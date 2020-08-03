Почему озеро Верхнее ”не отдает” свои жертвы

Это живописное озеро тоже хранит свои тайн ы.

Многие места на нашей планете творят странные вещи. Есть Бермудский треугольник, есть Море дьявола и другие места, в которых происходит то, что люди не могут объяснить. Впрочем, куда чаще они просто не хотят это объяснять. Даже если им говорят, из-за чего так происходит, они все равно не слушают и продолжают гнуть свою линию. Сегодня расскажу еще про одно из таких мест. Там странным образом пропадают корабли, но воды этого места никогда не возвращают тела жертв. Верить в историю или искать мистическое объяснение — решать вам. Я же просто расскажу об этом интересном месте.

Где находится озеро Верхнее

Рассказывать я сегодня буду про озеро, которое получило незамысловатое название Верхнее. Это озеро находится в Северной Америке на границе Канады и США. Оно является частью Великих озер и является ледниковым. Площадь озера составляет 128 000 квадратных километров, а его размеры — 560 километров на 260 километров.а

Интересно, что озеро получило свое название сразу два раза. Хотя, возможно, просто второй раз было лень что-то менять и новое название подогнали под старое. В итоге еще в 17-м веке Французы назвали его Верхним, потому что оно находится ”над” озером Гурон. Когда территория перешла к англичанам, они тоже называли его Верхним, но аргументировали это его размерами.

тайн а озера Верхнее

Многие считают, что настоящей тайн ой озера Верхнее являются его кораблекрушения. Именно в этом озере находится так называемое ”Кладбище Великих озер”. С этим местом связана большая часть кораблекрушений, часть из которых до сих пор остаются таинственными.

Ученые утверждают, что причиной крушения как минимум большинства судов стала излишняя самонадеянность капитанов, которые думали, что легко смогут пройти местные шторма. На первый взгляд они действительно кажутся относительно нестрашными, но из-за географических и геологических особенностей это впечатление обманчиво.

Среди затонувших в этом месте кораблей даже есть военные. Ими в 1918 году стали французские ”Inkerman” и ”Cerisoles”. Последний унес больше всего жизней в рамках одной катастрофы на этом озере. Всего погибло 78 членов экипажа.

Последним на данный момент крушением стало крушение корабля ”Эдмунд Фицджеральд” в 1975 году. На его борту было 29 членов экипажа, все из которых погибли.

Почти все корабли потерпели крушение при невыясненных обстоятельствах. Также стоит отметить, что ни один погибший член экипажа не был обнаружен. Конечно, это стало причиной массовых слухов о том, что на корабли нападает какое-то странное существо. Мол, оно топит корабли и пожирает всех людей на борту. Что-то типа Лохнесского чудовища, но куда более агрессивного и крупного.

В эту версию верили не многие, но их все равно хватало. Были и те, кто говорил, что виной тому старые индейские пророчества, которые оставили местные племена. Впрочем, это тоже то еще объяснение.

Куда более логичным выглядит история о том, что в этих местах непредсказуемый климат . Именно он приводит к крушениям, а за то, что не обнаруживаются тела погибших, ответственной является местная вода.

Дело в том, что температура воды в озере Верхнее почти круглый год находится в районе двух градусов Цельсия. При такой температуре выжить в течение хоть сколько-то продолжительного времени довольно сложно. Тем более, сто лет назад, когда и речи не шло о гидрокостюмах. Хотя, если во время шторма упал за борт, гидрокостюм все равно надеть не успеешь.

Такой температурой воды можно объяснить не только то, что было сложно спастись, но и то, что озеро не возвращало мертвых. Все просто и это элементарная биология пополам с физикой.

Дело в том, что после смерти человека иммунные процессы прекращаются и микроорганизмы начинают активно размножаться. В результате их жизнедеятельности вырабатывается газ, который заставляет тело вздуваться. Примеры этого можно часто наблюдать на пляжах, где мертвые киты буквально взрываются, когда полежат несколько дней на солнц е.

Температура очень хорошо регулирует этот процесс и при ее повышении (до разум ных пределов) скорость деления бактерий повышается, а при понижении — снижается. В итоге, в телах мертвых людей, которые оказываются в такой воде, почти не происходит процесса жизнедеятельности бактерий. Тело находится как будто в холодильнике. В итоге оно попадает на дно и не успевает всплыть. Звучит немного мрачновато, но точно не более мрачно, чем огромное озерное чудовище, которые ломает корабли и пожирает команду.

Так можно развенчать еще один миф, который складывается в умах людей, которые любят всякую мистику. Это действительно интересно, но почти всегда любым мистическим происшествиям есть вполне логичное объяснение с научной точки зрения. А иногда оно и вовсе говорит о том, что все сказанное чистая выдумка.

Верить в мистику здорово, но отрицать логичные объяснения, как минимум, странно.