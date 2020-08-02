Новые виды насекомых получили названия в честь героев Marvel

Вы тоже видите лицо Дедпула на спине этого насекомого?

Несмотря на то, что ученые из самых разных уголков планеты работают не покладая рук, наша планета до сих пор остается малоизученным местом. Каждый год исследователи узнают о существовании сотен новых видов животных и растений. В 2019 году объединение научных исследований CSIRO (Австралия) открыло 151 новый вид насекомых, восемь растений, два вида рыб и три подвида птиц. Самыми интересными из этих созданий оказались пять разновидностей насекомых, которые были названы в честь автора комиксов Marvel Стэна Ли (Stan Lee) и выдуманных им супергероев: Дэдпула, Тора, Локи и Черной Вдовы. По словам исследователей, названия были даны неспроста — между создателем знаменитых комиков и его персонажами есть много общих черт с обнаруженными насекомыми. Факт того, что крошечные создания были названы в честь икон поп-культуры, может показаться забавным, но в этом есть определенный смысл.



Новые виды насекомых

О том, почему насекомые удостоились чести быть названными в честь Стэна Ли и супергероев, рассказало издание BBC News. Обнаруженные австралийскими учеными насекомые относятся к семейству ктырей (Asilidae). Эти хищные создания обладают большими глазами, двумя крыльями и вытянутыми телами. В целом, своим внешним видом они напоминают мух и стрекоз. Их невозможно встретить ни в одном месте нашей планеты, кроме Австралии. В этом нет ничего удивительного, потому что австралийская природа полна уникальными созданиями — недавно там было обнаружено множество красивых пауков, на которые стоило бы взглянуть каждому человеку. Но давайте сначала рассмотрим «комиксовых» насекомых, потому что они тоже те еще красавцы.

Стэн Ли из мира насекомых

Первое насекомое было названо в честь Стэна Ли — отныне в научной литературе оно фигурирует как Daptolestes leei. Крошечное создание было названо в честь «отца» вселенной Marvel из-за внешнего сходства с уважаемым писателем. Как правило, перед публикой Стэн Ли появлялся в больших, темных очках. Также, ввиду его почтенного возраста, у него были весьма узнаваемые белые усы. У обнаруженного насекомого все это тоже есть, начиная от больших, темных глаз и заканчивая белыми усиками на передней части лица. Возможно, вы найдете и другие схожие черты между мэтром и насекомым — пишите в комментариях или в нашем Telegram-чате.

Дэдпул — циничный убийца

Второе насекомое было названо в честь циничного героя комиксов Дэдпула. Правда, прочитав название летающего создания, догадаться об этом довольно-таки сложно — Humorolethalis sergius. В переводе с латинского это словосочетание можно перевести как «смертоносный юмор». Оно образовано от слов «влажный» (humorosus) и «мертвый» (lethalis). А название одного из самых неоднозначных героев Marvel было дано насекомому потому, что на его спине есть узор, напоминающий маску Дедпула. Все просто.

Черная вдова в кожаном костюме

Третье насекомое, о котором стоит упомянуть — это «тезка» Черной вдовы Daptolestes feminategus. Этот ктырь, как и персонаж Скарлетт Йоханссон, облачен в облегающий черный костюм. Этот момент отражен в названии, потому что если разделить его на части и разделить на латинские слова, получатся «женщина» и «кожа».

Тор — светловолосый силач

Четвертый герой нашей статьи, это копия Тора из мира насекомых — Daptolestes bronteflavus. В переводе с латыни это название можно перевести как «белокурая молния». Ну а что, в фильмах бога грома играет актер Крис Хемсворт с окрашенными в светлый цвет волосами. Да и в комиксах он изображен светловолосым силачом, окруженным молниями. Весьма подходящее название для насекомого, у которого тоже преобладают светлые участки тела.

Локи — элегантный обманщик

Ну и наконец, пятое насекомое названо в честь сводного брата Тора, Локи — Daptolestes illusiolautus. С латыни это название можно дословно перевести как «элегантный обман», что отлично подходит к характеру фантастического персонажа. Да и во внешнем виде между насекомым и героем комиксов есть одна схожесть — в их имидже нет светлых тонов, одна темнота.

Изучение насекомых

По словам сотрудника CSIRO Хуаниты Родригес (Juanita Rodriguez) в том, что насекомым даны такие узнаваемые имена, есть определенный смысл. Ученые намерены продолжить наблюдения за этими созданиями, потому что они могут быть полезны науке. Например, в марте 2020 года исследователи открыли новый вид дорожной осы, который встречается только на месте прошедших лесных пожаров. С момента их обнаружения, за ними ведется наблюдение — всем интересно, как будет восстанавливаться их популяция и можно ли им как-то помочь. Также ученым известны насекомые, яд которых можно использовать для изготовления лекарств от болезней вроде эпилепсии.