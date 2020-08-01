В Китае обнаружена старейшая в мире область альпийских растений

По словам ученых, самый старый альпийский регион растений на Земле, находящийся в горах Хэндуань на юго-западе Китая, насчитывает более 30 миллионов лет. Американские и китайские исследователи говорят, что альпийская флора гор Хэндуань непрерывно существует намного дольше, чем любая другая альпийская флора на Земле.

Разнообразие растений в регионе сегодня можно проследить до вновь образованных горных хребтов 30 миллионов лет назад и более поздних периодов, что следует из анализа ДНК растений.

Когда индийская тектоническая плита врезалась в Азию около 40 миллионов лет назад, воздействие на биоразнообразие было похоже на «переливание реактивного топлива» из-за новых погодных условий. По словам ученых, альпийское сообщество горы включает в себя особые сообщества, приспособленные к стрессовым условиям окружающей среды, включая прошлые изменения климат а.

«Наши исторические реконструкции указывают на то, что альпийская флора появилась в регионе гор Хэндуань в начале олигоцена», - сказал профессор Сян Яову из Китайской академии наук. «Это намного раньше, чем предполагаемое происхождение других существующих альпийских флор».

Ученые сосредоточили свое внимание на растениях, растущих выше линии деревьев, называемой альпийской зоной, в горах Хэндуань. Было установлено, что на этой относительно небольшой территории произрастает треть всех видов растений в Китае. В горах Хэндуань можно увидеть хвойные леса, стремительные ледниковые потоки, скалистые долины и луга, изобилующие полевыми цветами.

Команда ученых хотела выяснить, как растения распределяются в альпийских районах гор Хэндуань, Гималаев и Цинхай-Тибетского нагорья, и как они туда попали. Исследователи использовали ДНК и окаменелые образцы, чтобы построить генеалогические деревья из 18 групп цветущих видов и вычислить, как давно жил их общий предок.

ДНК различных видов растений, имеющихся в этом регионе, может помочь определить, насколько тесно связаны растения друг с другом и как они развивались. Ученые отмечают, что формирование богатого разнообразными растительными видами сообщества было вызвано «древним горостроением» и сильно зависит от геологии и климат а.

Многие из растений впервые возникли в горах Хэндуань, но столкновение индийской тектонической плиты с Азией 40-50 миллионов лет назад медленно создало новые горы, включая Гималаи. В результате новые места обитания образовали склоны гор и в долинах внизу и регион начал испытывать более интенсивные муссоны. Возможно, это произошло потому, что горы изменили преобладающие ветры, создавая новые погодные условия.

По мере того как ландшафт со временем становился все более бурным, теперь уже изолированные популяции растений расходились в свои отдельные виды, что привело к биологическому разнообразию сегодняшнего дня.

Исследователи говорят, что выяснение того, как виды развиваются и распространяются и почему некоторые места богаче других, является ключом к пониманию и защите окружающего нас мира. Горные экосистемы, как правило, очень чувствительны к таким вещам, как глобальное потепление, потому что организмы, которые там живут, зависят от узкого диапазона высоты и температуры.