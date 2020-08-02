Синдром Кавасаки или чем страшен коронавирус для детей

Синдром Кавасаки это еще один из спутников нынешнего коронавирус а.

Сейчас может показаться, что коронавирус прошел стороной и можно расслабиться. Но это не так — о нем просто стали чуть меньше говорить. Число новых зараженных каждый день все равно исчисляется десятками тысяч, а ученые продолжают находить новые побочные явления. Не новым, но важным для понимания является синдром Кавасаки. В последнее время он стал диагностироваться все чаще и ученые связывают это именно с коронавирус ом. Согласно исследованиям, из числа его обладателей большая часть являлась (или является) носителем COVID-19. Решать, опасен ли он или нет, вам, но ознакомиться с этим явлением стоит.

Опасен ли коронавирус для детей

В последнее время все чаще стало встречаться мнение, что коронавирус может приводить к развитию синдрома Кавасаки у детей. Это достаточно редкое заболевание, но на фоне пандемии количество случаев диагностирования выросло в несколько раз и большинство случаев было зафиксировано именно у детей, которые были инфицированы коронавирус ом.

В начале пандемии говорили о том, что коронавирус не так страшен для детей, как для взрослых. Мол они и инфицируются намного реже, и болеют гораздо легче, но на фоне этого люди слишком сильно расслабились.

Затем все изменилось. Начиная с апреля, эксперты начали отслеживать случаи проявления у детей синдрома Кавасаки, которые часто приводили к тяжелым формам развития и даже к летальным исходам. Симптомы сильно различаются, как и степень их тяжести, но многие дети попали в реанимацию, что не могло не вызвать тревогу

Идея, что COVID-19 щадит молодежь, ложная, — сказал доктор Лоуренс К. Клейнман в статье Science Daily — Родители должны продолжать воспринимать вирус всерьез.

Симптомы болезни Кавасаки

Синдром Кавасаки был обнаружен относительно недавно и ученые не имеют большого опыта его изучения. Именно поэтому они не знают, как лечить пациентов, у которых диагностировали его симптомы. А тем временем только в США в больницах находится около 100 детей с таким заболеванием.

Кроме необходимости лечения, такое положение дел ставит и другие вопросы. Например, можно ли открывать школы, можно ли пускать детей в общественные места, а главное, как их вообще лечить?

Среди симптомов специалисты отмечают сгустки крови в легких, боль в груди, учащенное сердцебиение и недостаточность некоторых органов. В некоторых случаях это приводит к остановке сердца. Ученые склонятся к тому, что проблемы вызваны одной причиной — изменением свойств сосудов, которые становятся более хрупкими.

По одной из версий это является сложной реакцией иммунной системы ребенка, которая не понимает, что делать в этом случае и начинает спасать организм в ущерб органам и тканям сосудов. В любом случае, это всегда требует экстренной медицинской помощи. Этими данными в том числе поделился доктор Кристофер Стротер, директор службы неотложной медицинской помощи в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке в интервью The Washington Post.

CDC и ВОЗ назвали это состояние «мультисистемным воспалительным синдромом у детей» (PDF) или MIS-C. Его также называют «педиатрическим мультисистемным воспалительным синдромом» или «педиатрическим гипервоспалительным синдромом».

На ранних стадиях пандемии врачи отмечали, что у детей реже, чем у взрослых встречаются симптомы COVID-19, которые требуют помещения в стационар. В целом это действительно так, но получается, что у детей есть свои заболевания. Также отмечается, что дети реже распространяют коронавирус , но теперь уже и это можно поставить под сомнение.

Почему распространяется болезнь Кавасаки

Обнадеживающая информация расслабила родителей и они стали менее ответственно относиться к защите детей от коронавирус а, но, как видим, зря. Случаев становится все больше и ученые не знают, может это симптом проявляется через время или болезнь кавасаки проявляется сразу после заражения коронавирус ом. Возможно, волна будет только нарастать.

Отличительной чертой заболеваний, вызванных коронавирус ом у детей, является то, что они не испытывают затруднений дыхания, но в целом болезнь часто протекает намного тяжелее. Примечательно, что случаи, когда симптом встречается у детей без коронавирус а, врачи объясняют недостаточно качественной диагностикой и возможными ошибками выявления.

Есть также версия, что болезнь Кавасаки может уже быть «на взводе» в телах некоторых людей (особенно детей), но «спусковым крючком» для нее является именно коронавирус . То есть, даже если он сам не причинил вреда человеку, он может запустить механизм болезни Кавасаки.

Что говорят о синдроме Кавасаки пациенты

Один подросток, рассказал журналистам New York Times о своих ощущениях после того, как вылечился от болезни Кавасаки. Он описал это чувство так, как будто «кто-то впрыснул вам инъекцию боли». При этом у него болезнь была не в острой стадии.

12-летняя девочка рассказала The Washington Post, что она помнит только «странные» голубоватые губы и чувство «супер усталости» до того, как врачи сказали, что у нее случилась остановка сердца.

В настоящее время нет никаких известных методов лечения синдрома Кавасаки. Нет их и для коронавирус а. Но, несмотря на это, ученые продолжают работать и пытаться что-то придумать. Нам же остается беречь друг друга, как бы избито это не прозвучало, а главное, беречь самих себя и не пренебрегать масками, санитайзерами, социальной дистанцией и прочими мерами профилактики. Каждый человек должен понимать, что он у себя один и только он может защитить себя от болезни. А также своих детей.