Розовая манта

На фото — взрослый самец рифовой манты (Mobula alfredi) с необычной розовой окраской брюшной поверхности. Спина у него черная, как у всех мант. Этот скат единственный в своем роде, ему даже дали имя — Клузо, или Инспектор Клузо, в честь главного героя комедийных фильмов о «Розовой Пантере» инспектора полиции Жака Клузо.

Манты (Mobula, семейство Mobulidae) — это самые крупные скаты. Гигантские морские дьяволы (Mobula birostris), которые обитают в открытом океане, могут достигать 7 метров в ширину и весить больше тонны. В отличие от своих ближайших родственников, рифовые манты помельче — до 5,5 метров — и предпочитают прибрежные воды, хотя могут погружаться и на глубину до полукилометра.

Впервые Инспектора Клузо обнаружил в 2015 году инструктор по дайвингу у побережья острова Леди-Эллиот на юге Большого Барьерного рифа в Австралии. Возле того же острова розового ската снял в феврале 2020 года фото граф дикой природы Кристиан Лейн. Это фото вы видите выше. В том, что это один и тот же скат, можно убедиться по рисунку черных пятен на животе. У мант он уникален для каждой особи. (см. картинку дня Индивидуальный рисунок манты).

Клузо у острова Леди-Эллиот в 2016 году в компании других скатов. Видео первой встречи в 2015 году смотрите здесь

Типичная окраска мант — скрадывающая: черная на спине и белая с брюшной стороны. Так их не видно сверху, на темном фоне морского дна, и снизу, когда на них светит солнц е. Хоть врагов у мант немного, но они довольно серьезные: косатки и акулы, например, тигровая, тупорылая и акулы-молоты. Большую опасность они представляют для молоди, встреча взрослой манты с этими хищниками не обязательно ведет к ее гибели. Даже если хищнику удастся отхватить кусок мяса, то высокая скорость регенерации помогает манте выжить, но шрамы остаются.

Клузо в компании своих сородичей нормального окраса. Очевидно, они собрались в группу, чтобы конкурировать друг с другом за самку. Самка привлекает самцов с помощью феромонов, и какое-то время они ее преследуют. Потом один из самцов ловит ее за грудной плавник, чаще левый, подплывает под нее и поворачивается к ней брюшной стороной для спаривания — вводит птеригоподий в ее клоаку. фото © Kristian Laine с сайта boredpanda.com

Розовая окраска Клузо могла возникнуть по нескольким причинам. Может быть, из-за стресса? При кормлении, во время ухаживания и в качестве реакции на соплеменников у мант некоторые части тела становятся ярче. В первую очередь это относится к некоторым зонам на спине, вокруг глаз, рта и на внутренней поверхности головных плавников. Но они становятся чернее либо белее, но никак не розовее. Тем более инструктор по дайвингу, впервые сфото графировавший розовую манту, рассказал, что скат спокойно плавал неподалеку от него рядом со «станцией очистки» — местом, где мелкие рыбы очищают крупных животных от паразитов (см. картинку дня Семейный бизнес губанов-чистильщиков).

Манта обычной окраски на «станции очистки», Мозамбик. фото © Daan van Duinkerken с сайта divemagazine.co.uk

Кожа Клузо могла окраситься из-за пищи, богатой каротиноидами, наподобие перьев у фламинго. Как и последние, манты отфильтровывают планктон из воды. Кроме того, специалисты предполагали, причиной необычной окраски ската могла послужить также кожная инфекция.

Но в 2016 году у розовой манты специалисту проекта Project Manta удалось взять кусочек кожи с помощью биопсии. В результате исследования стало ясно, что причина не в питании, и кожных инфекций у Клузо нет. Ученые полагают, что дело в генетической мутации, которая влияет на пигментацию кожи. Состояние, когда из-за мутаций наружные покровы становятся красного, розового или оранжевого цвета, называется эритризм. Оно может возникать из-за недостатка меланина или избытка красных или оранжевых пигментов. Эритризм хорошо известен у настоящих кузнечиков (Tettigoniidae), также встречается у млекопитающих, например, у рыжей зебры или «клубничного» леопарда.

Вверху: кобылка Pseudochorthippus parallelus с эритризмом. фото © Roeselien Raimond с сайта roeselienraimond.com. Внизу: кузнечик с эритризмом на листе серенойи, Florida Panther National Wildlife Refuge, июнь-июль 2005 года. фото с сайта en.wikipedia.org

Как и альбинизм, эритризм в дикой природе встречается нечасто: нарушение окраски ведет к тому, что животное становится более заметным для хищника или жертвы и более уязвимым. Однако иногда он играет на руку. Эритристические формы красноспинной саламандры (Plethodon cinereus) напоминают по окраске молодых особей зеленоватого тритона (Notophthalmus viridescens), ядовитых для хищников: в их коже содержится тетродотоксин. Это пример бейтсовской мимикрии, когда съедобный вид имитирует несъедобный. Такая адаптация дает свои результаты: выживаемость у красных морф этой саламандры выше, чем среди особей с нормальным окрасом.

Красноспинная саламандра: А — с эритризмом, В — нормального окраса. фото © R. D. Bartlett с сайта caudata.org. С — молодой зеленоватый тритон. фото © Brad Wilson с сайта flickr.com

Несмотря на свою особенность, розовая манта вполне адаптировалась к жизни в океане и умудрилась дожить до репродуктивного возраста. В феврале 2020 года Клузо был шириной 11 футов (3,35 м). Половозрелость у самцов рифовых мант наступает при достижении 2,5–3 метров в зависимости от региона.

Розовый скат известен пока только один, альбиносы редки, но другая мутация — меланизм — у рифовых мант и гигантских морских дьяволов встречается довольно часто. В некоторых популяциях число меланистов доходит до 40%.

Манта-меланист. фото © Stephanie Venables с сайта marinemegafaunafoundation.org

фото © Kristian Laine с сайта nationalgeographic.com.

Алёна Шурпицкая