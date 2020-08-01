Магнитная стимуляция мозга стерла неприятные воспоминания

С помощью трансчерепной магнитной стимуляции мозг а итальянские нейрофизиологи успешно стерли у добровольцев неприятные воспоминания. Ученые надеются, что на основе этой технологии можно будет разработать лечение от посттравматического стрессового синдрома и других нарушений психики. Описание работы ученых опубликовал научный журнал Current Biology.

"Опыты показали, что мы можем менять то, как долго хранятся потенциально неприятные и травматические воспоминания. Это очень важно с точки зрения реабилитационной и клинической медицины. Нашу методику можно применять для самых разных целей, начиная с лечения посттравматического стрессового расстройства, чем мы планируем заняться в ближайшее время", – рассказал один из авторов исследования, профессор Болонского университета (Италия) Джузеппе ди Пеллегрино.

В ходе трансчерепной магнитной стимуляции (ТМС) можно с помощью магнитных сигналов разной частоты бесконтактно повышать или понижать активность разных частей головного мозг а. Проникая в мозг , эти сигналы порождают импульсы электричества, которые меняют характер работы нервных клеток в той области, куда направлен прибор.

Опыты последнего десятилетия показывают, что ТМС может подавлять симптомы болезни Паркинсона и булимии, снижать тягу к курению и другим вредным привычкам, а также улучшать арифметические и языковые способности добровольцев. Ее массовому применению пока мешает то, что физики и инженеры пока не выяснили, как можно уместить ТМС в автономное и компактное устройство.

Ди Пеллегрино и его коллеги выяснили, как с помощью такого прибора можно удалять уже устоявшиеся неприятные воспоминания. На эту идею их натолкнуло изучение так называемой реконсолидации памяти. Так нейрофизиологи называют процесс, во время которого мозг периодически воспроизводит воспоминания о событиях, хранящихся в долговременной памяти, и укрепляет их.

Стирание воспоминаний

"Каждый раз, когда воспроизводится то или иное воспоминание, оно некоторое время находится в состоянии, когда его можно изменить. Мы разработали протокол, который использует такое "окно изменчивости" для того, чтобы вмешаться в процесс реконсолидации неприятных воспоминаний",– объяснил коллега ди Пеллегрино, Симоне Батталья.

Это стало возможным благодаря тому, что итальянские нейрофизиологи обнаружили, что эта фаза реконсолидации памяти о страхе и неприятных эмоциях протекает в одном из регионов префронтальной коры, до которого можно "дотянуться" с помощью ТМС. Руководствуясь этой идеей, нейрофизиологи собрали группу из ста добровольцев и попытались стереть у них неприятное воспоминание, созданное в ходе эксперимента.

Ученые показывали добровольцам набор нейтральных фото графий и при этом периодически наносили им достаточно болезненные удары электрошоком. В результате у участников исследования довольно быстро сформировалась ассоциация между этими снимками и болью от ударов током.

Через несколько дней ученые пригласили их пройти повторный эксперимент, пытаясь возродить воспоминания о пережитом электрошоке с помощью тех же фото графий. В это время нейрофизиологи воздействовали на разные регионы их мозг а при помощи ТМС, пытаясь "нащупать" цепочки нейронов, которые участвовали в консолидации негативных воспоминаний.

На следующий день ученые проверили, изменились ли воспоминания добровольцев, еще раз показав им фото графии. Как оказалось, стимуляция определенных регионов префронтальной коры действительно избавила добровольцев от страха и неприятных воспоминаний, несмотря на то, что они не забыли событий прошлого дня. Воздействие на другие участки мозг а таких результатов не дало.

Успешное завершение этих опытов, как считает ди Пеллегрино, открывает дорогу для использования ТМС в качестве терапии от посттравматического стрессового синдрома и других нарушений психики, из-за которых у человека формируются долговременные или навязчивые негативные воспоминания.