениях между США и Великобританией или другим союзником США по НАТО, чтобы он так себя вел по отношению к США.

Это говорит о том, что мы просто не можем доверять такому союзнику, пока во главе находится человек, который зарвался. В течение стольких лет находясь на посту президента Белоруссии, он делает отчаянные усилия, чтобы остаться на этом месте, хотя, судя по тому, что происходит, это вызывает в терпеливой Беларуси уже очень серьезные протесты.

- Тем более Лукашенко заявлял, что Беларусь сегодня - единственный союзник России...

- Он многое заявлял, от чего потом отказывался. В 90-е годы он заявлял, что мы готовы идти так далеко, вплоть до слияния России с Беларусью. Уже в 2000-х годах он отвергал, что вообще говорил на эту тему.

Он мне в этом смысле напоминает Владимира Жириновского - так же легко расстается с тем, что он когда-то говорил и начинает даже с пеной у рта доказывать, что он этого никогда не делал.

- Скажется ли вся эта история на рейтинге Лукашенко?

- Я думаю, что это не столько для рейтинга история, сколько сценарий отмены выборов, переноса выборов или дальнейших попыток официальной дискредитации любого оппозиционера в Беларуси как человека, который не только якобы кормится из рук России, но даже злоумышляет против Беларуси с помощью страшных-ужасных боевиков из Российской Федерации, которые наводнили Беларусь, ходят строем и не снимают при этом военную форму.

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