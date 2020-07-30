Какую хитрость использует самая страшная черепаха для ловли добычи?

Да уж, приветливыми этих черепах назвать невозможно

На данный момент ученым известно о существовании 328 видов черепах, которые отличаются местом обитания, размерами тела, образом жизни и многими другими особенностями. Кожистая черепаха (Dermochelys coriacea) считается самой большой в своем роде, но вот самой странной и хитрой ее назвать нельзя. Зато, под эти критерии отлично подходит аллигаторовая черепаха (Macroclemys temminckii), панцирь которой покрыт шипами, а для приманивания жертв во время охоты она использует свой язык в форме червяка. Ну а что — выглядит она странно и даже устрашающе, а действует хитро. Идеальный кандидат! В рамках данной статьи давайте разберемся, в каких точках мира можно наткнуться на этих черепах, чем они питаются и опасных для людей. Спойлер: если их разозлить, без крови не обойдется.

фото страшных черепах

Аллигаторовые черепахи, которые также известны как «грифовые», преимущественно обитают в бассейне американской реки Миссисипи. В других точках нашей планеты их вряд ли можно встретить. Распознать их среди других черепах довольно просто, потому что таких воинственных черепах вы вряд ли видели даже по телевизору — на их фоне даже черепашки-ниндзя кажутся безобидными жабами. Глаза аллигаторовых черепах направлены вбок, на носу есть крючковатый клюв, а панцирь покрыт пилообразными гребнями. Да уж, настоящий воин, к которому лучше даже близко не подходить.

Эти черепахи настораживают не только своим видом, но и размерами. В среднем, длина их тела составляет около 1,5 метров, а масса равняется 60 килограммам. Однако, если верить некоторым историческим документам, людям приходилось иметь дело с настоящими гигантами.

Самые большие черепахи:

в 1937 году, на территории американского штата Канзас была поймана аллигаторовая черепаха весом 183 килограмма;

в 1999 году из штата Иллинойс в штат Теннесси была передана особь весом 113 килограмм;

также в одном из зоопарков штата Иллинойс жила черепаха весом 107 килограмм.

Что едят черепахи?

Продолжительность жизни черепах составляет около 70-80 лет. Все это время они питаются различными рыбами, но иногда в их рацион попадают змеи и даже себе подобных созданий. Так как они, пожалуй, охотятся единицы: сначала воинственные создания широко раскрывают рот и высовывают наружу свой язык, похожий на червя. Они умело имитируют движения настоящих червяков до тех пор, пока какая-нибудь жертва не клюнет на эту приманку. Затем черепахи резко захлопывают рот и лакомятся добычей. Весь этот процесс удалось запечатлеть команде National Geographic, советую посмотреть.

Что касается взаимоотношений черепах и людей, тут на все воля случая. Если взять аллигаторовую черепаху в руки, она широко раскрывает рот, но не кусает. Однако, если ее долго мучить и вывести из себя, она вполне может не выдержать и прокусить кожу до крови. Уж поверьте, мало никому не покажется. Ведь есть свидетельства того, что эти черепахи иногда нападают и на своих сородичей, внешний слой которых никак нельзя назвать мягким и незащищенным. Так что человеческая кожа для них — как жвачка, со вкусом сочного мяса.

Жизнь черепах

На данный момент аллигаторовые черепахи считаются уязвимыми видами и этому есть как минимум две причины. Во-первых, человечество сильно загрязняет природу и животные страдают от пластикового мусора и утраты естественных мест обитания. Во-вторых, аллигаторовые черепахи иногда вылавливаются для приготовления черепахового супа — во многих странах это строго запрещено, но подпольные повара явно этим промышляют.

Но черепах убивает не только человечество, но и сама природа. Сейчас на нашей планете наблюдается постепенное повышение температуры воздух а, опять же связанное с деятельностью человека. Ученые уже давно выяснили, что пол черепах напрямую зависит от того, в каких условиях содержались яйца. Если яйца лежали в теплом песке, то из них вылупляются самки, а если в холодном — самцы. Так вот, во время глобального потепления черепахи будут рождаться женского пола, а вот самцов будет явно не хватать. Это прямое препятствие перед спариванием, так что, если этим созданиям не помочь, они могут полностью исчезнуть. Подробнее о возникающей опасности можно почитать в этом материале.