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История одного шедевра: «Вавилонская башня» Брейгеля-старшего

История одного шедевра: «Вавилонская башня» Брейгеля-старшего

«Вавилонская башня». Питер Бреигель-старшии, 1563 год.



Сюжет



Вавилонская башня — один из самых популярных библейских образов в искусстве. Ее эксплуатируют кто во что горазд: в кино, театре, живописи, литературе. Но картина Брейгеля является, пожалуй, самым известным визуальным воплощением.


Согласно библейскому сказанию, потомки Ноя — те самые, что выжили после всемирного потопа, — разбрелись по земле Сеннаар. И в какой-то момент пришла им идея возвести высоченную башню: объединив усилия, люди хотели вознестись до небес, то есть до уровня бога. Но не тут-то было. Бог явно не ждал людей в гости, поэтому, чтобы помешать построить башню, он наслал страшную кары — многообразие языков. Внезапно люди утратили возможность коммуницировать. Мало того, что бог устроил языковой хаос, он еще и рассеял людей по миру. Так библия объясняет мультикультурность нашего мира.


На переднем плане мы видим царя Нимрода, кто, собственно, и объявил тендер на строительство башни. Деньги выделены — надо проинспектировать (не было же тогда веб-камер и всех этих технологий, чтобы заказчик мог удаленно наблюдать за строителями и подрядчиками). И вот Нимрод приехал на стройку, простые люди, естественно, падают ниц.


Нимрод был жесток и горд. То, что на картине Брейгеля библейский персонаж похож на человека из XVI века, не случайно. Живописец намекает на Карла V, отличавшегося деспотизмом.


Обратите внимание на то, как композиционно расположены мастеровые: на переднем плане — ручной труд, далее — использование длинных жердей для перемещения каменных плит, на уровне первого этажа — применение блока, далее — все более мощные краны. По одной из версий, таким образом Брейгель показал развитие строительной техники.


Башня выглядит огромной до неприличия. А чтобы лучше это понять, напрягите немного зрение и вглядитесь в детали, которые выписаны меленько-меленько (кстати, здесь каждый из элементов показан подробно). Сама башня уже достала облака — того и гляди заденет бога за пятку.


Сооружение выглядит как нагромождение уровней и элементов. Задумывалось оно, судя по всему, как объект, похожий на Колизей, но с каждым новым этажом сложнее проследить логику строителей. По задумке Брейгеля, кара господня настигла мастеров: люди перестали понимать друг друга и начали строить кто в лес кто по дрова. В итоге материал кладется неровно, очевидно, что кажущаяся прочной башня вот-вот рухнет и погребет под своими обломками возгордившихся людей.


Кстати, образ Колизея использован не случайно. Изначально он был символом гонений на христианство, ведь именно там казнили первых последователей Иисуса. Брейгель же Колизеем считал империю Габсбургов, где НАСАждалось католичество и жестоко преследовались протестанты, сторонником которым был сам художник.


Идея эта подкрепляется еще одним образом — замком Святого Ангела в Риме. Похожая на него постройка находится внутри Вавилонской башни. Замок в Средние века служил резиденцией римских пап и воспринимался как символ могущества католической веры


Заходящие в порт корабли изображены с убранными парусами — символом безысходности и обманутых надежд.







Контекст



Брейгель очень любил легенду о Вавилонской башне. Сохранилось две его картины на эту тему — малая (хранится в Роттердаме) и большая (о которой идет речь в этом тексте, хранится в Вене). Была еще миниатюра на слоновой кости, но она не сохранилась.


До XVI века тема Вавилонской башни почти не привлекала внимания европейских художников. Однако после 1500 года ситуация изменилась. Особенно увлеклись этим сюжетом нидерландские мастера. Одна из возможных причин — экономический расцвет Голландии и урбанизация. Например, Антверпен (который изображен на полотне Брейгеля) был наводнен иностранцами. По сути, город был той самой разноязыкой Вавилонской башней. Людей уже не объединяла одна церковь: католики, протестанты, лютеране и анабаптисты жили вперемешку. Чувство суеты, незащищенности и тревоги охватило несчастных жителей Нидерландов. Как тут не вспомнить библейский сюжет.


Брейгель же был не так прост. В образе Вавилонской башни он зашифровал свое представление о судьбе Габсбургов. При Карле V в габсбургскую империю входили земли Австрии, Богемии (Чехии), Венгрии, Германии, Италии, Испании и Нидерландов. Однако в 1556 году Карл отрекся от короны, и это огромное государство под собственным весом начало распадаться.



Судьба художника



Довольно скудны сведения о жизни художника, который, между прочим, считается последней звездой угасающего Возрождения в Нидерландах. В зрелой юности его буквально огорошил Босх. После знакомства с его творчеством Брейгель начал писать на библейские сюжеты, причем выбирал темы, которые его современники в основном игнорировали.



История одного шедевра: «Вавилонская башня» Брейгеля-старшего

Портрет Бреигеля работы Доминика Лампсония, 1572 год.


Брейгель очевидно был политически заряженным художником. В своих полотнах он старался выразить критику и власти, и церкви. При этом писать портреты или обнаженку он отказывался, несмотря на заманчивые заказы. Его главными героями был безликие жители голландских провинций. По тем временам это был вызов трендам.


Питеру Брейгелю было около сорока, когда армия испанского герцога Альбы с приказом уничтожить еретиков в Нидерландах вошла в Брюссель, где жил художник. Последние годы жизни художника прошли в атмосфере религиозного террора и в цветах крови.


Снежана Петрова


Из: Дилетант
30 июль 2020 /
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