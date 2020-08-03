На Марсе сфотографировали странное облако над вулканом
17 и 19 июля этого года, высокоскоростная камера аппарата Mars Express, которые следит за красной планетой уже на протяжнии 16 лет, сумела сфотографировать странное вытянутое облако на высоте около 20 км над Марсом.
Необычное облако, длиной около 2 тысяч километров, состоящее изо льда растянулось вдоль планеты от двадцатикилометрового вулкана Арсия. Специалисты утверждают что с активностью вулкана это облако не связано, скорее всего оно образовалось из-за воздушных потоков которые и поднимают в атмосферу лед с подветренного склона вулкана.
Стоит отметить что специалисты изучающие Марс, ожидали подобное явление в это время, по их расчетам именно в эту часть Марсианского года, как раз в период южного солнцестояния и образуется подобного рода явления.
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