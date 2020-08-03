20 фактов о Северном полюсе, которые знают не все

Северный плюс очень загадочный, но что мы о нем знаем?

На караю мира, это где? Может ли у шара быть край? Еси не сильно придираться и привязываться к какой-то точке, то таким краем можно считать полюс а. Они действительно напоминают край с точки зрения того, насколько трудно туда добраться. Северный плюс мало чем глобально отчается от южного с точки зрения климат а, но именно его всегда вспоминают, когда хотят сказать что-то типа ”холодно, как на северном полюс е”. А какие еще факты и мифы вы знаете об этом месте? Пингвины, белые медведи, мороз? В этой статье вы сможете узнать многое из того, чего не знали раньше. Двадцать фактов, которые раскроют северный полюс с новой стороны.

Где находится северный полюс

1. На самом деле северный плюс может быть разным в зависимости от того, как на него посмотреть. С точки зрения магнетизма и реального магнитного полюс а — это одна точка, а с точки зрения географических координат — совершенно другая. Последнюю принято считать просто точкой земного шара, через которую проходит ось вращения планеты. В разных системах начитывается до четырех северных полюс ов.

2. Одним из таких полюс ов является так называемый ”северный полюс погружения”, хотя иногда встречаются и другие его названия. Это место, в котором геомагнитное поле перпендикулярно поверхности Земли. Оно как бы погружается вниз. Отсюда и такое название.

Северный полюс постоянно переезжает и это нормально.

3. Истинный магнитный северный полюс Земли не является постоянным. Только в прошлом столетии он сместился с территории Канады на территорию Северного Ледовитого океана. Смещение произошло примерно на 14 градусов, но это еще не предел.

4. В истории планеты полюс а уже несколько раз менялись местами и еще не раз поменяются. Резко это не произойдет, так что можно быть спокойными. Если предположить, что такое случится, то больше всего пострадают системы навигации и животные, которым свойственно мигрировать — часто они могут чувствовать магнитные поля и ориентироваться по ним.

Куда показывает компас

5. Именно поэтому, когда стрелка вашего компаса показывает на север, она показывает не точку, через которую проходит земная ось, а тот самый магнитный полюс . То есть, если вам нужна истинная вершина Земли, вам надо будет искать другие ориентиры.

6. Геомагнитный северный полюс — это совсем другое. Он рассчитывается с использованием математических моделей на основе воображаемой линии, проходящей через геомагнитный центр Земли.

7. У Земли есть и южный полюс, но он не является диаметрально противоположным северному. Он тоже постоянно ”плавает” и на данный момент находится примерно в 14 градусах от точки, в которой мог находиться, если был бы диаметрально противоположным северному полюс у.

8. Так кого волнует геомагнитный север? В первую очередь, это охотники за Авророй. Самые красивые северные сияния происходят именно в овальном кольце вокруг геомагнитного Северного полюс а.

9. Пока вы наблюдаете за северным сиянием, вы можете достать компас и понаблюдать за тем, как он будет себя вести. Вы увидите один из трех вариантов. В первом случае компас просто будет показывать на то место, на которое показывал до этого, как его не поверни. Во втором случае компас будет крутиться медленно и в какой-то момент может остановиться в любой точке. В третьем случае стрелка может просто указать на что-то магнитное, например, магнитную застежку на курке или сумке.

Город Северный полюс

10. Есть Северный полюс , который никогда не меняет своего положения. Им является город North-Pole (в переводе Северный полюс ), расположенный на Аляске. Это небольшое поселение площадью 10,9 квадратных километров и с населением чуть больше 2 000 человек. Норт-Пол находится в пригороде Фэрбенкс в сотнях миль от других северных полюс ов.

11. Аляскинцы, которые живут в Норт-Пол, не имеют отношения к настоящему северному полюс у, но очень ловко ассоциируют себя с персонажем комиксов по имени Док Сэвидж. Про него писали книги и даже сняли один фильм. Он имел отношение к Северному полюс у и аляскинцы считают его ”своим”. Надо же им как-то развлекаться.

12. А еще через Сэвиджа можно притянуть к этому месту куда более известного супермена. Его создатели были большими поклонниками Дока и позаимствовали в той вселенной некоторые детали. Поэтому можно считать, что этих двух героев кое-что роднит. По крайне мере, так думают жители Норт-Пол.

Люди на Северном полюс е

13. В 2007 году российская подводная лодка установила флаг России на дне Северного Ледовитого океана в точке Северного полюс а Земли.

14. Русская подводная лодка первой установила флаг, но не была первой, которая добралась до северного полюс а. Еще в 1958 году первой подводной лодкой, которая добралась до заветной точки, была американская USS Nautilus.

15. Но и это не было первым случаем появления человека на Северном полюс е. Первым, из людей, чье присутствие там задокументировано, был Роберт Э. Пири. Произошло это в 1909 году, а добрался туда он на собачьих упряжках.

16. Если продолжить капаться в истории, то есть один человек, который утверждает, что бывал на Северном полюс е еще в 1908 году. Его зовут Фредерик Кук и он является исследователем Арктики. Тем не менее, многие согласны с тем, что он был первым — у него был слишком большой авторитет.

Полезные ископаемые на Северном полюс е

17. Интересно даже не то, кто был первым, а то, какое влияние это оказало но геополитику. Пири утверждал, что он первым добрался до полюс а и это значит, что территория принадлежит США. Но это ничего не значило и за северные регионы до сих пор идут территориальные споры.

18. Такие споры за территорию идут из-за ресурсов, которые на ней залегают. Согласно исследованию, проведенному в 2008 году Геологической службой США, в Арктике находится 20 процентов не открытых запасов нефти и природного газа на планете.

19. Большинство нефтяных и газовых месторождений, вероятно, находятся в пределах 200-мильной исключительной экономической зоны, принадлежащей странам с арктическим побережьем. Аналитики считают, что морское дно непосредственно на северном полюс е находится примерно в 2,5 милях под волнами. При этом оно почти полностью лишено ресурсов.

20. Будущее Северного полюс а туманно. В 2014 году NASA запустила программу ARISE, которая должна анализировать, каким образом изменения в атмосфере могут ускорять таяние морского льда вокруг полюс а. Исследования пока идут, но дыма без огня не бывает.