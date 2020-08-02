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Плюсы картонной упаковки

Выбор правильной конструкции коробки, которую компания использует для упаковки своей продукции, может стать ключом к привлечению потенциальных покупателей и повышению уровня узнаваемости продукции.

В настоящее время картонные коробки для упаковки являются универсальным средством хранения и транспортировки продуктов, а также служат улучшению имиджа компании и способу отличить её продукцию от конкурентов.

Преимущества этих коробок включают следующее:

  • простота изготовления и доступная стоимость;
  • простота и удобство использования;
  • обеспечивают надежную защиту продукции (изделий) от повреждений, влаги, солнца и других негативных воздействий;
  • широкие возможности в дизайне: создание коробок разных форм и размеров, а также их оформление в соответствии с пожеланиями клиента;
  • экологическая безопасность этих контейнеров;
  • возможность хранить изделия в картонной коробке в течение длительного времени, так как эти тары долговечны и не выделяют вредных веществ, которые могут повлиять на качество продуктов;
  • возможность многократного использования (высококачественная коробка поддерживает большое количество циклов «сгибание-разгибание»).

В настоящее время компании, занимающиеся производством картонной упаковки, в частности коробок, используют различные способы их украшения. Например, компания pack.ua в Украине также предлагает такие услуги.

Кроме того, стоимость готового продукта напрямую зависит от следующих:

  • тип используемого материала (бумага, картон, гофрокартон);
  • тип декоративной отделки;
  • размер и форма упаковки.

Обратите внимание, что только хорошее оборудование может производить высококачественные коробки с чёткими линиями и яркими изображениями. В частности, в компании по ссылке выше, работают высококвалифицированные специалисты, способные создавать уникальную упаковку, с учётом потребностей и характеристик продукта клиента, делая его уникальным и неповторимым.

Самое главное, эта компания может предложить выгодные условия сотрудничества для постоянных покупателей, в том числе доступные цены на изготовление упаковки и других рекламных материалов.

02 август 2020 /
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