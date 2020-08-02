Древние метеориты можно найти в скалах, в форме окаменелостей
Кометы посещают внутреннюю часть Солнечной системы и уходят, не попрощавшись. Может быть, они оставляют за собой след пыли, и когда земля проходит через него, мы получаем красивое световое шоу в ночном небе, в виде метеоритного дождя.
Иногда эти скалистые пришельцы направляются прямо к Земле. И когда они это делают, результаты могут быть катастрофическими, например, когда астероид ударил по Земле около 66 миллионов лет назад, он уничтожил динозавров и 75% жизни на Земле. В других случаях это не так катастрофично, но все же разрушительно, как примерно в 2350 году до нашей эры, когда обломки распадающейся кометы, возможно, вызвали крах древней империи.
Достаточно большие камни оставляют массивные кратеры, и хотя земля хорошо стирает эти кратеры, ученые все равно находят их, о чем свидетельствует открытие ударного кратера метеорита Чиксулуб, покончившего с динозаврами.
Но как насчет крошечных древних микрометеоритов? Разве им тоже нечего рассказать? Конечно, есть!
Примерно с 1990 года профессор Шмитц искал микрометеоритные ударные ископаемые, и начал он в известняковом карьере в Швеции. Этот карьер производит блоки для пола, и когда рабочие находили в ней темные «пятна», они выбрасывали их в мусорную зону карьера. Но, как оказалось, эти «пятна» свидетельствуют о микрометеоритах, которые поразили землю около 470 миллионов лет назад. Профессор Шмитц был соавтором исследовательской работы по этим микрометеоритам в 2016 году.
Теперь, когда рабочие в карьере находят блоки, которые, по-видимому, содержат микрометеорит, они предупреждают профессора Шмитца. Примерно четыре или пять раз в год они находят такие блоки с черным пятном в несколько сантиметров в поперечнике. Первоначально Шмитц полагал, что эти типы окаменелых метеоритов могут присутствовать и в других карьерах, но, как оказалось, карьер в Швеции особенный.
Осадок, который в конечном итоге становится известняком, должен медленно накапливаться на дне водоема в течение длительного периода времени. Это позволяет встраивать в него больше микрометеоритов. После 10 лет сбора микрометеоритовых окаменелостей из каменоломни у Шмитца их было около 50.
Профессор Шмитц и его коллеги опубликовали в 2004 году статью, в которой показали, что эти микрометеориты не подвергались длительному воздействию в космосе. Согласно их исследованиям, микрометеориты пробыли в космосе всего за миллион лет, что в астрономическом смысле не так уж много. Доказательством этого было влияние космических лучей на минералогию окаменелостей микрометеоритов.
В этой статье авторы писали, что "очень крупные столкновения в поясе астероидов могут временно привести к существенному увеличению частоты падения метеоритов на Землю. Они также пришли к выводу, что “ископаемые метеориты в южной Швеции, вероятно, происходят из внутреннего главного пояса астероидов”.
Исследование этих крошечных окаменелостей может показаться далеким от изучения таких вещей, как столкновение с Чиксулубом, которое уничтожило динозавров. Но сюжет истории содержит нечто большее, чем просто кульминацию. На протяжении всего пути земля формировалась такими событиями, как столкновение астероидов и вызванный этим ливень микрометеоритов.
Столкновение астероидов в далеком космосе стало причиной ледникового периода на Земле
Ордовикское оледенение могло начаться из-за аномально большого количества хондритной пыли
Яд положил начало жизни на Земле
В Луну врезался метеорит
Ученые на синхротроне просветили яйца динозавров
Кости динозавров в музеях — это на самом деле не кости
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ