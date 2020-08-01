» » Эксперимент опроверг возможность «эффекта бабочки»

Эксперимент опроверг возможность «эффекта бабочки»

Эксперимент опроверг возможность «эффекта бабочки»

Непреднамеренные последствия путешествий во времени, известные как «эффект бабочки», могут иметь значение в научной фантастике, но не в физике, доказали ученые.

Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, кратко о нем сообщает ScienceAlert.

«Эффект бабочки» — свойство некоторых хаотичных систем, состоящее в том, что незначительное влияние на систему может иметь значительные и непредсказуемые последствия, в том числе и в совершенно другом месте)

Ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории в США создали симуляцию с использованием квантового компьютера IBM-Q. «На квантовом компьютере нет проблем с имитацией эволюции в обратном порядке или симуляцией запуска процесса в направлении прошлого», — говорит физик-теоретик Николай Синицын. Оказалось, что небольшой сцены, состоящей из коррелированных квантовых состояний, достаточно, чтобы воспроизвести события с крошечными изменениями и понять, что изменится.

«Таким образом мы можем увидеть, что происходит со сложным квантовым миром, если мы путешествуем назад во времени, вносим небольшие изменения и возвращаемся. Мы обнаружили, что наш мир остается, что означает, что в квантовой механике нет эффекта бабочки», — говорит Синицын. «Повреждение не увеличивается в процессе декодирования», — добавляет коллега Синицына Бин Ян. «Мы обнаружили, что понятие хаоса в классической физике и квантовой механике должно пониматься по-разному», — подчеркнул Синицын.

01 август 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Эффект бабочки
Хочу все знать

Эффект бабочки

Эффект бабочки (англ. butterfly effect) – термин, метафорически отражающий возможность серьезных последствий незначительных и непредсказуемых событий. Имеет отношение к сложным интерактивным
Черные дыры проявляют свойства обычной квантовой материи
Хочу все знать

Черные дыры проявляют свойства обычной квантовой материи

Ученые обнаружили, что переход черных дыр к состоянию теплового равновесия происходит аналогично квантовым системам без влияния гравитации. Результаты исследования опубликованы в научном журнале
«Бабочки в животе»
Хочу все знать

«Бабочки в животе»

«Бабочки в животе» возникают вследствие оттока крови и являются реакцией на стресс
Упс, ошибочка вышла
Хочу все знать

Упс, ошибочка вышла

Теория хаоса гласит – взмах крыла бабочки на одном конце земного шара может вызвать ураган на другом. Знакомая цитата? Она была использована в фильме «Эффект бабочки». И даже имеет полноценное
Физики полагают, что параллельные вселенные существуют и скоро это можно будет доказать
Хочу все знать

Физики полагают, что параллельные вселенные существуют и скоро это можно будет доказать

Случалось ли вам ловить себя на мысли о том, что вы существуете в параллельной Вселенной и там все по-другому? Я часто об этом думаю, но тут необходимо учесть количество просмотренных мной
Как гравитация может объяснить, почему время идет только вперед?
Хочу все знать

Как гравитация может объяснить, почему время идет только вперед?

Мы не можем остановить время. Даже в пробке, когда время, кажется, замирает и останавливается. Экономия света в дневное время тоже не помогает, время неизбежно стремится вперед. Почему не назад?
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Чистая вода состоит не только из молекул H2OАльтернативная энергетикаЭти 10 карт поставят ваше мировоззрение с ног на головуНесколько интересных фактов о марсоходе PerseveranceВ России протестируют влияние сетей 5G на людейФеномен мертвой воды: почему погибли корабли КлеопатрыКакая температура в космосе?Богачи захотели жить в плавучих городах


Свежие Статьи
ITER открывает человечеству путь к новым неисчерпаемым источникам энергии

ITER открывает человечеству путь к новым неисчерпаемым источникам энергии

Эксперимент с подсознанием

Эксперимент с подсознанием

Ученые сообщили о новом успехе в расшифровке полного генома человека

Ученые сообщили о новом успехе в расшифровке полного генома человека

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+