Предложена новая теория сновидений

Американские физиологи выдвинули новую гипотезу о предназначении сновидений: по их версии, яркие образы стимулируют нейроны зрительной коры, защищая ее от быстрой «перестройки» для выполнения других функций.

Несмотря на тысячелетия рассуждений и дискуссий, ученые до сих пор в точности не знают, зачем мы видим сны. По разным предположениям, они могут служить, например, для консолидации прошлого опыта, подготовки мозг а к переживанию стресса или даже для стирания ненужных воспоминаний. А недавно Дэвид Игельман (David Eagleman) из Стэнфордского университета и Дон Вог (Don Vaughn) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выдвинули новую и весьма оригинальную идею.

По их предположению, ключевой деталью сновидений служит сам факт возбуждения нейронов зрительной коры, благодаря которым мы видим яркие картины и сцены. Стимуляция этих клеток сохраняет целостность связей между ними, защищая зрительную кору от быстрой деградации в отсутствие внешних стимулов. Свою «теорию защитной активации» Игельман и Вог изложили в статье, представленной в открытой онлайн-библиотеке препринтов bioRxiv.

Вспомним, что человеческий мозг обладает высокой пластичностью. Связи между его нейронами постоянно обновляются, удаляются и заменяются. Если некоторые отделы мозг а не используются по обычному назначению, они могут быть «перепрошиты» для других задач: яркий пример этому дает происходящее в затылочной доле у некоторых слепых людей, которая с обработки зрительной информации со временем может «переключаться» на тактильную.

По новому предположению, для зрительной коры даже перерыв в несколько часов может оказаться опасным. Лишенные внешних стимулов во время сна, ее нейроны могут начать «захватываться» другими сигналами, поэтому сновидения защищают их, занимая дополнительной «работой».

Но хотя эта идея, безусловно, заслуживает внимания, согласиться с ней нелегко. Хотя бы потому, что для этого нейропластичность должна развиваться исключительно быстро, массово меняя нейронные связи на масштабе часов, а не дней и месяцев. Такие темпы придется доказывать отдельно, прежде чем рассматривать вытекающие из них теории.