17 и 19 июля этого года, высокоскоростная камера аппарата Mars Express, которые следит за красной планетой уже на протяжнии 16 лет, сумела сфото графировать странное вытянутое облако на высоте около 20 км над Марс ом.

Необычное облако, длиной около 2 тысяч километров, состоящее изо льда растянулось вдоль планеты от двадцатикилометрового вулкан а Арсия. Специалисты утверждают что с активностью вулкан а это облако не связано, скорее всего оно образовалось из-за воздушных потоков которые и поднимают в атмосферу лед с подветренного склона вулкан а.

Стоит отметить что специалисты изучающие Марс , ожидали подобное явление в это время, по их расчетам именно в эту часть Марс ианского года, как раз в период южного солнц естояния и образуется подобного рода явления.