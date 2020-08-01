Хабаровская многоходовочка может дать осечку
Вот уже с 10 июля практически вся Россия следит за новостями, связанными с задержанием экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Крайне масштабные протесты, которые резонируют уже третью неделю и собирают тысячами недовольных по всей стране, незаметно стали костью в горле всё контролирующей власти.
На самом деле, для российского народа подобные вещи несколько необычны, так как мы привыкли всё терпеть. Грязные, разрушающиеся больницы – терпим, нет мест в школе или детском саду – терпим, кто-то совершил преступление и избежал правосудия – терпим, обворовали полстраны – терпим.
Привыкли так. Скорее всего, привычка такая вырабатывалась еще со времен Сталина, когда за то, что ты чем-то недоволен, ты мог отправиться валить сибирский лес. И ведь неважно было, прав человек или нет, главное, что на него донесли, главное, что устранили проблему на корню, а то, что испортили жизнь и судьбы еще целым поколениям вперед – это не берется во внимание.
Вот, в итоге, во многих регионах России мы и имеем запуганное, закомплексованное общество, которое где-то на подкорке до сих пор боится оказаться несогласным с властью. Но, как оказалось, не в Хабаровске! Удивительным образом люди вышли на улицу ради того, чтобы отстоять своё право выбора. И что самое интересное, люди ведь правы…
В соответствии с вновь принятыми поправками к Конституции, высшим и ключевым источником власти является сам народ Российской Федерации. Тогда каким образом, правоохранительные органы, суды и прочие структуры ставят себя выше основы основ – народа России? Если объективно разобраться, то в том демократическом обществе, к которому мы стремимся, и которое заложили себе и своим детям в главном законе страны, именно за народом должно быть последнее слово. И даже если это слово будет неудобно кому-то из правительства, мешает и путает карты, оно есть слово народа! И независимо от того, виновен Фургал или нет, позвольте народу решить, что делать со своим избранником.
Раз мы дали возможность жителям Крыма самим решить, как и с кем им жить дальше, не просто поменять власть, а даже принадлежность к стране, то, пользуясь таким эффективным и демократичным методом, возможно, стоит и хабаровчанам решить, с каким губернатором им остаться. Или этот метод используется только в случае прямой необходимости конкретных лиц? Учитывая, что на ступенях власти первым стоит народ, а вторым президент, и позиция народа весьма очевидна, то главному человеку от народа вполне просто своими полномочиями решить этот вопрос в течение пяти минут.
И, опять же, логичным будет звучать вопрос с другой стороны. Хорошо, если Фургала освободят, оправдают и вернут народу, даже независимо от того, совершал он какие-то злостные деяния или нет.
Власть может посчитать это вопиющим случаем того, что первый прецедент уже есть и забояться народа. А разве не так должно быть? Разве не власть должна забояться потерять любовь и веру народа, разве не это ли есть ключевой показатель эффективности и результативности нашего правительства.
Разве этот случай с Фургалом как раз не доказывает то, что если ты преданно служишь и заботишься о своем народе, он ответит тебе тем же и не бросит во время кризиса?
Да, на самом деле, если бы всякие проплаченные оппозиционеры и провокаторы не лезли в свободное волеизъявление народа, мы бы гораздо быстрее нашли с властью общий язык. А сейчас, к сожалению, тенденция идет не на выстраивание эффективного диалога с народом, а на так называемое замятие этой ситуации. И методы, как раз, близкие к сталинским, а не демократичным. Десятками людей вывозят автозаки, сотнями вешают надуманные штрафы, задерживают, судят и так далее.
Среди этих людей есть те, кому заплатили за раскачивание ситуации и призывы к мракобесию и дестабилизации обстановки в стране. Но ведь среди них очень много неповинных людей, которые искренне отстаивают своё право на свою народную волю и не более, а в итоге – за спиной судимость. И все его родные и близкие, видя этот произвол, завтра не пойдут выходить на площади, когда будет нужно. А, как показывают годы, зачастую бывают случаи, когда уже действительно нужно прекращать беззаконие и самоуправство, также как выходить и отдавать свой голос на выборах. Это элементарные гражданские свободы и волеизъявления – основа основ Конституции. И если не будет править народ, то кто тогда будет править? Вряд ли мы пойдём искать ответ на этот вопрос в Северную Корею, ведь мы у себя дома, в России.
Судя по той размеренной и сдержанной позиции, которую проявляет сейчас правительство в отношении этой ситуации, есть предположение, что всё это делается неспроста и, возможно даже, контролируется.
Странным образом проскакивает информация, что среди митингующей толпы не так уж и много харабовчан. Нового временно исполняющего обязанности губернатора прислали, мягко скажем, своеобразного, с насыщенным и ярким прошлым.
Кроме того, в сети, например, есть информация, что хабаровским СМИ силовики грозят чуть ли не закрытием и увольнением за освещение происходящих событий. Есть много тонкостей, деталей, нюансов, из-за которых картинка кажется весьма сомнительной и неполноценной. И, если попытаться поискать какие-то глубинные смыслы, то в стиле нашего правительства было бы, как идея, реализовать следующую программу.
Одну-две недели еще люди походят, повозмущаются. В это время часть страны вернется с морских курортов, а другая часть уедет на них. План по насыщению Крыма и Краснодарского края туристами – выполнен. Позже, из-за того, что люди в Хабаровске ходили толпами и не соблюдали порядок защиты от коронавирусной инфекции и не использовали средства индивидуальной защиты, можно будет объявить о начале новой, страшной второй волны вируса. А Хабаровск сделать эпицентром, введя там строгие режимы самоизоляции и карантина. Потом спокойно взвинтить цены на медицинские маски, которые произвели заводы на свежекупленном оборудовании, зарабатывать миллиарды, и дальше запускать в космос советские ракеты
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