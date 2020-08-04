«Эти игры в дружбу с Путиным надоели!»

В Японии растет пессимизм в отношении «северных территорий»

Автору этих строк уже доводилось отмечать, что на японском северном острове Хоккайдо гораздо реалистичнее оценивают политику российского правительства в отношении японских притязаний на Курильские острова, чем в Токио, где все еще надеются на «продолжение переговоров о северных территориях».

Очередное подтверждение тому находим в читаемой не только на этом острове газете «Хоккайдо симбун», кстати, с советских времен имеющей представительство в Москве.

Ссылаясь на принятую поправку о недопустимости отчуждения российских территорий, газета констатирует, что «Россия то и дело демонстрирует нежелание обсуждать с Японией территориальную проблему». «Разоблачая» замыслы Москвы, авторы редакционной статьи «Переговоры о северных территориях. Не признавать откладывание возвращения островов!» пишут: «Можно сказать, что дело приобрело характер игры в одни ворота. И вот уже Россия требует от нас отложить территориальную проблему в долгий ящик, и вместо этого заняться подписанием договора о дружбе и добрососедстве, который должен стать основой двустороннего сотрудничества».

Так газета, видимо, реагирует на сообщения о том, что российская сторона направила Токио предложение подписать не ставший давно анахронизмом «мирный договор», а договор о мире, добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Хотя МИД РФ не публикует содержание сделанного Москвой предложения, весьма сомнительно, что в нем речь идет об «откладывании территориальной проблемы в долгий ящик». Скорее, в проекте договора предусмотрено признание Японией итогов Второй мировой войны, на чем справедливо настаивает российская сторона.

Отрицательный ответ на предложение МИД РФ, о котором говорит министр Сергей Лавров, предвидеть не сложно, ибо подобные попытки заключить мирный договор в обход так называемого «территориального вопроса» безуспешно предпринимались еще в советские времена. Что и подтверждает «Хоккайдо симбун», отмечая: «Вряд ли можно рассчитывать на построение между нашими странами подлинно мирных и дружественных отношений без разрешения территориальной проблемы».

Газета разъясняет, что тщетными оказываются и надежды на то, что «любящий Японию» президент РФ Владимир Путин может «подарить» японцам южные Курилы. И авторы статьи вновь ссылаются на конституционный запрет делать такие «подарки»: «Япония должна полностью отдавать себе отчет в том, что даже при наличии у президента Путина доброй политической воли, любое отчуждение российских земель теперь запрещено. После принятия новой российской Конституции на острове Кунашир российскими властями был установлен памятный знак с соответствующей статьей Основного закона.

Это свидетельствует о том, что в России значительно усилились настроения против возврата северных территорий Японии. В связи с этим Путин высоко оценил соответствующие подходы жителей острова Кунашир, подчеркнув, что «содержание Основного закона полностью совпадает с чаяниями российского народа». Мнение газеты однозначно: «Такое заявление российского президента ясно указывает на то, что в контексте упрочения социальной базы своей власти Путин ставит внутриполитические императивы гораздо выше отношений с Японией». Заметим, что было бы странным и наивным рассчитывать на иное.

Достается и японскому премьер-министру Синдзо Абэ. Его обвиняют и критикуют за позицию «стороннего наблюдателя» при принятии столь важной поправки в российскую Конституцию, наивном расчете на то, что это-де «внутреннее дело России», якобы к переговорам с Японией о Курилах отношения не имеющее. Как несостоятельны и надежды на то, что «вопросы демаркации границы между государствами (в данном случае между Японией и Россией – А.К.) исключены из пункта о недопустимости отчуждения Россией своих территорий». Сообщается, что МИД РФ развеял эти иллюзии: «И вот российский МИД уже заявляет о том, что «переговоры с Японией не имеют никакого отношения к вопросам демаркации границ». Из этого можно сделать один непреложный вывод — новая российская Конституция только умножила труднопреодолимые препятствия на пути возврата северных территорий».

Пессимистичен и общий вывод статьи: «Правительство Абэ должно в корне пересмотреть свою стратегию в японо-российских переговорах. Единственная истинная проблема состоит в том, что наша власть не имеет достаточного представления, как это сделать».

Еще более пессимистичны читатели «Хоккайдо симбун», которые окончательно разуверились в способности японских властей «уговорить» российское правительство «сдать Курилы». О том, как японцы относятся к перспективам «возвращения островов», газета сообщает, публикуя отклики на редакционную статью.

Комментарии японских читателей:

sep

Переговоры с Россией о возврате северных территорий — бесполезное дело. Отобрать их можно только силой. Хватит витать в облаках. Япония должна создать достойную армию и осуществлять широкое патриотическое воспитание народа.

zih

Не нужны нам никакие добрые отношения с Россией. Жаль, что во Второй мировой войне мы не напали на нее с востока в союзе с немцами. Америка закрыла бы тогда глаза. Нам нужно менять 9-ю «пацифистскую» статью Конституции и вооружаться, включая создание своего атомного оружия. Тогда и Россия, и все окружающие страны будут к Японии прислушиваться.

dda

Если только не начнется Третья мировая война и не рухнет весь существующий сейчас миропорядок, Россия нам северные территории не вернет. Никогда. Эту ситуацию, понятную даже маленькому ребенку, не понимает только правительство Абэ, которое пресмыкается перед Россией и даже не может ей решительно указать на то, что северные острова — это неотъемлемая территория Японии.

uno

Россию можно понять, когда она говорит, что договор о мире и дружбе — это одно, а территориальная проблема — это другое. Если мы подпишем с Россией мирный договор, то сохраним какие-то шансы на возврат островов в будущем. А полагать, что мы можем получить свои территории без мирного договора, — это утопия.

izo

Что касается возврата островов, то у Японии был один-единственный шанс — это времена развала бывшего Советского Союза. Этот шанс наши тогдашние политики проморгали. Так что ничего не попишешь. С тех пор, как Япония вышла из периода стремительного экономического роста, наша внешняя политика заметно ослабла. Это нужно понимать.

iine

Посмотрите на Украину, и сразу все поймете. С Россией тягаться — себе дороже.

rai

30 лет назад нам нужно было соглашаться на два острова. Но Америка здорово тогда помешала. А теперь чего уж говорить! Нам нужны более самостоятельные чиновники и политики!

nat

Задешево острова можно забрать только в том случае, если Россия окончательно рассыплется, как бывший СССР . Только реальных примет этого что-то не наблюдается!

ast

Переговоры с Россией бесполезны. Она усиливается. Единство россиян против возврата островов неожиданно. Япония проигрывает.

run

От премьера Абэ прорывов в возврате северных территорий ожидать нельзя.

zai

Вот здорово! Как захватывать наши острова, так все законно. А как возвращать — так это нарушение Конституции России!

yoy

Абэ пусть больше просто ничего не делает. Эти игры в дружбу с Путиным надоели!

wpe

Для России территориальная проблема с Японией — это козырная карта. Ее так удобно разыгрывать с точки зрения усиления внутреннего единства российского народа. И принятие подавляющим большинством россиян новой Конституции — прекрасный повод для этого.

В принципе изначально Япония не представляла для России такой угрозы, как НАТО и США. А бездарная тактика японско-российских переговоров привела к тому, что мы сами загнали Россию «в угол». Да еще «добрая» поддержка Японии со стороны США. Если бы мы пообещали не расширение американского военного присутствия на нашей территории, то давно уже вернули как минимум два северных острова. Спасибо нашим бездарным политикам!

Теперь, если не произойдет чего-то непредсказуемого — например, резкого ослабления России или ее войны с Китаем, нам возврата северных островов не дождаться никогда!

sya

Ужесточение линии России по отношению к Японии — это часть укрепления Путиным своего фундамента власти. Посмотрите, то же самое происходит и в отношении Украины. В аннексированном Крыму происходит демонстративная закладка боевых кораблей! Наблюдется расширение военно-политического союза России с Китаем! Россия усиливается и сосредотачивается.

upn

А я не вижу никакого ужесточения позиции по возврату северных островов со стороны России. Ее позиция всегда была такая же жесткая. По крайней мере, для нас ситуация стала даже лучше: не надо привлекать Россию обещанием денег. Так даже честнее.

ink

Как это ни прискорбно, но нужно признать: острова к нам никогда не вернутся. Уже сколько лет бьемся над переговорами, а не сдвинулись ни на миллиметр…

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