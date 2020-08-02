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Синдром Кавасаки или чем страшен коронавирус для детей

Синдром Кавасаки или чем страшен коронавирус для детей

Синдром Кавасаки это еще один из спутников нынешнего коронавируса.

Сейчас может показаться, что коронавирус прошел стороной и можно расслабиться. Но это не так — о нем просто стали чуть меньше говорить. Число новых зараженных каждый день все равно исчисляется десятками тысяч, а ученые продолжают находить новые побочные явления. Не новым, но важным для понимания является синдром Кавасаки. В последнее время он стал диагностироваться все чаще и ученые связывают это именно с коронавирусом. Согласно исследованиям, из числа его обладателей большая часть являлась (или является) носителем COVID-19. Решать, опасен ли он или нет, вам, но ознакомиться с этим явлением стоит.


Опасен ли коронавирус для детей

В последнее время все чаще стало встречаться мнение, что коронавирус может приводить к развитию синдрома Кавасаки у детей. Это достаточно редкое заболевание, но на фоне пандемии количество случаев диагностирования выросло в несколько раз и большинство случаев было зафиксировано именно у детей, которые были инфицированы коронавирусом.

В начале пандемии говорили о том, что коронавирус не так страшен для детей, как для взрослых. Мол они и инфицируются намного реже, и болеют гораздо легче, но на фоне этого люди слишком сильно расслабились.

Синдром Кавасаки или чем страшен коронавирус для детей

Ученым еще только предстоит изучить болезнь Кавасаки.

Затем все изменилось. Начиная с апреля, эксперты начали отслеживать случаи проявления у детей синдрома Кавасаки, которые часто приводили к тяжелым формам развития и даже к летальным исходам. Симптомы сильно различаются, как и степень их тяжести, но многие дети попали в реанимацию, что не могло не вызвать тревогу

Идея, что COVID-19 щадит молодежь, ложная, — сказал доктор Лоуренс К. Клейнман в статье Science Daily — Родители должны продолжать воспринимать вирус всерьез.

Симптомы болезни Кавасаки

Синдром Кавасаки был обнаружен относительно недавно и ученые не имеют большого опыта его изучения. Именно поэтому они не знают, как лечить пациентов, у которых диагностировали его симптомы. А тем временем только в США в больницах находится около 100 детей с таким заболеванием.

Кроме необходимости лечения, такое положение дел ставит и другие вопросы. Например, можно ли открывать школы, можно ли пускать детей в общественные места, а главное, как их вообще лечить?

Среди симптомов специалисты отмечают сгустки крови в легких, боль в груди, учащенное сердцебиение и недостаточность некоторых органов. В некоторых случаях это приводит к остановке сердца. Ученые склонятся к тому, что проблемы вызваны одной причиной — изменением свойств сосудов, которые становятся более хрупкими.

По одной из версий это является сложной реакцией иммунной системы ребенка, которая не понимает, что делать в этом случае и начинает спасать организм в ущерб органам и тканям сосудов. В любом случае, это всегда требует экстренной медицинской помощи. Этими данными в том числе поделился доктор Кристофер Стротер, директор службы неотложной медицинской помощи в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке в интервью The Washington Post.

Синдром Кавасаки или чем страшен коронавирус для детей

The Washington Post следит за ситуацией и часто берет интервью у врачей и пациентов.

CDC и ВОЗ назвали это состояние «мультисистемным воспалительным синдромом у детей» (PDF) или MIS-C. Его также называют «педиатрическим мультисистемным воспалительным синдромом» или «педиатрическим гипервоспалительным синдромом».

На ранних стадиях пандемии врачи отмечали, что у детей реже, чем у взрослых встречаются симптомы COVID-19, которые требуют помещения в стационар. В целом это действительно так, но получается, что у детей есть свои заболевания. Также отмечается, что дети реже распространяют коронавирус, но теперь уже и это можно поставить под сомнение.

Почему распространяется болезнь Кавасаки

Обнадеживающая информация расслабила родителей и они стали менее ответственно относиться к защите детей от коронавируса, но, как видим, зря. Случаев становится все больше и ученые не знают, может это симптом проявляется через время или болезнь кавасаки проявляется сразу после заражения коронавирусом. Возможно, волна будет только нарастать.

Отличительной чертой заболеваний, вызванных коронавирусом у детей, является то, что они не испытывают затруднений дыхания, но в целом болезнь часто протекает намного тяжелее. Примечательно, что случаи, когда симптом встречается у детей без коронавируса, врачи объясняют недостаточно качественной диагностикой и возможными ошибками выявления.

Есть также версия, что болезнь Кавасаки может уже быть «на взводе» в телах некоторых людей (особенно детей), но «спусковым крючком» для нее является именно коронавирус. То есть, даже если он сам не причинил вреда человеку, он может запустить механизм болезни Кавасаки.

Синдром Кавасаки или чем страшен коронавирус для детей

Многие болезни уже внутри нас и их надо только запустить.

Что говорят о синдроме Кавасаки пациенты

Один подросток, рассказал журналистам New York Times о своих ощущениях после того, как вылечился от болезни Кавасаки. Он описал это чувство так, как будто «кто-то впрыснул вам инъекцию боли». При этом у него болезнь была не в острой стадии.

12-летняя девочка рассказала The Washington Post, что она помнит только «странные» голубоватые губы и чувство «супер усталости» до того, как врачи сказали, что у нее случилась остановка сердца.

В настоящее время нет никаких известных методов лечения синдрома Кавасаки. Нет их и для коронавируса. Но, несмотря на это, ученые продолжают работать и пытаться что-то придумать. Нам же остается беречь друг друга, как бы избито это не прозвучало, а главное, беречь самих себя и не пренебрегать масками, санитайзерами, социальной дистанцией и прочими мерами профилактики. Каждый человек должен понимать, что он у себя один и только он может защитить себя от болезни. А также своих детей.

02 август 2020 /
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