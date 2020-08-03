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Карманный телефон? Ужасно неудобно!
Вам кажется, что мобильный телефон очень удобная штука? Оказывается, людям так казалось далеко не всегда! Посмотрите, например, какой представляли себе жизнь с карманным телефоном в газете Daily Mirror в 1923 г.
Вам непременно позвонят в самые неловкие моменты вашей жизни:
1. Когда вы спешите на поезд.
2. Когда у вас заняты руки.
3. Во время дождя. «Да-да, aлло, кто это?»
4. На концерте.
5. Когда вам дают подержать ребенка. «Этот трезвон пугает бедного малыша!»
6. На вашей свадьбе.
Ужасно неудобно!
Вам непременно позвонят в самые неловкие моменты вашей жизни:
1. Когда вы спешите на поезд.
2. Когда у вас заняты руки.
3. Во время дождя. «Да-да, aлло, кто это?»
4. На концерте.
5. Когда вам дают подержать ребенка. «Этот трезвон пугает бедного малыша!»
6. На вашей свадьбе.
Ужасно неудобно!
03 август 2020 /
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