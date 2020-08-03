Карманный телефон? Ужасно неудобно!

Вам кажется, что мобильный телефон очень удобная штука? Оказывается, людям так казалось далеко не всегда! Посмотрите, например, какой представляли себе жизнь с карманным телефоном в газете Daily Mirror в 1923 г.Вам непременно позвонят в самые неловкие моменты вашей жизни:1. Когда вы спешите на поезд.2. Когда у вас заняты руки.3. Во время дождя. «Да-да, aлло, кто это?»4. На концерте.5. Когда вам дают подержать ребенка. «Этот трезвон пугает бедного малыша!»6. На вашей свадьбе.Ужасно неудобно!