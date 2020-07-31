Риски масштабного противостояния России и Украины

Перевооружение ВСУ и экзистенциональная угроза для безопасности страны

В России принято негативно оценивать, запущенные на Украине после госпереворота военные реформы. Очень часто можно встретить утверждения о том, что оборонная промышленность соседней страны не в состоянии поставлять армии современные вооружения.

При этом из поле зрения упускается (либо умышленно, либо от нежелания воспринимать реальность) очевидный факт роста боеспособности ВСУ, в том числе за счёт поставок продукции национального ОПК.

На сегодняшний день на Украине проводятся около 250 опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию нового оружия и модернизации нынешних образцов. Об этом в конце июля в интервью агентству АрмияInform заявил начальник Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники ВСУ генерал-майор Игорь Чепков. Основные ОКР, которые запущены в соседнем государстве, выглядят следующим образом:

— разработка многофункционального оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) ЖК-360МЦ «Нептун»; — создание основного боевого танка для нужд ВСУ; — разработка тяжёлой БМП; — модернизация реактивных систем залпового огня (РСЗО) 9К58 «Смерч» и БМ-21 «Град»; — разработка 155-мм самоходной гаубицы «Богдана»; — модернизация самоходного противотанкового комплекса «Штурм-С»; — разработка нового дальнобойного мобильного миномётного комплекса; — создание специализированного бронированного автомобиля; — модернизация танка Т-64Б (Т-64БВ); — разработка линейки 122-мм боеприпасов к «Граду» и 155-мм артиллерийских снарядов.

Подготовка к потенциальной агрессии

Вышеперечисленные ОКР демонстрируют, что военная верхушка Украины адекватно определила направления развития оборонного сектора, которые в конечном итоге должны обеспечить успех в повышении ударных возможностей ВСУ. Прежде всего рост боевого потенциала должен коснуться Сухопутных сил и десантно-штурмовых войск, которые остаются ключевыми участниками боевых действий в Донбассе.

Дальнейшее наращивание ударных возможностей украинской армии негативно влияет на и без того буксующий процесс мирного урегулирования на Юго-востоке. Риски масштабного обострения конфликта по-прежнему велики, и они объективно будут увеличиваться по мере накачки ВСУ новыми и модернизированными летальными вооружениями. Достаточно сказать, что по официальным данным в 2019 году украинская армия получила больше военной техники, чем российская.

Данная тенденция противоречит интересам народных республик и Российской Федерации. Украинской агрессии могут подвергнуться не только ДНР и ЛНР, но и объекты военной и гражданской инфраструктуры РФ в Черноморско-азовском регионе. Наибольшая потенциальная угроза существует для Крыма и моста, который связал полуостров с Краснодарским краем.

К сожалению, нельзя полностью исключать боевого применения Киевом (под тем или иным предлогом) ОТРК «Нептун», которым планируется оснастить ВМС и Сухопутные войска Украины. Дальность ракеты составляет около 300 км. Этого вполне достаточно для нанесения удара по Крыму и Ростовской области.

Ещё одним оперативно-тактическим комплексом, который гипотетически способен принести России немало человеческих жертв и разрушить критически важные объекты инфраструктуры является мобильная ракетная система «Гром», которую разрабатывает легендарное КБ «Южное» (Днепропетровск) совместно с Павлоградским химическим заводом (ПХЗ).

Анонсированная дальность стрельбы «Грома» составляет 300 км. При этом ранее сообщалось, что ОТРК может поражать цели на расстоянии до 1-1,5 тысячи км. В связи с этим нельзя исключать определённой военной уловки, которую предпринял Киев. То есть реальный боевой радиус ракеты может оказаться по меньшей мере в три раза больше заявленного. (Несколько лет назад на аналогичную «хитрость» пошла Россия, занизив характеристики морской гиперзвуковой ракеты «Циркон»).

Из сообщений украинских СМИ можно сделать вывод, что испытания «Нептуна» находятся на финальной стадии. Этот ОТРК был создан буквально за 5-6 лет, вероятно, на основе крылатой ракеты Х-35 «Уран», в разработке которой участвовала часть предприятий «незалежной». Ситуация с «Громом» на сегодняшний день остаётся непонятной. Скорее всего, серьёзного продвижения ОКР пока не произошло

Очевидно, что Украина столкнётся с рядом серьёзных трудностей при налаживании серийного производства двух создаваемых сейчас ОТРК, так как под них придётся строить новые промышленные мощности. Эту проблему признают даже ультра-патриотичные военные эксперты соседнего государства.

Тем не менее, Москва обязана учитывать угрозы даже от небольшого количества ракетных комплексов ВСУ. Ничего хорошего для национальной безопасности РФ и народных республик они не означают. О том, что украинская армия может применить новые ОТРК красноречиво свидетельствуют произошедшие в 2014-2015 годах пуски баллистических ракет по Донецку из советского комплекса «Точка-У».

Удары не привели к жертвам и серьёзным разрушением. Они носили в большей степени демонстрационный характер и потому удивительным образом совпали с периодами тяжёлых боёв ВСУ с ополчением. Сейчас у Киева нет повода проводить подобные устрашающие акции, но какой ситуация будет на линии разграничения и в российско-украинских отношениях через несколько недель, месяцев или лет — никто предсказать не может.

Ещё одним вызовом для безопасности ДНР, ЛНР и Российской Федерации является ремонт и модернизация образцов наземной техники, которая принимала участие в АТО. Украина не только восстановила понесённые в боях материальные потери, но и нарастила количество вооружений. Сейчас она проводит модернизацию техники, вполне пригодной для новой локальной войны. И в целом этом процесс успешно развивается.

Самыми разрушительными средствами поражения ВСУ являются РСЗО «Град» и 300-мм комплекс «Смерч», для которых разрабатываются более дальние и могучие боеприпасы. Обе системы способны превратить в огненное поле достаточно большой участок театра военных действий.

Непозволительная наивность — ожидать от украинской армии какого-либо гуманизма или резкого публичного осуждения Запада после боевого применения РСЗО. США и Европа непременно найдут оправдание любым антироссийским военным акциям Киева.

На официальном уровне Москва не комментирует ход перевооружения ВСУ, а российское экспертное сообщество, видимо, опасается высказывать альтернативные точки зрения, которые выходят за рамки привычных антиукраинских пропагандистских штампов, за распространение которых наше государство платит неплохие деньги.

Сила и слабость ВСУ

Определённая надежда на то, что ВСУ не получат весомого преимущества над народными республиками и приграничными группировками ВС РФ может быть связана с утечкой из украинской оборонки квалицированных кадров и нехваткой компетенций по отдельным ракетным вооружениям, бронетехнике и другим видам военной продукции.

За подъём отрасли Киев ухватился после 25-летнего периода бесхозяйственности. Предприятия «незалежной» выживали за счёт экспортных контрактов, включая поставки в РФ. Сейчас у оборонки «незалежной» появился стабильно растущий гособоронзаказ, но за четверть века сектор производства вооружений основательно деградировал.

Также Киев испытывает ощутимый дефицит компетенций в области ПВО и боевой авиации. Таких видов вооружений УССР никогда не выпускала. Украинцы способны лишь ремонтировать и проводить модернизацию образцов советской техники, да и то не всех.

Например, сейчас ОПК соседнего государства совершенствует стационарный ЗРК С-125, принятый на вооружение в 1961 году. При этом модернизацию намного более технологичного зенитного комплекса дальнего радиуса С-300В1 украинские предприятия не потянули. Намёк на это содержится в упоминавшемся выше интервью Игоря Чепкова агентству АрмияInform.

«Есть, конечно, определённые нерешённые вопросы. Так, мы определяли целесообразность и возможность модернизации зенитной ракетной системы С-300В1 оборонными предприятиями страны. Но, к сожалению, окончательное решение по открытию соответствующей опытно-конструкторской работы не принято», — сообщил Чепков

Отсутствие у Киева возможности развивать нормальную систему ПВО является немаловажным сдерживающим фактором. Украинское руководство не может не осознавать неизбежность сокрушительного ассиметричного удара в ответ на масштабную агрессию ВСУ. Определённые шансы украинская армия получает лишь в локальном краткосрочном конфликте или при проведении диверсионной акции.

В любом случае народным республикам и Москве необходимо пристально следить и анализировать процесс совершенствования вооружений ВСУ, которые при резком обострении политической обстановки способны нанести ущерб гражданской и военной инфраструктуре.

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