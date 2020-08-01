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Искусственный интеллект раскрыл секрет счастливых отношений

Искусственный интеллект раскрыл секрет счастливых отношений

Кажется, ученые разгадали секрет счастливых отношений

Романтические отношения — это очень сложное явление. Пожалуй, на нашей планете нет ни одного человека, которого можно считать экспертом в этом деле. В поисках идеальной пары, некоторые люди пытаются использовать всевозможные списки совместимости знаков зодиака и прочую ересь. Ученые же уверены, что личностные качества людей, вроде возраста и характера, особо значимой роли в романтических отношениях не играют. По их мнению, в этом деле гораздо важнее то, какие взаимоотношения в итоге хотят построить оба человека — если у них поистине одинаковая цель, то в отношениях все будет хорошо. На выдвижение таких выводов ученых подтолкнул Искусственный интеллект, который проанализировал данные о более 11 000 любовных пар, собранных в ходе разных научных исследований на тему романтических отношений. Кажется, компьютерный разум во многом прав.

 


Секреты счастливых отношений

О проведенной научной работе было рассказано в научном издании ScienceAlert. На протяжении нескольких десятков лет многие ученые пытались выяснить, в чем заключается секрет счастливых отношений между мужчинами и женщинами. За примерами далеко идти не надо. Недавно Любовь Соковикова рассказала об исследовании, в рамках которого ученые решили выяснить — могут ли различия между людьми стать основой для крепких романтических отношений? Оказалось, что нет. Результаты исследования оказались вообще удивительными, потому что в ходе эксперимента с участием более 700 тысяч добровольцев выяснилось, что сблизить людей может, например, наличие одинаковых психических заболеваний.

Искусственный интеллект раскрыл секрет счастливых отношений

Некоторые исследования доказывают, что наличие одних и тех же «тараканов в голове» — залог счастливых отношений

Таких научных работ за прошедшие десятилетия было проведено очень много, но секрет счастливых отношений учеными так и не было найден. Проводить очередное исследование было бы затратно и безрезультатно, поэтому ученые пошли по другому пути. Они решили объединить результаты множества научных работ, изучить их и посмотреть, что из этого выйдет. Всего в распоряжении ученых оказались данные о более 11 000 влюбленных пар, собранных в рамках 43 научных работ. Самостоятельно проанализировать такой набор данных ученым было не под силу, поэтому они поручили эту задачу компьютерному алгоритму «случайный лес» (random forest).

Гармоничные отношения

Искусственный интеллект показал ученым весьма интересную статистику. Судя по ней, уровень взаимоотношений между мужчиной и женщиной в большей степени зависит от того, чего они желают достичь в итоге. Так, факторами счастливых отношений стали такие переменные, как:

  • верность партнеров взятым на себя обязательствам;
  • благодарность партнеру за наличие отношений так таковых;
  • взаимное удовлетворение потребностей партнеров;
  • уровень сексуальной удовлетворенности;
  • частота и тяжесть ссор.

Если говорить проще, то чем больше мужчина и женщина вкладываются в создание крепких и счастливых отношений — тем лучше. А вот такие показатели как возраст, социальный статус, черты характера и всевозможные «тараканы в голове» влияют на качество отношений не так сильно, как может показаться. В общем, между партнерами может быть большая разница в возрасте, а сами они быть сколь угодно вредными — главное, чтобы между ними было взаимопонимание и обоюдное желание создать здоровые отношения.

Искусственный интеллект раскрыл секрет счастливых отношений

Ученые уверены, что общие интересы важнее, чем черты характера

Однако, среди личностных качеств ученые выделили несколько характеристик, которые все-таки могут добавить в отношения ложку дегтя. К ним относятся:

  • неудовлетворенность жизнью;
  • постоянное чувство беспокойства;
  • депрессия;
  • привязанность.

Хотя бы одно из этих качеств присутствует у огромного количества человек, но это не значит, что отношения с ними обречены. Авторы научные работы объяснили, что если обоим партнерам привнести в отношения вышеописанные чувства благодарности и взаимного удовлетворения потребностей, все будет хорошо. Конечно, результаты исследования нельзя считать истиной в последней инстанции, но прислушаться к ним можно — звучит все это, по крайней мере, логично.

01 август 2020 /
Хочу все знать
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