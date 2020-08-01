» » Предложена новая теория сновидений

Предложена новая теория сновидений

Предложена новая теория сновидений

Американские физиологи выдвинули новую гипотезу о предназначении сновидений: по их версии, яркие образы стимулируют нейроны зрительной коры, защищая ее от быстрой «перестройки» для выполнения других функций.

Несмотря на тысячелетия рассуждений и дискуссий, ученые до сих пор в точности не знают, зачем мы видим сны. По разным предположениям, они могут служить, например, для консолидации прошлого опыта, подготовки мозга к переживанию стресса или даже для стирания ненужных воспоминаний. А недавно Дэвид Игельман (David Eagleman) из Стэнфордского университета и Дон Вог (Don Vaughn) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выдвинули новую и весьма оригинальную идею.

По их предположению, ключевой деталью сновидений служит сам факт возбуждения нейронов зрительной коры, благодаря которым мы видим яркие картины и сцены. Стимуляция этих клеток сохраняет целостность связей между ними, защищая зрительную кору от быстрой деградации в отсутствие внешних стимулов. Свою «теорию защитной активации» Игельман и Вог изложили в статье, представленной в открытой онлайн-библиотеке препринтов bioRxiv.

Вспомним, что человеческий мозг обладает высокой пластичностью. Связи между его нейронами постоянно обновляются, удаляются и заменяются. Если некоторые отделы мозга не используются по обычному назначению, они могут быть «перепрошиты» для других задач: яркий пример этому дает происходящее в затылочной доле у некоторых слепых людей, которая с обработки зрительной информации со временем может «переключаться» на тактильную.

По новому предположению, для зрительной коры даже перерыв в несколько часов может оказаться опасным. Лишенные внешних стимулов во время сна, ее нейроны могут начать «захватываться» другими сигналами, поэтому сновидения защищают их, занимая дополнительной «работой».

Но хотя эта идея, безусловно, заслуживает внимания, согласиться с ней нелегко. Хотя бы потому, что для этого нейропластичность должна развиваться исключительно быстро, массово меняя нейронные связи на масштабе часов, а не дней и месяцев. Такие темпы придется доказывать отдельно, прежде чем рассматривать вытекающие из них теории.

01 август 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Про сны
Хочу все знать

Про сны

Сон – это проекция наших чувств, эмоций и переживаний. Природа сновидений до конца не изучена, хотя ученые пытаются разгадать их тайну с момента зарождения науки. Тем не менее, в некоторых фактах
Факты про человеческий мозг
Хочу все знать

Факты про человеческий мозг

Человеческий мозг – самый сложный и малоизученный орган. Но несколько интересных фактов известны доподлинно. Какая скорость работы мозга? Скорость нервного импульса, который поступает в мозг или из
Человеческий мозг – самый сложный и малоизученный орган
Хочу все знать

Человеческий мозг – самый сложный и малоизученный орган

Человеческий мозг – самый сложный и малоизученный орган. Но несколько интересных фактов известны доподлинно. Какая скорость работы мозга? Скорость нервного импульса, который поступает в мозг или из
Почему полезно спать в середине дня?
Хочу все знать

Почему полезно спать в середине дня?

В настоящее время физиологи считают, что человек должен спать в сутки не один, а как минимум два раза. Они доказали, что короткий перерыв на сон в середине дня повышает способность к концентрации и
Новый путь улучшения работы мозга: учитесь как ребенок
Хочу все знать

Новый путь улучшения работы мозга: учитесь как ребенок

«Мы были настолько удивлены, что изначально даже не могли поверить в то, что структура мозга взрослого человека может изменяться так быстро», — сказал Тан.
Ген, работающий в мышцах и костях, у обезьян стал регулировать развитие мозга
Хочу все знать

Ген, работающий в мышцах и костях, у обезьян стал регулировать развитие мозга

В развитии коры головного мозга млекопитающих важнейшую роль играют гены, включающиеся в нейронах при их возбуждении. Американские нейробиологи обнаружили, что ген OSTN, который у большинства
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Чистая вода состоит не только из молекул H2OАльтернативная энергетикаЭти 10 карт поставят ваше мировоззрение с ног на головуНесколько интересных фактов о марсоходе PerseveranceВ России протестируют влияние сетей 5G на людейФеномен мертвой воды: почему погибли корабли КлеопатрыКакая температура в космосе?Богачи захотели жить в плавучих городах


Свежие Статьи
ITER открывает человечеству путь к новым неисчерпаемым источникам энергии

ITER открывает человечеству путь к новым неисчерпаемым источникам энергии

Эксперимент с подсознанием

Эксперимент с подсознанием

Ученые сообщили о новом успехе в расшифровке полного генома человека

Ученые сообщили о новом успехе в расшифровке полного генома человека

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+