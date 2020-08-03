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Профессиональный ремонт мобильных телефонов
Чтобы первая неполадка не стала для смартфона последней, рекомендуется доверять восстановление работоспособности только профессионалам. Так вы сократите время обслуживания, сэкономите средства на повторных починках и получите гаджет обратно без следа обнаруженных отклонений. Например, в сервис-центре StopnFix в Киеве предоставляют ремонт мобильных телефонов по демократичным ценам и с применением оригинального высокоточного оборудования.
03 август 2020 /
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