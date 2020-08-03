Запрещенный TikTok: чем опасен сверхпопулярный сервис

Кого стоит бояться больше - китайских спецслужб или тинейджеров?

Очередной жертвой войны против соцсетей стал популярный видеосервис TikTok. Дональд Трамп пообещал запретить приложение и сорвал сделку о покупке TikTok компанией Microsoft, а ранее соцсеть запретили в Индии. Чего больше боится американский президент – компартии Китая или собственных граждан, юных американцев? И чего стоит бояться обычным пользователям?

В минувшую субботу Дональд Трамп заявил, что намерен запретить сервис TikTokна территории США.

Он пообещал издать специальный указ, правда, пока этого так и не сделал. Также он сообщил, что выступает против покупки приложения американскими компаниями – ранее приобрести долю в TikTok намеревалась Microsoft, но после заявлений Трампа приостановила переговоры о сделке.

Что не нравится в TikTok американским властям?

Белый дом считает, что приложение TikTok, принадлежащее китайской компании ByteDance, может угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов, поскольку данные передаются в незашифрованном виде. По мнению госсекретаря США Майка Помпео, китайские приложения на мобильных телефонах американцев представляют собой угрозу, и использовать их можно только тем, кто хочет передать свои личные данные «в руки Коммунистической партии Китая». Всем военнослужащим США, к слову, этим приложением пользоваться уже запретили. Если соцсеть заблокируют на всей территории Соединённых Штатов, то приложение лишится доступа к американским магазинам приложений AppStore, Google Play и Microsoft.

Конечно, можно вспомнить про Facebook и Instagram, которые тоже нередко ловили на несанкционированной передаче персональных данных. Но так то – американские компании, а TikTok– китайская. Хотя, Трамп нападал и на американский Twitter, который, по его мнению, несправедливо блокировал некоторые посты главы США.

Защита внутреннего рынка

TikTok был основан всего пару лет назад компанией из Китая ByteDance и за короткое время сумел «взлететь», как ни одно другое социальное приложение. В настоящий момент в TikTok свыше 1,5 млрд пользователей по всему миру и более 800 млн активных пользователей: для сравнения, у Instagram их – миллиард, а у прочих соцсетей (Twitter, Snapchat итд) и того меньше. В США сервисом пользуются по меньшей мере 30 млн активных пользователей – это каждый пятый американец, и их чисто стремительно растёт.

Во время пандемии сервис активно захватывал американский рынок, что, наверное, привело к бессонным ночам и мозг овым штурмам в офисах Facebook и других американских компаний. Уж не знаем доподлинно, обращались ли корпорации к Трампу с просьбой помочь защитить рынок от чрезмерно активных китайцев – по крайней мере, в войне за телеком-рынки это сработало (помните истории с Huawei и ZTE? То-то же). Та же Facebook, к примеру, уже готовится запустить аналогичный TikTokсервис под названием Reels.

Месть младому поколению

Трамп, как известно, человек эмоциональный. Возможно, свою лепту в копилку ненависти к популярному сервису внесли и подростки – причём не китайские, а самые что ни на есть американские.

При помощи TitTokтинейджерам удалось сорвать предвыборный митинг Трампа на стадионе Талсе в Оклахоме 20 июня. Ожидалось, что этот митинг, первый после пандемии, соберёт почти 20 тысяч сторонников действующего президента. Однако трибуны оказались полупустыми: как оказалось, молодёжь, не любящая Трампа, массово бронировала места на стадионе, а затем не пришла. Мобилизация на флешмоб шла через понятно какое приложение

Подавляющая часть пользователей TikTok – подростки и молодёжь в возрасте от 16 до 24 лет.

Традиционно они придерживаются либеральных взглядов и поддерживают Демократическую партию США. Хотя у видных республиканцев тоже есть аккаунты в TikTok, избиратели Трампа – в основном это старшее поколение, в соцсетях не столь активное – обрадовались решению американского президента заблокировать TikTok, так как это выудит, наконец, их детишек из «непонятного сервиса со странными видосами».

Соцсети как политика

В июне этого года сервис TikTok (и ещё 58 других китайских приложений) запретили в Индии. Причина – конечно же, возможная слежка за пользователями со стороны китайских спецслужб. Чуть ранее между Индией и Китаем произошёл военный конфликт, первый за долгие годы. Погибли, по некоторым данным, 20 индийских военных и свыше 40 китайских.

TikTok, казалось бы, самый неполитизированный социальный сервис в мире, удивительным образом оказывается в эпицентре политических скандалов. Например, не так давно в Афганистане много шуму наделали короткие видео, на которых «золотая молодёжь» ездила на дорогих машинах с госномерами и палила в воздух . Был случай и с блогером из Китая: соцсеть заблокировала аккаунт блогерши-мусульманки из США Ферозы Азиз, где она рассказывала о том, как правильно завивать ресницы «и смотреть из-под них на пытки китайского правительства в отношении мусульман».

Благодаря TikTok молодёжь получила мощную платформу для распространения своих идей и политических взглядов. Здесь не нужно уметь грамотно писать, чтобы опубликовать своё послание, как к тому обязывает слишком серьёзный Facebook; не нужно слишком хорошо выглядеть, чтобы тебя заметили, как в Instagram. Записывай видео как есть – и вот она, слава

Что касается России, то TikTok у нас запретить пока не предлагали. Но в прошлом году Роскомнадзор обещал пристально следить за компанией на предмет соблюдения российского законодательства – претензии к TikTok касались возможного распространения детской порнографии и иного вредоносного контента. Китайцы в ответ заявили, что готовы сотрудничать с российскими властями и обещали подумать над размещением части серверов на российской территории.

Безусловно, TikTok как китайская компания не будет делать ничего, что могло бы навредить Китаю на глобальной политической арене. Что касается остальных стран, то… здесь всё зависит от их отношений с Поднебесной, разум еется. Но не стоит забывать: китайцы ничего не делают просто так.

Помните, как вы впервые узнали о сервисе под названием TikTok? Да все рекламные интернет-площадки рунета были буквально завалены анонсом нового сервиса! Столь агрессивная реклама требовала гигантских финансовых вложений – по слухам, они всё ещё не окупились. Так что мотаем на ус и думаем – а так ли сильно вам нужна ещё одна «пожиралка» личного времени на смартфоне.

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