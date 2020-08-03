Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю. Что ответит Роскосмос?

Спасательная команда помогает астронавту Бобу Бенкену выйти из капсулы

В конце мая 2020 года практически вся планета наблюдала за важным историческим событием. Именно тогда американские астронавты полетели на Международную космическую станцию не как обычно, внутри российского корабля «Союз». Они отправились на околоземную орбиту внутри капсулы Crew Dragon, которая разработана на их родине частной компанией SpaceX . Это был первый шаг к отстранению от Роскосмос а, который при каждой миссии требовал от NASA по 85 миллионов долларов, хотя себестоимость полетов равна 5 миллионам. Вчера вечером, 2 августа 2020 года, был сделан второй шаг — после 64-дневного пребывания на МКС, астронавты успешно вернулись на Землю внутри того же корабля Crew Dragon. Теперь аппарат нужно проверить на целостность и сертифицировать для дальнейших полетов. И все, Роскосмос потеряет один из своих главных источников дохода.

Crew Dragon вернулся на Землю

Об успешном приводнении корабля Crew Dragon было рассказано на сайте аэрокосмического агентства NASA. Астронавты Боб Бенкен (Bob Behnken) и Даг Херли (Doug Hurley) провели на международной станции два месяца и после приводнения впервые за долгое время вдохнули свежий воздух . Отстыковка корабля Crew Dragon от станции произошла за 19 часов до возвращения на Землю. Это время астронавты использовали для изменения положения конструкции, чтобы он опустился на строго определенную точку нашей планеты. У них был выбор между семью местами приводнения на территории штата Флорида, но из-за бушующего тропического шторма «Исайяс» многие варианты пришлось отбросить.

Ураган «Исайяс» уже несколько дней бушует у берегов Флориды

В конечном итоге было решено опустить корабль на побережье флоридского города Пенсакола. Когда конструкция проходила сквозь атмосферу планеты, сотрудники агентства NASA на 6 минут потеряли связь с астронавтами. Но это обычное явление, потому что под воздействием обтекающей корабль плазмы передача сигналов невозможна. Спустя некоторое время конструкция опустилась на воду при помощи четырех парашютов.

Капсула Crew Dragon опускается на землю на четырех парашютах

Незваные гости

Капсула корабля была поднята наверх при помощи специального лифта и астронавты смогли открыть люк, чтобы поприветствовать встречающих. А их было очень много, причем большинство из них оказались незваными гостями. Так, вблизи слегка обгоревшего корабля оказались частные лодки, которые своим присутствием мешали спасательным катерам подплыть ближе к астронавтам. По словам представителей NASA и SpaceX , они не были готовы к этому и впредь намерены быть предусмотрительнее. Мало того, что приплывшие зеваки могли помешать спасению астронавтов при возникновении проблем, так они подвергали опасности и себя.

По словам операционного директора SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell), после приводнения капсулы, вокруг нее было зафиксировано повышенная концентрация тетраоксида диазота. Это вещество используется в качестве ракетного топлива и опасно для здоровья человека. Спасатели и астронавты были защищены от вдыхания ядовитых веществ, но вот приплывшие люди могли пострадать. К счастью, на этот раз обошлось без происшествий, но в следующий раз места падения аппаратов нужно охранять. И одними предупреждениями не обойтись, потому что береговая охрана предупреждала лодочников о возможной опасности, но они проигнорировали это и все равно отправились к кораблю.

NASA и Роскосмос

На данный момент астронавты находятся под наблюдением врачей, а капсула Crew Dragon, которая также известна как «Endeavour», отправлена на технический осмотр. Исследователи изучат данные, собранные во время полета, и решат, можно ли сертифицировать Crew Dragon для дальнейших полетов на МКС, или нет. Если это произойдет, то следующий полет астронавтов на космическую станцию внутри корабля SpaceX произойдет уже в сентябре. Ожидается, что экипажем корабля станут три американских астронавта и один астронавт из Японии. Они проведут на станции шесть месяцев.

На момент написания статьи, свои поздравления выразили президент США Дональд Трамп, а также главы SpaceX , NASA и Европейского космического агентства. А вот от генерального директора Роскосмос а Дмитрия Рогозина пока комментариев нет. Интересно, чем же он ответит?