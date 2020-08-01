Секретные закупки Роскосмоса. Луч золотого тельца

Где взять 50 миллиардов на развитие космической деятельности

В прошлом месяце Министерство финансов Российской Федерации согласовало со всеми заинтересованными ведомствами проект поправок в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Многие новост ные источники презентовали эту историю, как что-то невероятное, уводящее все закупки Роскосмос а в тень.

Мы решили подробно разобраться в данном вопросе и дать объективную оценку в части данной тематики. Начнем с того, что так называемый 44-ФЗ вообще является своего рода постулатом и «святая святых» всех сотрудников в сфере государственных закупок. Важно отметить, что с 2013 года изменения в данный закон уже вносились 72 раза, и 6 из них уже в 2020 году. Поэтому подобными новост ями уже мало кого удивить. Законодательная система постоянно модернизируется, а наши чиновники всеми силами (а кто-то, возможно, и не всеми) стараются оправдать затраты на их содержание из кармана доблестного налогоплательщика. Вот уж скорее о том, куда именно идут наши налоги, мы и постараемся вместе понять.

Но прежде, проанализируем всё-таки сами изменения. Сам проект, по-видимому, готовился весьма тщательно и изложен на целых 255 страницах. Учтены пожелания множества министерств и ведомств. Разбираться в каждом и искать какой-то сакральный смысл мы, конечно, не будем, однако конкретно закрытый способ определения поставщиков разберем.

Согласно нововведениям, случаи закрытых торгов применяются для:

- закупок, сведения о которых составляют государственную тайн у; - услуг по страхованию, транспортировке, охране ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, музейных предметов и артефактов, имеющих культурное значение; - услуг для обеспечения деятельности судей и приставов; - закупок федеральными органами исполнительной власти в области государственной безопасности; - закупок на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, утилизацию вооружения, военной и специальной техники; - закупок на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства, на создание (в том числе разработку, изготовление и испытания) космических материалов и космических технологий, на создание (в том числе разработку, изготовление и испытания), модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, использование (эксплуатацию), утилизацию космической техники.

Объективно, под последнее условие попадают не только все подразделения Роскосмос а со своим широким спектром работ, но и вообще все компании, обладающие лицензией на космическую деятельность. А таких компаний на сегодняшний день 1006. К слову, одним из принципиальных условий в требованиях к поставщику у Роскосмос а является обязательное наличие такой лицензии для заключения контракта. Что уже, в некоторой манере, обосабливает компании данного сектора в отдельную, закрытую группу.

Теперь, пока еще не засекретили свои закупки наши госкорпорации, посмотрим, что происходит на текущий момент.

Вот, например, закупка у единственного поставщика. Оказание услуг по теме: «Технико-экономическое сопровождение и поддержка решения финансово-экономических задач текущей деятельности Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос » на сумму 562 миллиона рублей. Мягко скажем, приданные силы к огромному штату бухгалтеров за полмиллиарда рублей. И важно, что это не какая-то там конкурентная борьба, а единственный поставщик… Просто потому что так.

Хорошо, пойдем дальше. На сайте государственных закупок конкретно за Роскосмос ом официально числится 165 записей закупок от 1 миллиарда рублей и больше. В частности, давайте оценим траты в такое тяжелое для всех время, как текущий 2020 год.

- «Создание космических аппаратов системы фиксированной связи, телерадиовещания, подвижной президентской и правительственной связи» (Шифр ОКР: «Экспресс-АМУ») «Подготовка и пуск ракеты-носителя «Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М» с космическими аппаратами «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7». Проведение послепусковых работ» (Шифр СЧ ОКР: «Экспресс-АМУ» (Запуск КА «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7») на сумму 1 090 119 500,00 рублей. К примеру, в данной работе ключевые затраты – это заработная плата сотрудникам и общехозяйственные нужды (премии).

- Создание национального центра дистанционного зондирования Земли из космос а (Шифр ОКР: «Центр ДЗЗ») Создание национального центра дистанционного зондирования Земли из космос а в части работ 2020-2025 годов (Шифр СЧ ОКР: «Центр ДЗЗ - 2025») на сумму 1 379 206 500,00 рублей;

- Создание космического комплекса оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций и космической системы на его основе в составе 4-6 космических аппаратов (Шифр ОКР «Канопус-В») Создание космического комплекса обзорного наблюдения территории Российской Федерации и космической системы на его основе (Шифр СЧ ОКР: «Канопус-В-О») на сумму 7 541 967 000,00 рублей;

- «Создание ракетных двигателей нового поколения и базовых элементов маршевых двигательных установок перспективных средств выведения» (Шифр ОКР: «ДУ СВ») «Создание ракетных двигателей нового поколения и базовых элементов маршевых двигательных установок перспективных средств выведения в части работ 2020-2025 годов» (Шифр СЧ ОКР: «ДУ СВ» (2025)) на сумму 6 299 432 480,00 рублей;

- «Управление полетом Международной космической станции (МКС) и российской орбитальной станции (РОС). Реализация программы научно-прикладных исследований и экспериментов. Материально-техническое обеспечение эксплуатации российского сегмента МКС и РОС. Транспортно-техническое обеспечение российского сегмента МКС и РОС, тренажерное обеспечение подготовки космонавтов» (Шифр ОКР: «МКС (Эксплуатация)». «Подготовка и пуск ракеты-носителя «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем. Проведение послепусковых работ» (Шифр СЧ ОКР: «МКС (Эксплуатация)» - «Запуск МЛМ») на сумму 1 142 092 000,00 рублей;

- Создание системы обеспечения потребителей данными дистанционного зондирования Земли из космос а (Шифр ОКР: «Потребитель»). Создание системы обеспечения потребителей данными дистанционного зондирования Земли из космос а в части работ 2020-2025 годов (Шифр: СЧ ОКР «Потребитель»-2025) на сумму 1 175 500 000,00 рублей;

- Модернизация многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч» (Шифр ОКР «Луч-5М») на сумму 11 404 454 100,00 рублей (ОДИННАДЦАТЬ МИЛЛИАРДОВ!);

- Изготовление и поставка ракеты-носителя «Протон-М» для запуска космического аппарата «Экспресс-АМУ4» на сумму 2 327 649 340,00 рублей.

Итого, свежими закупками текущего года мы имеем сумму более 32 миллиардов рублей. Плюс еще 35 контрактов до миллиарда, со средней ценой в 450 миллионов, в среднем, получится еще около 15 миллиардов. Таким образом, в условиях жесткой экономии и пандемии, государство тратит больше 47 миллиардов рублей на свои космические амбиции

Логично предположить, что с теми темпами, как Илон Маск запускает свои ракеты в космос , российское правительство ежегодно будет увеличивать бюджетирование космической отрасли. И, хоть эти суммы и так уже кажутся по истине космическими, лучше убрать их от лишнего глаза народа. Ну, а причины конечно, в иностранных агентах, имеющих доступ к открытой информации. Но никак не в качественном, грамотном, эффективном управлении и бюджетировании передовой российской отрасли, которую никогда не прятали и не скрывали, а гордились своим достойным номером один.

темы