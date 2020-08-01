Ученые назвали возможную причину массовой гибели слонов в Ботсване

Директор департамента дикой природы и национальных парков Ботсваны Сирил Таоло сообщил, что вероятная причина массовой гибели слонов — природный токсин. Ранее власти страны заявили, что животные умирают не по вине браконьеров: ни у одной особи не нашли повреждений тела или бивней. Причастность охотников также исключили, потому что сезон не был открыт: помешали введенные из-за пандемии ограничения.

Долгое время специалисты считали, что мор вызвала болезнь или отравление, однако Таоло усомнился в возможной инфекции, так как сделанные тесты не обнаружили вирусов и бактерий. Правительство страны направило биологические образцы в лаборатории Ботсваны, Южной Африки, Зимбабве, Канады и США для испытаний. Предварительные исследования выявили в материалах токсин: значит, гибель слонов обусловлена факторами окружающей среды.

Специалисты отметили, что поиск подходящих биологических образцов — крайне сложная задача. Тела животных в отдаленной местности можно искать нескольких дней, за это время туша начинает разлагаться либо падальщики успевают съесть органы, необходимые для тестов. К тому же образцы могут испортиться при транспортировке, на которую тоже требуется время.

Как отметил Таоло, сейчас все исследования сосредоточены на поиске токсинов, которые могут находиться в пище и воде. Он также добавил, что пока департамент не получил результаты всех тестов — изучено 275 туш из 356 зарегистрированных, — поэтому точную причину называть рано. «Это игра на выбывание, — сказал директор, — мы начинаем исследовать наиболее вероятные причины, а затем переходим к не самым распространенным. Затем проверяем их с помощью лабораторных тестов. Мы надеемся предоставить точную информацию в ближайшее время».

В начале июля правительство Ботсваны начало расследование массовой гибели слонов после того, как о происшествии сообщила организация «Слоны без границ» (EWB). Ее директор Майкл Чейз рассказал, что они находили слабых, вялых и истощенных животных, которые к тому же передвигались с большим трудом. «Один слон ходил кругами, не в силах изменить направление движения», — добавил он.

За последние три месяца эксперты зарегистрировали гибель более 300 животных. Они уверены, что возможную причину этого надо установить как можно быстрее, пока ситуация не вышла из-под контроля: то, что убило слонов, может навредить другим животным и человеку.