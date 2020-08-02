Древние метеориты можно найти в скалах, в форме окаменелостей

Кометы посещают внутреннюю часть Солнечной системы и уходят, не попрощавшись. Может быть, они оставляют за собой след пыли, и когда земля проходит через него, мы получаем красивое световое шоу в ночном небе, в виде метеорит ного дождя.

Иногда эти скалистые пришельцы направляются прямо к Земле. И когда они это делают, результаты могут быть катастрофическими, например, когда астероид ударил по Земле около 66 миллионов лет назад, он уничтожил динозавров и 75% жизни на Земле. В других случаях это не так катастрофично, но все же разрушительно, как примерно в 2350 году до нашей эры, когда обломки распадающейся кометы, возможно, вызвали крах древней империи.

Достаточно большие камни оставляют массивные кратеры, и хотя земля хорошо стирает эти кратеры, ученые все равно находят их, о чем свидетельствует открытие ударного кратера метеорит а Чиксулуб, покончившего с динозаврами.

Но как насчет крошечных древних микрометеорит ов? Разве им тоже нечего рассказать? Конечно, есть!

Примерно с 1990 года профессор Шмитц искал микрометеорит ные ударные ископаемые, и начал он в известняковом карьере в Швеции. Этот карьер производит блоки для пола, и когда рабочие находили в ней темные «пятна», они выбрасывали их в мусорную зону карьера. Но, как оказалось, эти «пятна» свидетельствуют о микрометеорит ах, которые поразили землю около 470 миллионов лет назад. Профессор Шмитц был соавтором исследовательской работы по этим микрометеорит ам в 2016 году.

Теперь, когда рабочие в карьере находят блоки, которые, по-видимому, содержат микрометеорит , они предупреждают профессора Шмитца. Примерно четыре или пять раз в год они находят такие блоки с черным пятном в несколько сантиметров в поперечнике. Первоначально Шмитц полагал, что эти типы окаменелых метеорит ов могут присутствовать и в других карьерах, но, как оказалось, карьер в Швеции особенный.

Осадок, который в конечном итоге становится известняком, должен медленно накапливаться на дне водоема в течение длительного периода времени. Это позволяет встраивать в него больше микрометеорит ов. После 10 лет сбора микрометеорит овых окаменелостей из каменоломни у Шмитца их было около 50.

Профессор Шмитц и его коллеги опубликовали в 2004 году статью, в которой показали, что эти микрометеорит ы не подвергались длительному воздействию в космос е. Согласно их исследованиям, микрометеорит ы пробыли в космос е всего за миллион лет, что в астроном ическом смысле не так уж много. Доказательством этого было влияние космических лучей на минералогию окаменелостей микрометеорит ов.

В этой статье авторы писали, что "очень крупные столкновения в поясе астероидов могут временно привести к существенному увеличению частоты падения метеорит ов на Землю. Они также пришли к выводу, что “ископаемые метеорит ы в южной Швеции, вероятно, происходят из внутреннего главного пояса астероидов”.

Исследование этих крошечных окаменелостей может показаться далеким от изучения таких вещей, как столкновение с Чиксулубом, которое уничтожило динозавров. Но сюжет истории содержит нечто большее, чем просто кульминацию. На протяжении всего пути земля формировалась такими событиями, как столкновение астероидов и вызванный этим ливень микрометеорит ов.