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Карманный телефон? Ужасно неудобно!

Вам кажется, что мобильный телефон очень удобная штука? Оказывается, людям так казалось далеко не всегда! Посмотрите, например, какой представляли себе жизнь с карманным телефоном в газете Daily Mirror в 1923 г.



Карманный телефон? Ужасно неудобно!







Вам непременно позвонят в самые неловкие моменты вашей жизни:

1. Когда вы спешите на поезд.

2. Когда у вас заняты руки.

3. Во время дождя. «Да-да, aлло, кто это?»

4. На концерте.

5. Когда вам дают подержать ребенка. «Этот трезвон пугает бедного малыша!»

6. На вашей свадьбе.

Ужасно неудобно!
03 август 2020 /
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