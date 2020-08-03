По всей Земле обнаружили обломки одной планеты

До появления полноценных планет в Солнечной системе присутствовали планетезимали — малые объекты, сформировавшихся из-за срастания еще более мелких космических тел. Впоследствии они преобразовывались в протопланеты. Ученые пришли к выводу, что большинство метеорит ов, которые попадали на Землю, были обломками планетезималей.

По мнению исследователей, большинство планетезималей или полностью расплавились на ранних этапах истории Солнечной системы, или сохранились в виде «кучи камней». Однако одно семейство метеорит ов выделяется на фоне остальных — судя по всему, небесные камни принадлежали одному планетезималю, который одновременно был расплавленной кучей камней.

Принятая система классификации метеорит ов предполагает, что любое одно родительское тело не может быть источником как расплавленных (хондритных), так и неплавленных (ахондритных) метеорит ов. Это вытекает из понимания того, как формируются планетезимали.

Модели показывают, что они формируются почти мгновенно, что предотвращает их расплавление. Долгое время выдвигалась гипотеза, что планетезимали могут быть иметь как расплавленные области, так и состоящие из целых камней, но получить доказательства было крайне сложно. Однако группе американских исследователей, кажется, это удалось.

Эксперты считают, что разнообразие планетезималей было гораздо шире. Тело, обломки которого попали на Землю, должно было содержать оплавленные и целые слои пород. Кроме того, оно имело жидкое металлическое ядро, которое создавало мощное электромагнитное поле. Авторы исследования считают, что это послужит стимулос для поиска большего числа доказательств существования сложных планетарных структур. Это поможет понять, как планетезимали формировались на заре Солнечной системы.