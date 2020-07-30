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Какую хитрость использует самая страшная черепаха для ловли добычи?

Какую хитрость использует самая страшная черепаха для ловли добычи?

Да уж, приветливыми этих черепах назвать невозможно

На данный момент ученым известно о существовании 328 видов черепах, которые отличаются местом обитания, размерами тела, образом жизни и многими другими особенностями. Кожистая черепаха (Dermochelys coriacea) считается самой большой в своем роде, но вот самой странной и хитрой ее назвать нельзя. Зато, под эти критерии отлично подходит аллигаторовая черепаха (Macroclemys temminckii), панцирь которой покрыт шипами, а для приманивания жертв во время охоты она использует свой язык в форме червяка. Ну а что — выглядит она странно и даже устрашающе, а действует хитро. Идеальный кандидат! В рамках данной статьи давайте разберемся, в каких точках мира можно наткнуться на этих черепах, чем они питаются и опасных для людей. Спойлер: если их разозлить, без крови не обойдется.

фото страшных черепах

Аллигаторовые черепахи, которые также известны как «грифовые», преимущественно обитают в бассейне американской реки Миссисипи. В других точках нашей планеты их вряд ли можно встретить. Распознать их среди других черепах довольно просто, потому что таких воинственных черепах вы вряд ли видели даже по телевизору — на их фоне даже черепашки-ниндзя кажутся безобидными жабами. Глаза аллигаторовых черепах направлены вбок, на носу есть крючковатый клюв, а панцирь покрыт пилообразными гребнями. Да уж, настоящий воин, к которому лучше даже близко не подходить.

Какую хитрость использует самая страшная черепаха для ловли добычи?

Завели бы себе такого красавца?

Эти черепахи настораживают не только своим видом, но и размерами. В среднем, длина их тела составляет около 1,5 метров, а масса равняется 60 килограммам. Однако, если верить некоторым историческим документам, людям приходилось иметь дело с настоящими гигантами.

Самые большие черепахи:

  • в 1937 году, на территории американского штата Канзас была поймана аллигаторовая черепаха весом 183 килограмма;
  • в 1999 году из штата Иллинойс в штат Теннесси была передана особь весом 113 килограмм;
  • также в одном из зоопарков штата Иллинойс жила черепаха весом 107 килограмм.

Что едят черепахи?

Продолжительность жизни черепах составляет около 70-80 лет. Все это время они питаются различными рыбами, но иногда в их рацион попадают змеи и даже себе подобных созданий. Так как они, пожалуй, охотятся единицы: сначала воинственные создания широко раскрывают рот и высовывают наружу свой язык, похожий на червя. Они умело имитируют движения настоящих червяков до тех пор, пока какая-нибудь жертва не клюнет на эту приманку. Затем черепахи резко захлопывают рот и лакомятся добычей. Весь этот процесс удалось запечатлеть команде National Geographic, советую посмотреть.

Что касается взаимоотношений черепах и людей, тут на все воля случая. Если взять аллигаторовую черепаху в руки, она широко раскрывает рот, но не кусает. Однако, если ее долго мучить и вывести из себя, она вполне может не выдержать и прокусить кожу до крови. Уж поверьте, мало никому не покажется. Ведь есть свидетельства того, что эти черепахи иногда нападают и на своих сородичей, внешний слой которых никак нельзя назвать мягким и незащищенным. Так что человеческая кожа для них — как жвачка, со вкусом сочного мяса.

Какую хитрость использует самая страшная черепаха для ловли добычи?

Не понимаете, что это? Это язык черепахи!

Жизнь черепах

На данный момент аллигаторовые черепахи считаются уязвимыми видами и этому есть как минимум две причины. Во-первых, человечество сильно загрязняет природу и животные страдают от пластикового мусора и утраты естественных мест обитания. Во-вторых, аллигаторовые черепахи иногда вылавливаются для приготовления черепахового супа — во многих странах это строго запрещено, но подпольные повара явно этим промышляют.

Но черепах убивает не только человечество, но и сама природа. Сейчас на нашей планете наблюдается постепенное повышение температуры воздуха, опять же связанное с деятельностью человека. Ученые уже давно выяснили, что пол черепах напрямую зависит от того, в каких условиях содержались яйца. Если яйца лежали в теплом песке, то из них вылупляются самки, а если в холодном — самцы. Так вот, во время глобального потепления черепахи будут рождаться женского пола, а вот самцов будет явно не хватать. Это прямое препятствие перед спариванием, так что, если этим созданиям не помочь, они могут полностью исчезнуть. Подробнее о возникающей опасности можно почитать в этом материале.

30 июль 2020 /
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