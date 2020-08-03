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Создан способ беспроводной передачи энергии на тысячи километров

Создан способ беспроводной передачи энергии на тысячи километров

Новозеландский стартап Emrod разработал способ безопасной беспроводной передачи электроэнергии на дальнюю дистанцию, который не требует применения медной проволоки. Одна из крупнейших энергетических компаний страны — Powerco — уже планирует его внедрение в свою работу.

На текущий момент готов рабочий прототип новой технологии. Изначально он будет способен передать лишь несколько киловатт энергии, но запас мощности масштабируется.

Для дистанционной передачи электричества система использует передающую антенну, группу реле и ректенну, которая преобразуют падающее на нее электромагнитное поле в энергию постоянного тока. На схеме каждый элемент выглядит как простой квадрат на столбе.

Спектр волн, использующихся в инновационных генераторах, пересекается с частотами промышленных, научных, медицинских предприятий, а также частотами, используемыми в Wi-Fi и Bluetooth. В Emrod утверждают, что их технология не зависит об погодных условий, а дальности передачи энергии ограничена только видимостью между каждым реле.

Обмен энергией происходит между конкретными точками без дополнительного излучения вокруг основного передающегося от антенны к ректенне луча. Специальный механизм предохранителя моментальна прекращает передачу как только фиксирует приближение какого-либо объекта.

Помимо основного прототипа Emrod собирается построить еще один для завода Powerco к октябрю 2020 года. После этого разработчики потратят еще несколько месяцев на лабораторные исследования, после чего приступят к полевым тестам.

03 август 2020 /
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